Munich air disaster Manchester United fansGetty
İdil Erin Tetik

Bir Manchester City taraftarı, Manchester United ile dalga geçtiği için tutuklandı

Premier LeagueManchester CityManchester City - Manchester UnitedManchester United

Manchester City, Manchester United'ı 3-1 mağlup ederken Mavili bir taraftar, 66 yıl önceki felaketle dalga geçtiği iddiasıyla tutuklandı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Manchester City, Kırmızı Şeytanları yendi
  • Bir City taraftarı, Manchester United ile dalga geçti
  • Yalnız dalga geçmekle kalmadı, bir suç işledi

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