"Bizi şaşırtmaya devam ediyor" – Berterame, Inter Miami'de Suárez'in ustalık dersini izliyor
Berterame'nin kanıtlaması gereken çok şey var
Berterame, Rayados'tan kanıtlanmış bir golcü ve taraftarların favorisi olarak geliyor, ancak Güney Florida'da küresel ikonlar ve tanınmış liderlerle dolu bir soyunma odasına katılıyor. Kendisinin de itiraf ettiği gibi, asıl zorluk, buraya ait olduğunu kanıtlamak.
Berterame Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve Luis Suárez, sizi hem kolektif hem de bireysel olarak daha üst seviyeye taşıyan muazzam öneme sahip oyuncular" dedi. "Özellikle Suárez, çünkü onunla 9 numara olarak birlikte oynuyorum. Bundan tam olarak yararlanacağım."
'Bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor'
Berterame'nin bu sezon forvet hattını sürüklemesi beklenirken, o da bu pozisyonu kendi neslinin en başarılı forvetlerinden biriyle paylaştığını biliyor. Suárez'in Liverpool, Ajax, Barcelona ve Uruguay milli takımında kazandığı başarılar, onun ne kadar başarılı olduğunu açıkça gösteriyor.
Berterame, "Onu yıllarca televizyonda izledim, Barcelona'da ve oynadığı her yerde tüm maçlarını ve gollerini izledim" dedi. "Onu Miami'de de gördüm ve bizi şaşırtmaya devam ediyor. Artık her gün antrenmanlarda onun yanında olduğum için, ondan en iyisini almaya çalışıyorum: ilk dokunuşunu, bitiriciliğini ve ceza sahası içindeki sabrını. Bunlar paha biçilemez."
'Birçok yönden hala kendimi Arjantinli hissediyorum'
Berterame, geleceğe bakarken uluslararası kariyerine de odaklanıyor. Meksika'yı temsil etmeyi seçtikten sonra, El Tri'nin 2026 Dünya Kupası planlarının bir parçası olması bekleniyor.
Yine de, kendisini şekillendiren kimliklerin karışımını kabul ediyor. Miami'nin soyunma odasında birkaç Arjantinli takım arkadaşı olan Berterame, futbol yolculuğunun her iki tarafına da bağlı hissettiğini söyledi.
"Monterrey'de birkaç Arjantinli takım arkadaşım vardı ve birçok yönden o sakin zihniyet nedeniyle hala Arjantinli hissediyorum" dedi. "Burada Arjantinlilerle çevriliyim, ama aynı zamanda Meksikalı da hissediyorum. Bu benim kimliğimin bir parçası."
Sırada ne var?
Herons, MLS Kupası şampiyonluğunu ilk kez savunurken aldığı ağır yenilginin ardından, Pazar günü 2. haftada Orlando City ile karşılaşacakları maçta geri dönüş yapmaya çalışacak. İki takım tüm turnuvalarda 18 kez karşılaştı ve Orlando, Miami'nin altı galibiyetine karşı yedi galibiyet ve beş beraberlikle hafif bir üstünlük sağladı.
