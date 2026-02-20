"Bir sonraki Zidane'ın bizde olduğunu düşündük" - ABD milli takımının yıldızı Gio Reyna, 2026 Dünya Kupası öncesinde büyük potansiyelini gerçekleştirmek için yapması gereken tek şeyi anlattı

Hala sadece 23 yaşında olan Reyna'nın erken beklentileri karşılayıp karşılamayacağı sorulduğunda, Ramos - Kanada'daki çevrimiçi kumarhaneler aracılığıyla konuşarak - GOAL'a şunları söyledi: “Bu çok zor bir soru. Genç milli takımların teknik direktörüydüm, Gio 15 yaşındayken onu gördük ve elimizde bir sonraki Zidane olduğunu düşündüğümüz bazı şeyler gördük.

"Onda bir akıcılık vardı, dönüşleri ve oyunun gelişmesini görme şekli - bilgileri çok erken işliyordu. 'Vay canına, elimizde başka bir şey var' diye düşündük. Sonra oyunlar yapıyordu ve 'işte böyle olacak' diyordunuz. Ne yazık ki Gio için 'işte böyle olacak' diyip duruyoruz ve hala nasıl olacağını bekliyoruz. Bunu elde edemiyoruz."

Reyna'nın bundan sonra yapması gerekenler hakkında Ramos şunları ekledi: "Gerçek şu ki, Gio'nun 60, 80, 100 maç boyunca 90 dakika boyunca oynayacağı bir takıma girmesi gerekiyor ve biz bunu hiç görmedik. Son dört veya beş yılda, onun için çok az oyun süresi oldu. Bu noktada, Gio'nun gerçekten oynayabileceği bir takıma girebileceğini görmek hepimizin görevi, çünkü bunu hiç görmedik.

"Bundan sonra ne olacağına dair bir fikir sahibi olmak zor, çünkü 23/24 yaşlarındaki genç oyuncularla o yıllara yaklaşıyoruz ve bu yaşlarda, o pozisyonda oynuyorsanız, takımınızda büyük bir fark yaratıyor ve takımınızı taşıyorsunuz. O ise bunu yapmıyor."