Real Madrid'in La Liga'daki iyi başlangıcı, Espanyol ve Real Sociedad'ı yenerek elde ettiği galibiyetlerle, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimi altında dikkat çekici performanslar sergileyen üçlü Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior'a ışık tuttu.

Mbappe, Real Madrid'in Sociedad'ı 4-1 yendiği maçta hat-trick yaparak parladı; Brezilyalı kanat oyuncusu bir gol atıp bir gol de hazırladı; İngiliz orta saha oyuncusu ise iki gol pası vererek son aylarda Real Madrid forması altındaki en iyi performansını tamamladı.

Üç oyuncu da, sahada hücum üçlüsü arasında uyumu sağlamak için doğru reçeteyi bulmuş gibi görünen Mourinho'nun övgüsünü aldı.

Mundo Deportivo gazetesi, yeni transfer Yan Diomande'nin, gazete ve haber manşetlerini ele geçiren Mbappe, Bellingham ve Vinicius üçlüsünün parlaması nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Diomande, Real Madrid'e 125 milyon euro değerinde kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanıyla geldi, ancak bu ona takım kadrosunda ayrıcalıklı bir konum sağlamadı.

19 yaşındaki oyuncuyla yapılan anlaşma hem gelecek hem de bugün için bir bahis olarak görülse de, Diomande şu anda kendisini, Mourinho'nun bu sezonki ilk iki resmi maçta uyguladığı 4-2-3-1 sisteminde kanatları tutan iki oyuncu olan Vinicius ve Arda Güler'in gerisinde buluyor.