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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

BMV parladı: Diomande üçlünün kurbanı oldu

FEATURES
La Liga
Real Madrid
Y. Diomande
K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Bellingham
İspanya

Real Madrid'in La Liga'daki iyi başlangıcı, Espanyol ve Real Sociedad'ı yenerek elde ettiği galibiyetlerle, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimi altında dikkat çekici performanslar sergileyen üçlü Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior'a ışık tuttu.

Mbappe, Real Madrid'in Sociedad'ı 4-1 yendiği maçta hat-trick yaparak parladı; Brezilyalı kanat oyuncusu bir gol atıp bir gol de hazırladı; İngiliz orta saha oyuncusu ise iki gol pası vererek son aylarda Real Madrid forması altındaki en iyi performansını tamamladı.

Üç oyuncu da, sahada hücum üçlüsü arasında uyumu sağlamak için doğru reçeteyi bulmuş gibi görünen Mourinho'nun övgüsünü aldı.

Mundo Deportivo gazetesi, yeni transfer Yan Diomande'nin, gazete ve haber manşetlerini ele geçiren Mbappe, Bellingham ve Vinicius üçlüsünün parlaması nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Diomande, Real Madrid'e 125 milyon euro değerinde kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanıyla geldi, ancak bu ona takım kadrosunda ayrıcalıklı bir konum sağlamadı.

19 yaşındaki oyuncuyla yapılan anlaşma hem gelecek hem de bugün için bir bahis olarak görülse de, Diomande şu anda kendisini, Mourinho'nun bu sezonki ilk iki resmi maçta uyguladığı 4-2-3-1 sisteminde kanatları tutan iki oyuncu olan Vinicius ve Arda Güler'in gerisinde buluyor.

  • imago-sport-1082024591.jpgAFLOSPORT

    Diomande, Mourinho'nun planlarında sınırlı bir yer buluyor

    Diomande, Mourinho'nun hesaplarına sınırlı ölçüde giriyor; Espanyol karşılaşmasında yeni transfer, skor 1-1 iken ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

    Real Sociedad önünde ise, maç ikinci yarının ortasından itibaren garantiye alındıktan sonra, 84. dakikada Vinicius Junior'ın yerine sahaya çıktı.

    Böylece Yan Diomande, İspanya Ligi'nin ilk iki haftasında toplamda yarım saatten biraz fazla süre sahada kaldı.

    Fildişili kanat oyuncusu, Real Madrid'in ortaya koyduğu güçlü hücum seviyesinin sonuçlarını yaşıyor ve tıpkı Espanyol karşısında oynamayıp ardından ilk çıkışını Real Sociedad önünde yapan Brahim Diaz'da olduğu gibi, yedek kulübesinde fırsatını beklemek zorunda.

    Ayrıca Arda Güler'in yeni mevkisi de Diomande'nin daha büyük bir rol üstlenmesinin önünde bir engel oluşturuyor.

    Zira Mourinho, sağ kanatta, bu mevkiden başlayıp Real Madrid topa sahip olduğunda orta sahanın daha derin bölgelerine kayan Türk orta saha oyuncusu için ideal yeri buldu.

    Diomande'nin ise sabırlı olmaktan ve Mourinho'nun önümüzdeki maçlarda rotasyon politikasına başvurmasını bekleyerek fırsatını kollamaktan başka çaresi kalmadı.

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