"Bir daha asla yapılmayacak" - Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham'da "saçma" etkilerinden dolayı Ben Foster tarafından övgüyle karşılandı. Kulüp sahipleri ise yıldönümünü kutladı.

Foster, 2023 yılında emekliliğinden dönerek kulüpte oynamaya başladı ve kulübün İngiliz Futbol Ligi'ne yükselmesine yardımcı oldu. Şimdi kulübün yükselişinin ne kadar etkileyici olduğunu vurgulayarak Press Association'a şunları söyledi: "Salford City'de, daha önce her şeyi yapmış futbolcular işleri yürütüyor. Futbol kulüplerinin nasıl işlediğini biliyorlar ve bu bazen neyin işe yaramayacağına dair bir zihniyet getiriyor. Birmingham'ın çok zengin sahipleri var, ama Wrexham farklı. Rob ve Ryan, bir futbol kulübünü devraldıklarında ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorlardı. Para yatırdılar, ama aynı zamanda kendi enerjilerini de yatırdılar. Nadiren görülen bir şekilde, kişisel ilgilerini ve enerjilerini bu işe adadılar. Onlara en çok gurur duydukları şeyin ne olduğunu sorsanız, Wrexham'ın oyunculuk veya iş hayatında yaptıkları her şeyin hemen yanında yer alacağını düşünüyorum. Tam olarak anlamadığınız bir şeyi alıp bugünkü haline getirmek, bununla büyük gurur duymak gerekir. Bu inanılmaz bir şey.

"Bu saçma. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Lig dışı terfi, terfi, terfi ve bu seviyede zaten terfi pozisyonunda olmak çok saçma. Bir veya iki yıl önce, üç, dört veya beş yıl içinde Premier Lig'e çıkacaklarını düşündüğümü söylemiştim. Şampiyonluktan çıkmak zor bir iş – bu, çok paranın döndüğü zorlu ve rekabetçi bir lig. Ama bunu doğru şekilde yaptılar – menajere istediği oyuncuları transfer etme, onların kim olduklarını anlama yetkisi verdiler."

