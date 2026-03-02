Goal.com
Chelsea red cards GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Bir sezonda on kırmızı kart! Chelsea'nin 2025-26 sezonundaki en aptalca kırmızı kartlar - sıralaması

Chelsea'nin çözmesi gereken birçok sorun var, ancak şu anda en göze çarpanı belki de disiplin eksikliğidir. Premier Lig'in en genç kadrosunda deneyimli oyuncuların eksikliği, BlueCo döneminde birçok kez gündeme getirildi, ancak bu eksiklik, Stamford Bridge'de sahada tam kadro oynamak söz konusu olduğunda daha da belirgin hale geliyor.

Pedro Neto'nun Pazar günü Arsenal maçında gördüğü kırmızı kart, Chelsea'nin bu sezon tüm turnuvalarda gördüğü 10. kırmızı kart oldu. Dokuz oyuncu ve eski teknik direktör Enzo Maresca kırmızı kart gördü. İtalyan teknik adam, sezonun ilk yarısında takımını saran disiplin sorunlarından kısmen sorumlu tutuldu, ancak bu durum Liam Rosenior yönetiminde de devam ediyor gibi görünüyor. Neto, Blues'un üst üste iki maçta sayıca dezavantajlı kalmasına neden oldu.

Emirates Stadyumu'nda 2-1 yenildikten sonra Rosenior, "Kesinlikle [disiplin konusunda] bir şeyler yapmamız gerekiyor. Koçluk ekibiyle, kulüp çalışanlarıyla ve oyuncularla konuşmam gerekiyor, çünkü bu kabul edilemez" dedi. "Kulübün sezon başından beri iyi bir performans göstermediğini biliyorum ve şimdi durum daha da kötüye gidiyor. Benim görevde olduğum dönemde bu sorunları yaşamadığımız 10 maç vardı, ama son iki maçta iki kez yaşadık. Derinlerde yatan bir sorun var ve bunun nedenini bulmamız gerekiyor."

Bu derin sorun ne olursa olsun, Rosenior onu ortadan kaldırmak zorunda, çünkü Chelsea'nin bu sezon aldığı bazı kırmızı kartlar savunulamaz nitelikte. Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL 10 kırmızı kartı (şimdiye kadar!) aptallık derecesine göre sıraladı...

  • Chelsea v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Trevoh Chalobah vs Brighton (27 Eylül)

    Sezon boyunca Chelsea'de kırmızı kart gören tüm oyuncular arasında, Trevoh Chalobah'ın Eylül ayında Brighton maçında gördüğü kırmızı kart, büyük ölçüde başka birine atfedilebilecek bir karttı.

    İngiliz savunma oyuncusu, Diego Gomez'i ceza sahası kenarında düşürerek gol fırsatını engellediği için cezalandırıldı, ancak Andrey Santos'un yanlış pası Brighton'ın Paraguaylı oyun kurucusunu gol pozisyonuna soktuğu için çaresizce bu harekete mecbur kaldı. Chelsea, ikinci yarının başında 1-0 öndeydi, ancak 10 kişi kalan takım, Chalobah'ın soyunma odasına dönmesiyle sonunda 3-1 mağlup oldu.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOLAFP

    9Enzo Maresca - Liverpool (4 Ekim)

    Bu liste en 'gereksiz' kırmızı kartları sıralıyor olsaydı, Enzo Maresca çok daha üst sıralarda yer alırdı, ancak 'aptallık' açısından, genç bir yetenek tarafından uzatma dakikalarında atılan ve şampiyonun kendi sahasında yenilmesini sağlayan golü kutlayan bir teknik direktörü suçlamak zor.

