Boca Juniors'un Avrupa'ya transfer olabilecek yeni yeteneği Lautaro Di Lollo kimdir?

Arjantin'de, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından defalarca izlenen bir oyuncu var. Bazı İngiliz ve İspanyol kulüpler, Boca Juniors maçlarında onu canlı olarak izlemek için gözlemciler gönderdi: O, savunmanın ortasında yerini alıyor ve kimseyi geçirmiyor. Dikkatle izlenmesi gereken isim, 2004 doğumlu, Buenos Aires'te doğan Lautaro Di Lollo'dur ve o, Avrupa'ya gelmeye hazır olan Arjantin futbolunun bir başka yeteneğidir. Genellikle göz alıcı olanlar, kaliteli oyun kurucular, forvetler ve orta saha oyuncularıdır; bu sefer ise spot ışıkları onun üzerinde.



