Bir sezonda on kırmızı kart! Chelsea'nin 2025-26 sezonundaki en aptalca kırmızı kartlar - sıralaması

Pedro Neto'nun Pazar günü Arsenal maçında gördüğü kırmızı kart, Chelsea'nin bu sezon tüm turnuvalarda gördüğü 10. kırmızı kart oldu. Dokuz oyuncu ve eski teknik direktör Enzo Maresca kırmızı kart gördü. İtalyan teknik adam, sezonun ilk yarısında takımını saran disiplin sorunlarından kısmen sorumlu tutuldu, ancak bu durum Liam Rosenior yönetiminde de devam ediyor gibi görünüyor. Neto, Blues'un üst üste iki maçta sayıca dezavantajlı kalmasına neden oldu.

Emirates Stadyumu'nda 2-1 yenildikten sonra Rosenior, "Kesinlikle [disiplin konusunda] bir şeyler yapmamız gerekiyor. Koçluk ekibiyle, kulüp çalışanlarıyla ve oyuncularla konuşmam gerekiyor, çünkü bu kabul edilemez" dedi. "Kulübün sezon başından beri iyi bir performans göstermediğini biliyorum ve şimdi durum daha da kötüye gidiyor. Benim görevde olduğum dönemde bu sorunları yaşamadığımız 10 maç vardı, ama son iki maçta iki kez yaşadık. Derinlerde yatan bir sorun var ve bunun nedenini bulmamız gerekiyor."

Bu derin sorun ne olursa olsun, Rosenior onu ortadan kaldırmak zorunda, çünkü Chelsea'nin bu sezon aldığı bazı kırmızı kartlar savunulamaz nitelikte. Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL 10 kırmızı kartı (şimdiye kadar!) aptallık derecesine göre sıraladı...