    Estevao'nun Chelsea'yi Liverpool karşısında 2-1 öne geçiren golü, Maresca'nın saha kenarına koşarak köşe bayrağının yanında oyuncularının üzerine atlamasına neden oldu. Ancak, Premier League Fun Police, namı diğer PGMOL, teknik direktörlerin teknik alanlarını bu kadar açık bir şekilde terk etmelerine izin vermiyor ve bu nedenle Maresca, maçın son saniyelerini Stamford Bridge tünelinin içinden izledi.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Wesley Fofana - Burnley (21 Şubat)

    Wesley Fofana, Şubat ayında Burnley'e karşı zaten bir sarı kart görmüşken James Ward-Prowse ile mücadeleye girmemesi gerektiğini çok iyi bilmeliydi. Ancak Fransız savunma oyuncusu yine de daldı, ancak zamanlaması yanlıştı ve ikinci sarı kartını gördü, böylece Chelsea son 18 dakikayı bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

    Blues, Zian Flemming'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve Fofana'nın olayın ardından maruz kaldığı ırkçı tacizler iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez olsa da, o gün aldığı kararların sorgulanması gerektiği şüphesizdir.

  • Marc Cucurella Chelsea 2025-26Getty Images

    7Marc Cucurella vs Fulham (7 Ocak)

    Marc Cucurella, Chelsea kariyerinde şu ana kadar oldukça fazla kavgaya karışmış olsa da, bu sezon büyük ölçüde cezadan kaçınmayı başarmış ve bunun yerine rakiplerini hataya sevk etmiştir. Ancak İspanyol savunmacının tek kara lekesi, Ocak ayında Fulham ile oynanan derbi maçında, yaptığı hata nedeniyle Blues'un Craven Cottage'da yenilgiye uğramasına neden olmasıydı.

    İlk yarının ortasında Bernd Leno, Harry Wilson'ın koşması için uzun bir top attı. Cucurella, Chelsea'nin son adamı olarak kendini buldu, ancak zıplayan topu kontrol edemedi ve Wilson golü atmak üzereyken onu düşürdü. Cucurella, giderek daha nadir hale gelen bir hata yaptıktan sonra gol fırsatını engellediği için kırmızı kart gördü.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    6Joao Pedro - Benfica (30 Eylül)

    Jose Mourinho, Benfica'daki görevinin ilk günlerinde Stamford Bridge'e geri döndü, ancak maç beklentileri karşılayamadı ve Chelsea, Richard Rios'un ilk yarıda kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi. Skor farkı az olsa da, Blues maçın büyük bir bölümünde rahat bir oyun sergiledi, bu da son dakikalarda oyuna giren Joao Pedro'nun oyundan atılmasını daha da sinir bozucu hale getirdi.

    Uzatma süresinin bitmesine sadece 30 saniye kala, Brezilyalı forvet, zıplayan topa müdahale ederken dikkatsizce ayağını rakibinin kafasına doğru kaldırdı. Pedro, yüksek tekme attığı için ikinci sarı kartını gördü. Eğer bir saniye bile düşünseydi, maçın bu kadar geç bir dakikasında bu riskin ödülüne değmeyeceğini fark etmeliydi.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Moises Caicedo - Arsenal (30 Kasım)

    Chelsea, Kasım ayında Stamford Bridge'de Arsenal'i ağırlamaya hazırlanırken, ligin zirvesinde Arsenal'in en yakın rakibi konumundaydı ve hazırlıkların çoğu Premier League'in en iyi iki orta saha oyuncusu Declan Rice ve Moises Caicedo arasındaki muhtemel düelloya odaklanmıştı. Ancak, bu heyecan Caicedo'yu etkilemiş gibi görünüyordu, çünkü maçın ilk yarısı bitmeden kırmızı kart gördü.

    Caicedo, Mikel Merino ile mücadelede kendini attı, ancak Arsenal oyuncusunun ayak bileğine çarparak kendisine de hafif bir sakatlık yaşattı. Kırmızı kart gördü ve Blues, hak ettiği 1-1 beraberliği elde etse de, Caicedo'nun gereksiz dikkatsizliği nedeniyle aldığı üç maçlık cezayla sadece dört puan toplayabildi ve şampiyonluk yarışından neredeyse tamamen kopmuş oldu.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Pedro Neto vs Arsenal (1 Mart)

    Pedro Neto, Mart ayında Emirates'te Londra'nın iki rakibi Chelsea ile Arsenal'in karşılaştığı maçta pek bir etki yaratamamıştı, ancak bu, ikinci yarıda beş çılgın dakikada yaşadığı hayal kırıklığını dışa vurmasını mazur göstermezdi. Önce Jurrien Timber'ın Arsenal'e 2-1 üstünlük sağlayan kafa vuruşuna itiraz ettiği için sarı kart gördü, ardından da Gabriel Martinelli'yi düşürerek ev sahibi takımın kontratakını engelledi.

