"Bizi şaşırtmaya devam ediyor" – Berterame, Inter Miami'de Suárez'in ustalık dersini izliyor

Berterame, Rayados'tan kanıtlanmış bir golcü ve taraftarların favorisi olarak geliyor, ancak Güney Florida'da küresel ikonlar ve tanınmış liderlerle dolu bir soyunma odasına katılıyor. Kendisinin de itiraf ettiği gibi, asıl zorluk, buraya ait olduğunu kanıtlamak.

Berterame Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve Luis Suárez, sizi hem kolektif hem de bireysel olarak daha üst seviyeye taşıyan muazzam öneme sahip oyuncular" dedi. "Özellikle Suárez, çünkü onunla 9 numara olarak birlikte oynuyorum. Bundan tam olarak yararlanacağım."