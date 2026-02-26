Getty
Çeviri:
"Biz gerçek bira içeriz!" - Daniel Farke, Pep Guardiola'nın Man City yıldızlarına kokteyl içmelerini söylediği üzerine komik bir yanıt verdi
Farke's joke
City, Newcastle'ı 2-1 yenerek Arsenal ile arasındaki puan farkını kapattıktan sonra Guardiola, gazetecilere oyuncularına üç gün izin vereceğini ve bu süre zarfında birkaç kokteyl içmelerini teşvik edeceğini söyledi.
Bu hafta sonu City ile karşılaşacak olan Leeds'in teknik direktörü Farke, "İki kulüp arasındaki fark bu, onlar daiquiri ve caipirinha içiyorlar, biz ise gerçek bira içiyoruz!" dedi.
"Son birkaç yıldır en başarılı takımla karşılaşacağımız bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her şeyi kazandılar, dünyanın en iyi oyuncuları ve menajeri var. Bizim için büyük bir görev ama sabırsızlıkla beklediğimiz bir görev. Tabii ki biz zayıf tarafız ama kararlı performanslar sergileyebileceğimizi gösterdik. Bazı puanlar kazanma şansımız var."
Guardiola'nın taktiksel evrimi hakkında: "Pep her zaman gelişir ve ilerler, her zaman bir adım öndedir. Diğerleri ona uyum sağladığında, o yine değişir. Oyuna etki etti ve ilham verdi. O en iyisi. Muhtemelen dünyanın en iyi forveti Erling Haaland'a sahip ve onu nasıl kullanacağını biliyor - ona yaklaşan tek kişi elbette Dominic Calvert-Lewin. Onun becerilerini kullanabileceği mükemmel bir pozisyonda olmamasına dikkat etmeliyiz. Ama sadece Erling Haaland değil, diğerleri de çok gol atabilir."
- Getty Images Sport
Farke, Ocak ayı transferlerine hayran kaldı
Farke, Antoine Semenyo ve Marc Guehi'nin Etihad'a transfer olmasıyla City'nin Ocak ayı transferleri hakkında soru aldı ve bu transferlerin Premier League şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağladığını söyledi.
Leeds'in teknik direktörü bu iki transfer hakkında şunları söyledi: "Her ikisi de en iyi oyuncular, bu ligin en iyi hücum oyuncularından ve en iyi stoperlerinden. Seçeneklerin çeşitliliğini artırıyor, bu da onlar için önemli. Oldukça iyi ama biz durumu olduğu gibi kabul ediyoruz, ikisiyle de oynamak zorundayız ve yapabileceğimiz şeylere odaklanıyoruz."
Bununla birlikte, Leeds'in bir "zayıflık" bulduğuna inanıyor.
"Her şey için verilerimiz var ve City'nin zayıflığını bile bulabiliriz. Skor tabelasında galibiyet üstüne galibiyet görüyoruz, form tablosunun zirvesindeler, Haaland 22 gol, Semenyo 13 gol attı - ama Tanrıya şükür hala bir zayıflık buluyoruz" diye ekledi. "Bu, takımıma biraz daha güven verirse bundan bahsederim ama fazla abartmam. Gerçekçi olmak önemli, çizgiyi geçmemiz gerekiyor, her iki alanda da çok etkili olmamız gerekiyor, o zaman belki sıkı bir maç çıkarabiliriz. Sadece tarihi bir maç çıkarırsak şansımız olur, bu yüzden taraftarlarımıza ihtiyacımız var, bizi buradan geçirmeleri gerekiyor."
'Everest Dağı'
Farke, Norwich City takımını Carrow Road'da City'yi yenmeye yönlendirdi, ancak bunun hala "Everest Dağı'na tırmanmak" gibi bir görev olduğunu savunuyor.
O, "Hala Everest Dağı gibi. Böyle sihirli bir şey yaratmak için nadiren böyle bir fırsat yakalarsınız. Olağanüstü bir performans sergilemeniz ve City'nin en iyi formunda olmaması için biraz da şansa ihtiyacınız var. Stadyumda herkesin coşkuyla dolduğu özel bir atmosfere ihtiyacım var. Şanslarımızı değerlendirmeliyiz. Norwich ile dört gol attık, çok etkiliydik ama bu çok uzun zaman önceydi. Formda olan, en iyi oyunculara sahip bir takımla karşı karşıyayız. En iyi teknik direktör, yani hala Everest Dağı gibi."
Leeds şu anda 15. sırada ve küme düşme bölgesinden altı puan uzakta.
Farke şunları ekledi: "Güvenimiz zaten rakipsiz ama bir veya üç puan almak yardımcı olur. Henüz kritik bir dönem değil ama yine de önemli bir dönem, her puan çok önemli, bu yüzden bir veya üç puan almak çok büyük bir şey olur. Başka bir şans, kaybedecek bir şey yok. Sadece puan kazanabiliriz, bu yüzden bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Leeds, bu hafta sonu City ile karşılaşacak, ardından Sunderland ile mücadele edecek. Daha sonra FA Cup'ın beşinci turunda Farke'nin eski kulübü Norwich ile karşılaşacaklar.
Reklam