    Neto, oyundan atıldığına inanamadı, ancak şikayet edemezdi ve eski Chelsea forveti Chris Sutton, Portekizli oyuncuyu "Chelsea'yi hayal kırıklığına uğrattığı" için "aptal" olarak nitelendirdi, çünkü takım 10 kişi ile geri dönüş yapamadı.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Robert Sanchez - Manchester United (20 Eylül)

    Robert Sanchez, Chelsea kariyeri boyunca sık sık öfke patlamaları yaşadı ve en pahalıya mal olanlardan biri Eylül ayında Old Trafford'da, maçın henüz 5. dakikasında kırmızı kart görmesiyle yaşandı. Sanchez, evde kalıp Bryan Mbeumo'nun Blues savunmasının arkasına sızdıktan sonra yapacağı şutu kurtarmaya çalışabilirdi, ancak İspanyol kaleci bunun yerine aceleyle dışarı çıktı ve United forvetine kaleye yaklaşık 20 metre mesafede çarptı.

    Son adam olarak haklı bir şekilde oyundan atıldı ve konuk takım neredeyse tüm maçı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Casemiro'nun ilk yarı bitmeden oyundan atılmasıyla durum dengelendi, ancak United o zamana kadar iki gol üstünlüğü yakalamıştı ve Trevoh Chalobah'ın son dakikalarda bir gol atmasına rağmen Chelsea skoru eşitlemeyi başaramadı.

  • FBL-ENG-LCUP-WOLVES-CHELSEAAFP

    2Liam Delap vs Wolves (29 Ekim)

    Ağustos ayında hamstring sakatlığı geçiren Liam Delap, iki ay sonra Wolves'ta oynanan Carabao Cup dördüncü tur maçının ikinci yarısında yedek kulübesinden oyuna girerek Chelsea kariyerine yeniden başlamak istiyordu. Ancak, iki saçma faul nedeniyle kırmızı kart görerek Molineux'daki geceyi patronu Enzo Maresca tarafından "aptal" olarak nitelendirilerek sonlandırdı.

    Delap, önce topun olmadığı bir pozisyonda Yerson Mosquera'yı ittiği için sarı kart gördü, ardından sadece yedi dakika sonra Emmanuel Agbadou'ya dirsek attığı için ikinci sarı kartını ve dolayısıyla kırmızı kartını gördü. Chelsea o anda 3-2 önde idi ve Wolves skoru eşitledi, ancak Jamie Gittens'ın son dakikada attığı gol, en azından Delap'ın hatasının mağlubiyete yol açmamasını sağladı.

  • Malo Gusto Chelsea 2025-26Getty Images

    1Malo Gusto - Nottingham Forest (18 Ekim)

    Maçın sonucu henüz belli değilken ya da belirli bir yenilginin hayal kırıklığı doruğa ulaştığında kırmızı kart görmek bir şeydir; ama sonuç çoktan belli olduğunda kırmızı kart görmek bambaşka bir şeydir. Ancak Malo Gusto, Ekim ayında City Ground'da Nottingham Forest'a karşı Chelsea'nin 3-0 önde olduğu 87. dakikada tam da bunu yaptı.

    Forest'ın Ange Postecoglou'nun kovulduğunu doğrulayan açıklamasının son rötuşları yapılırken, Gusto Neco Williams'a daldı ve maçta ikinci sarı kartını görerek erken bir şekilde oyundan atıldı. Enzo Maresca, maç sonrası basın toplantısında bu hareketi "gereksiz" olarak nitelendirdi ve maçın gidişatı göz önüne alındığında, bu Fransız savunma oyuncusu için belki de nazik bir yorumdu.

