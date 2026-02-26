City, Newcastle'ı 2-1 yenerek Arsenal ile arasındaki puan farkını kapattıktan sonra Guardiola, gazetecilere oyuncularına üç gün izin vereceğini ve bu süre zarfında birkaç kokteyl içmelerini teşvik edeceğini söyledi.

Bu hafta sonu City ile karşılaşacak olan Leeds'in teknik direktörü Farke, "İki kulüp arasındaki fark bu, onlar daiquiri ve caipirinha içiyorlar, biz ise gerçek bira içiyoruz!" dedi.

"Son birkaç yıldır en başarılı takımla karşılaşacağımız bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her şeyi kazandılar, dünyanın en iyi oyuncuları ve menajeri var. Bizim için büyük bir görev ama sabırsızlıkla beklediğimiz bir görev. Tabii ki biz zayıf tarafız ama kararlı performanslar sergileyebileceğimizi gösterdik. Bazı puanlar kazanma şansımız var."

Guardiola'nın taktiksel evrimi hakkında: "Pep her zaman gelişir ve ilerler, her zaman bir adım öndedir. Diğerleri ona uyum sağladığında, o yine değişir. Oyuna etki etti ve ilham verdi. O en iyisi. Muhtemelen dünyanın en iyi forveti Erling Haaland'a sahip ve onu nasıl kullanacağını biliyor - ona yaklaşan tek kişi elbette Dominic Calvert-Lewin. Onun becerilerini kullanabileceği mükemmel bir pozisyonda olmamasına dikkat etmeliyiz. Ama sadece Erling Haaland değil, diğerleri de çok gol atabilir."