Getty/GOAL
Çeviri:
"Bir sonraki Zidane'ın bizde olduğunu düşündük" - ABD milli takımının yıldızı Gio Reyna, 2026 Dünya Kupası öncesinde büyük potansiyelini gerçekleştirmek için yapması gereken tek şeyi anlattı
Yaralanmalar Reyna'yı Borussia Dortmund'da geride bıraktı
Reyna, gençlik yıllarında cesur bir karar alarak Avrupa'ya gitti ve sadece 17 yaşında Borussia Dortmund'da ilk kez A takımda forma giydi. Böylece, daha önce vatandaşı Christian Pulisic'in elinde bulunan Bundesliga'nın ağır topları rekorunu kırdı.
Babası Sunderland'da Premier Lig'de oynarken İngiltere'de doğan bu genç oyuncuya büyük umutlar bağlanmıştı. Ancak Reyna'nın vücudu yıllar içinde düzenli olarak yıpranmaya başladı.
Altı yıl boyunca Dortmund'da sadece 146 maça çıktı ve bu süre zarfında Nottingham Forest'ta unutulabilir bir kiralık dönem geçirdi. 2025 yazında Borussia Mönchengladbach'a transfer olarak yeni bir maceraya atıldı.
- Getty
USMNT, Reyna'yı 'yeni Zidane' olarak değerlendirdi.
Hala sadece 23 yaşında olan Reyna'nın erken beklentileri karşılayıp karşılamayacağı sorulduğunda, Ramos - Kanada'daki çevrimiçi kumarhaneler aracılığıyla konuşarak - GOAL'a şunları söyledi: “Bu çok zor bir soru. Genç milli takımların teknik direktörüydüm, Gio 15 yaşındayken onu gördük ve elimizde bir sonraki Zidane olduğunu düşündüğümüz bazı şeyler gördük.
"Onda bir akıcılık vardı, dönüşleri ve oyunun gelişmesini görme şekli - bilgileri çok erken işliyordu. 'Vay canına, elimizde başka bir şey var' diye düşündük. Sonra oyunlar yapıyordu ve 'işte böyle olacak' diyordunuz. Ne yazık ki Gio için 'işte böyle olacak' diyip duruyoruz ve hala nasıl olacağını bekliyoruz. Bunu elde edemiyoruz."
Reyna'nın bundan sonra yapması gerekenler hakkında Ramos şunları ekledi: "Gerçek şu ki, Gio'nun 60, 80, 100 maç boyunca 90 dakika boyunca oynayacağı bir takıma girmesi gerekiyor ve biz bunu hiç görmedik. Son dört veya beş yılda, onun için çok az oyun süresi oldu. Bu noktada, Gio'nun gerçekten oynayabileceği bir takıma girebileceğini görmek hepimizin görevi, çünkü bunu hiç görmedik.
"Bundan sonra ne olacağına dair bir fikir sahibi olmak zor, çünkü 23/24 yaşlarındaki genç oyuncularla o yıllara yaklaşıyoruz ve bu yaşlarda, o pozisyonda oynuyorsanız, takımınızda büyük bir fark yaratıyor ve takımınızı taşıyorsunuz. O ise bunu yapmıyor."
Reyna gelecekte başka bir büyük transfer kazanacak mı?
Reyna'nın, ülkesinde 34 kez A milli takım forması giymiş olmasıyla, en önemli ulusal ve uluslararası sahnelerde yıldız olabilecek yeteneğe sahip olduğu şüphe götürmez. Yaralanmalardan uzak durmak ve istikrarlı bir performans sergilemek onun için bir sorun olmuştur.
Bu sorunlar çözülebilirse, futbolun zirvesine ulaşmak hala mümkün. Bir başka eski USMNT yıldızı, eski kaleci Brad Friedel de bunu kabul ediyor. Reyna'nın geleceği hakkında GOAL'a verdiği röportajda şöyle demişti: "Kesinlikle (başka bir üst düzey kulübe) katılabilir. Yaşına bakın. Her ne sebeple olursa olsun, vücudu bu şekilde bozuldu. Nedenini bulmalı ve sonra kendini geliştirmeli.
"Çoğu kulüpte oynayabilir. Bazen oyuncular sakatlandığında, kulüplerin bunu hemen fark edip onu kadrodan çıkardığını görürsünüz. Gio her zaman büyük kulüplere bağlıdır ya da birileri onu izler. Oynayabileceğini biliyorlar, sorun bu değil. Bu iyi bir şey. Herkes yeteneğinin farkında. Şimdi formunu nasıl koruyacağını bulması gerekiyor."
- Getty Images
Dünya Kupası macerası: Reyna, USMNT kadrosuna girmeyi umuyor
Reyna, bu sezon Mönchengladbach formasıyla 16 maça çıktı, ancak kulüp için ilk golünü hala bekliyor ve küme düşme endişeleri henüz tamamen ortadan kalkmış değil. Mauricio Pochettino'nun Dünya Kupası planlarında yer bulmak ve önümüzdeki transfer dönemlerinde bir başka önemli transferin önünü açmak için önümüzdeki haftalarda performansını artırması gerekiyor.
Reklam