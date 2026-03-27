Arjantin'de, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından defalarca izlenen bir oyuncu var. Bazı İngiliz ve İspanyol kulüpler, Boca Juniors maçlarında onu canlı olarak izlemek için gözlemciler gönderdi: O, savunmanın ortasında yerini alıyor ve kimseyi geçirmiyor. Dikkatle izlenmesi gereken isim, 2004 doğumlu, Buenos Aires'te doğan Lautaro Di Lollo'dur ve o, Avrupa'ya gelmeye hazır olan Arjantin futbolunun bir başka yeteneğidir. Genellikle göz alıcı olanlar, kaliteli oyun kurucular, forvetler ve orta saha oyuncularıdır; bu sefer ise spot ışıkları onun üzerinde.
Boca Juniors'un Avrupa'ya transfer olabilecek yeni yeteneği Lautaro Di Lollo kimdir?
GAGO'NUN SEZGİSİ
Eski Boca teknik direktörü Fernando Gago tarafından A takıma yükseltilen oyuncu, bugün Claudio Ubeda'nın takımında düzenli bir ilk 11 oyuncusu konumunda. Arjantin'de, özellikle Racing'de çalışmış olan 56 yaşındaki Ubeda, fiziksel olarak güçlü bir stoper; top kapma ve kafa vuruşlarında başarılı. Kişilik ve liderlik özelliklerine sahip bir oyuncu; sağ ayaklı olmasına rağmen sol kanatta da rahatlıkla oynayabilir; köşe vuruşlarında rakip ceza sahasına girdiğinde her zaman tehlikeli bir tehdit oluşturur: geçen sezon üç gol attı, bu sezon ise ondan biraz fazla maçta şimdiden bir gol kaydetti.
İTALYAN PASAPORTU
Boca Juniors ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor; şu anda piyasa değeri yaklaşık 8-10 milyon avro ve onu, temsil ettiği oyuncular arasında Serie A'da hiçbir futbolcu bulunmayan Arjantinli menajerlik şirketi Squadra Management Deportivo yönetiyor. Di Lollo ise ailesinin kökenleri sayesinde İtalyan pasaportuna da sahip. Bu durum, İtalyan ligindeki kulüplerden somut teklifler gelmesi halinde transferini kolaylaştırabilir. Arjantin milli takımında sadece gençler seviyesinde oynadı ve U20 takımına kadar yükseldi (Mascherano'nun teknik direktörlüğünde bu yaş grubunun son Dünya Kupası'nda da forma giydi). Potansiyel olarak Rino Gattuso'nun milli takımına da çağrılabilir.