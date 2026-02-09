Istimewa
"Bir daha asla yapılmayacak" - Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham'da "saçma" etkilerinden dolayı Ben Foster tarafından övgüyle karşılandı. Kulüp sahipleri ise yıldönümünü kutladı.
Hollywood yıldızları için Wrexham'da beş yıl
Wrexham, Reynolds ve Mac'in kulübün sahipliğini üstlenerek tüm dünyada şaşkınlık yarattığı beşinci yılını kutluyor. O günden bu yana Galler ekibinde çok şey değişti, kulüp arka arkaya üç kez üst lige yükseldi ve Wrexham'ı Championship'e taşıdı. Phil Parkinson'ın takımı zorlu bir sezon geçiriyor ancak şu anda play-off'lara kalma şansını koruyor, yani Premier League'e yükselme hayalleri hâlâ canlı.
"Bir daha asla yapılmayacak" - Wrexham ikilisine övgü
Foster, 2023 yılında emekliliğinden dönerek kulüpte oynamaya başladı ve kulübün İngiliz Futbol Ligi'ne yükselmesine yardımcı oldu. Şimdi kulübün yükselişinin ne kadar etkileyici olduğunu vurgulayarak Press Association'a şunları söyledi: "Salford City'de, daha önce her şeyi yapmış futbolcular işleri yürütüyor. Futbol kulüplerinin nasıl işlediğini biliyorlar ve bu bazen neyin işe yaramayacağına dair bir zihniyet getiriyor. Birmingham'ın çok zengin sahipleri var, ama Wrexham farklı. Rob ve Ryan, bir futbol kulübünü devraldıklarında ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorlardı. Para yatırdılar, ama aynı zamanda kendi enerjilerini de yatırdılar. Nadiren görülen bir şekilde, kişisel ilgilerini ve enerjilerini bu işe adadılar. Onlara en çok gurur duydukları şeyin ne olduğunu sorsanız, Wrexham'ın oyunculuk veya iş hayatında yaptıkları her şeyin hemen yanında yer alacağını düşünüyorum. Tam olarak anlamadığınız bir şeyi alıp bugünkü haline getirmek, bununla büyük gurur duymak gerekir. Bu inanılmaz bir şey.
"Bu saçma. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Lig dışı terfi, terfi, terfi ve bu seviyede zaten terfi pozisyonunda olmak çok saçma. Bir veya iki yıl önce, üç, dört veya beş yıl içinde Premier Lig'e çıkacaklarını düşündüğümü söylemiştim. Şampiyonluktan çıkmak zor bir iş – bu, çok paranın döndüğü zorlu ve rekabetçi bir lig. Ama bunu doğru şekilde yaptılar – menajere istediği oyuncuları transfer etme, onların kim olduklarını anlama yetkisi verdiler."
Reynolds ve Mac geleceğe bakıyor
Reynolds ve Mac geleceğe bakıyor ve başarının sadece takımın sahadaki başarılarıyla ölçülmeyeceğini söylüyor. Mac, The Athletic'e şunları söyledi: "(Biz) insanları çekmek, onların Wrexham'da kalmasını sağlamak, sanatsal ruhu benimsemelerini ve sanat ve iş dünyasını kullanarak kasabada bir şeyler inşa etmelerini istiyoruz. Bu, makroekonomik açıdan yardımcı olabilecek sürdürülebilir bir model gibi görünüyor. İlk günden beri söylediğimiz şey, sürdürülebilir bir model oluşturmak istediğimizdir. Kulübün şu anki ekonomik durumuna bakıldığında, buraya gelme sürecimizin doğası gereği, sürdürülebilir olmadığı açıktır. Ancak bunun tek nedeni, nesiller boyu altyapının olmamasıdır. Bu yüzden, yapmaya çalıştığımız şey, tohumları ekerek, evet, şu anda başarılı olabilmemiz, ancak 50 veya 100 yıl sonra bu tohumların ağaçlara dönüşerek tamamen sürdürülebilir bir model haline gelmesini sağlamak. Gelip Premier League'i kazandığımızı görmek ister miyim? Evet. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister miyim? Evet. Ancak, biz başarılı olurken Wrexham kasabası başarısız olursa, biz de başarısız olmuş oluruz."
Wrexham için sıradaki maç FA Kupası
Wrexham, 31 maçın ardından Şampiyonluk Liginde şu anda son play-off pozisyonunda yer alıyor ve sezonun geri kalanında bu pozisyonu koruyabilmeyi umuyor. Ancak, odak noktası artık FA Kupası ve Cuma gecesi Ipswich Town ile oynanacak dördüncü tur maçına kayacak. Wrexham, dört gün sonra Bristol City ile oynayacağı kritik maçla Şampiyonluk Ligine geri dönecek. Wrexham, Robins'ten sadece bir puan ve iki sıra daha üstte yer alıyor.
