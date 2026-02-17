"Bir çıkmaza girmiştik!" - Eski Man Utd koçu, Cristiano Ronaldo'nun eski patronu Erik ten Hag ile nasıl çatıştığını ve ardından yaşanan büyük kavgayı aydınlattı

The Good, The Bad and The Football Podcast programında konuşan eski İngiltere teknik direktörü McClaren, Ten Hag'ın geri adım atmayı reddettiğini itiraf etti. McClaren, "O antrenman sahasında birçok mücadele yaşandı. 'Senden tek istediğim şunu, şunu, şunu ve şunu yapman' gibi sözler çok sık duyuluyordu. Erik'in koçluğu böyleydi, 'Ronnie, senin işin bu' diyordu.

"Ronnie'ye şöyle derdim: 'Ten Hag'ın senden istediği tek şey, ilk pres yapan sen ol, bir koşu yap, iki koşu yap, ve istersen belki üçüncü bir koşu yap. Sonra, topu kazanırsak sana pas atabilmemiz için ortada pozisyonunu al.

"Tek istediği bu. Bunu yapamazsan, oynayamazsın. Ya da bunu yapmazsan, oynayamazsın. Tamam, yoksa seni seçmez. Sana söylüyorum, seni seçmez."

"Diğer insanlar (uzlaşma) yapardı, ama Erik yapmazdı, fark bu. Diğer insanlar yapardı. Ama Erik yapmazdı, ben bunu yapacağım ve o [Ronaldo] da yapmak zorunda, yoksa oynamaz.

"Bu biraz kavga gibiydi. Kavga değil, ama bir çekişme ve kim kazanacak? Erik kararından vazgeçmedi. Bence çoğu menajer buna uyum sağlardı, aynı menajerler böyledir. Ama o kararından vazgeçmedi."