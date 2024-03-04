Bir Manchester City taraftarı, Manchester United ile dalga geçtiği için tutuklandı

Gettyİdil Erin TetikBir Manchester City taraftarı, Manchester United ile dalga geçtiği için tutuklandıPremier LeagueManchester CityManchester City - Manchester UnitedManchester UnitedManchester City, Manchester United'ı 3-1 mağlup ederken Mavili bir taraftar, 66 yıl önceki felaketle dalga geçtiği iddiasıyla tutuklandı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaManchester City, Kırmızı Şeytanları yendiBir City taraftarı, Manchester United ile dalga geçtiYalnız dalga geçmekle kalmadı, bir suç işledi