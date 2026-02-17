Getty/GOAL
Çeviri:
"Bir çıkmaza girmiştik!" - Eski Man Utd koçu, Cristiano Ronaldo'nun eski patronu Erik ten Hag ile nasıl çatıştığını ve ardından yaşanan büyük kavgayı aydınlattı
Ten Hag yönetiminde Ronaldo'nun tartışmalı rolü
Ronaldo'nun özgeçmişine sahip bir oyuncu, Ten Hag'ın kadrosunda ikinci planda bir oyuncu olduğunu sessizce kabul etmeyecekti, ancak eski Real Madrid süperstarı bu gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Ajax'ta yüksek enerjili, baskı yapan bir taktik uygulayan Hollandalı teknik adam, Manchester'da da aynısını yapmak istedi, ancak Ronaldo'dan bunu yapması hiç istenmemişti. Bu durum, oyuncu ile teknik direktör arasında gergin bir ilişkiye yol açtı ve Ten Hag'ın yardımcısı olan McClaren, perde arkasındaki zorlukları açıkça dile getirdi.
- AFP
McClaren: Ten Hag kararından vazgeçmedi
The Good, The Bad and The Football Podcast programında konuşan eski İngiltere teknik direktörü McClaren, Ten Hag'ın geri adım atmayı reddettiğini itiraf etti. McClaren, "O antrenman sahasında birçok mücadele yaşandı. 'Senden tek istediğim şunu, şunu, şunu ve şunu yapman' gibi sözler çok sık duyuluyordu. Erik'in koçluğu böyleydi, 'Ronnie, senin işin bu' diyordu.
"Ronnie'ye şöyle derdim: 'Ten Hag'ın senden istediği tek şey, ilk pres yapan sen ol, bir koşu yap, iki koşu yap, ve istersen belki üçüncü bir koşu yap. Sonra, topu kazanırsak sana pas atabilmemiz için ortada pozisyonunu al.
"Tek istediği bu. Bunu yapamazsan, oynayamazsın. Ya da bunu yapmazsan, oynayamazsın. Tamam, yoksa seni seçmez. Sana söylüyorum, seni seçmez."
"Diğer insanlar (uzlaşma) yapardı, ama Erik yapmazdı, fark bu. Diğer insanlar yapardı. Ama Erik yapmazdı, ben bunu yapacağım ve o [Ronaldo] da yapmak zorunda, yoksa oynamaz.
"Bu biraz kavga gibiydi. Kavga değil, ama bir çekişme ve kim kazanacak? Erik kararından vazgeçmedi. Bence çoğu menajer buna uyum sağlardı, aynı menajerler böyledir. Ama o kararından vazgeçmedi."
Ronaldo eski kulübüne sert bir gerçeklik kontrolü yapıyor
Ayrılmasının ve Suudi Arabistan'daki Al-Nassr'a transfer olmasının ardından Ronaldo, eski kulübünü bir kez daha eleştirerek, kulübün mevcut modelinin en büyük ödüller ve kupalar için rekabet etmesine izin vermeyeceğini iddia etti. Rio Ferdinand Presents podcast'inde konuşan Ronaldo, "Teknik direktör, lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için rekabet edemeyeceklerini söylüyor.
Manchester United'ın teknik direktörü olarak, Lig veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele etmeyeceğinizi söyleyemezsiniz. Zihinsel olarak 'dinleyin, belki bu potansiyele sahip değiliz, ama bunu söyleyemem. Deneyeceğiz. Denemek zorundasınız' demelisiniz."
- Getty Images Sport
Manchester'da yeni bir dönem
Ten Hag sonunda kovuldu ve yerine Ruben Amorim getirildi, ancak o da kısa süre sonra işini kaybetti. Ronaldo ise Orta Doğu'da kupa kazanmakta zorlanıyor, ancak Al-Nassr, rakibi Al-Hilal'in Ocak ayında eski Madrid takım arkadaşı Karim Benzema'yı transfer etmesine rağmen, bu sezon Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında iyi bir mücadele sergiliyor.
Old Trafford'da Michael Carrick, sezon sonuna kadar geçici olarak görevi devraldı. Şu anda Red Devils, bu sezon Avrupa futbolunda yer almamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor.
Reklam