Getty Images Sport
"Bir buçuk yıldır anksiyeteyle mücadele ediyordum" - Barcelona'nın Ronald Araujo'su, futboldan uzak kaldığı dönemde yaşadığı depresyonla ilgili içini döktü.
Şok edici ayrılığın ardından Kudüs'e yapılan manevi inziva
Kasım ayında Barcelona, Araujo'ya birinci takım kadrosundan "süresiz izin" verdi. O zamanlar kulüp, Uruguaylı oyuncunun ani ayrılışının nedeni olarak "kişisel nedenler" göstermişti. Bu ayrılış, Chelsea ile oynanan ve Araujo'nun kırmızı kart gördüğü felaketle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi maçının hemen ardından gerçekleşmişti.
Daha sonra, 26 yaşındaki oyuncunun Katalonya'dan uzaklaşarak zihnini iyileştirmek için manevi bir yolculuğa çıktığı ortaya çıktı. Araujo, İsrail'e gitti ve Kudüs'te birkaç hafta geçirerek elit futbolun acımasız baskısından uzaklaşıp inancıyla yeniden bağlantı kurdu. Bu yolculuk, takımın savunması için zor bir dönemde oyuncunun refahını spor ihtiyaçlarının önüne koyan teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco tarafından onaylandı.
Defans oyuncusu Ocak ayında kulübün merkezine geri döndü. Yeniden entegrasyonu kademeli olarak gerçekleşti; önce tek başına antrenman yaptı, ardından grup antrenmanlarına katıldı ve sonunda Elche ile oynanan lig maçında forma giydi.
- Getty Images Sport
"Seni yiyip bitirir" - Araujo, acı içinde oynamak hakkında
Takıma döndükten sonra ilk kez konuşan Araujo, ayrılmadan çok önce yaşadığı karanlık döneme dair samimi ve duygusal bir bakış açısı sundu. Mundo Deportivo ile yaptığı samimi röportajda, stoper oyuncusu 18 ay boyunca semptomlarını gizlediğini ve taraftarların sevdiği sert savunmacı imajını korumaya çalıştığını itiraf etti.
"Bir buçuk yıldır anksiyeteyle mücadele ediyordum ve bu anksiyete depresyona dönüştü, ama ben öyle oynuyordum" dedi. "Bu hiç yardımcı olmuyor, çünkü sahada kendin gibi hissetmiyorsun. Kendi değerini ve sahada neler yapabileceğini bilirsin ve kendimi iyi hissetmediğimde bir şeylerin ters gittiğini anladım. O gün bunun farkına vardım, profesyonellerle ve kulüple konuşmam gerektiğini, onların bana yardım edebileceğini anladım."
Kültürel geçmişi ve futbolla sık sık ilişkilendirilen maço kültürünün, kırılganlığını kabul etmesini zorlaştırdığını açıklayan oyuncu, "Köklerin, geldiğin yer nedeniyle güçlü olmaya çalışırsın, ilerlemeye başlarsın, ama ben iyi hissetmiyordum. Sadece sporda değil, ailemde ve kişisel hayatımda da. Kendim gibi hissetmiyordum ve o anda bir şeylerin ters gittiğini anladım ve yardım istemek için konuşmam gerektiğini söyledim. Her şeyi kendime saklayan biriyim, ama size yardımcı olabilecek, belirli durumlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmenizi sağlayacak araçlar sunabilecek profesyoneller olduğunu da anlamanız gerekir... İyileşebilmek için konuşmam ve bir sorunum olduğunu söylemem gerekiyordu."
Sosyal medya kötüye kullanımı ve kırılma noktası
Aylarca zihinsel mücadele sürerken, kırılma noktası Kasım ayında geldi. Chelsea maçında oyundan atılmasının ardından maruz kaldığı taciz - önceki sezonlarda PSG maçında aldığı tartışmalı kırmızı kartı anımsatan bir an - profesyonel eleştirilerden iğrenç kişisel saldırılara dönüştü.
Araujo, modern futbolcuların insanlıktan çıkarılmasını vurgulayarak, halkın sık sık yorumlarının insani bedelini unuttuğunu belirtti. "Sonuçta, bizler sadece futbolcular değiliz. Her şey para ve şöhretle ilgili değil" diye savundu. "Saha içinde olanlar yüzünden biz de acı çekiyoruz. Yaptığımız işi yapabildiğimiz için şanslıyız, evet, ama tüm bunların arkasında bir insan var, duygular var."
Uruguaylı oyuncu için en acı verici olan şey, tacizin ailesine verdiği zararı görmekti. Onu bu işten uzaklaşmaya ikna eden, yürek burkan bir anı anlattı. "Bir gün eşimle mate içtiğimizi hatırlıyorum. Telefonuna bakarken yüzünün değiştiğini gördüm ve gözyaşları akmaya başladı" diye hatırladı. "Ona ne gördüğünü sordum... 'İnsanların kötülüğünü anlamıyorum, kızlarımızın ölümünü diliyorlar' dedi."
- Getty Images Sport
'Farklı bir kişi' geri dönüyor
Profesyonel yardım alarak Kudüs'te kendini toparlamak için gerekli zamanı ayıran Araujo, karanlık dönemden çıkıp hayata ve futbola yeni bir bakış açısı kazandığını düşünüyor. Sahalara dönüşü Copa del Rey'de attığı golle kutlandı, ancak Araujo için en büyük zafer zihinsel berraklığı.
"En kötüsü geride kaldı. Dip noktaya ulaştım. İyi hazırlanmış durumdayım, harika profesyonellerle çalışıyorum ve önümdeki zorluklarla yüzleşmeye hazırım" dedi.
"Barselona benim evim. Bu şehir benim evim. Kulüp benim evim. Profesyonel hayatımın neredeyse tamamını burada geçirdim. Kendimi çok rahat hissediyorum, kulüp ve taraftarlar tarafından değer veriliyorum. Ve işleri farklı bir perspektiften görmek ve yapabileceğim şeyi, yani oynamayı göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum. İki dünya olduğunu anlıyorum, gerçek dünya ve sanal dünya. Ve gerçek dünyada, taraftarların, Barça destekçilerinin ve kulübün desteğini hissediyorum. Bu çok önemli. Burada başarılı olmak ve hepimizin istediği önemli şampiyonlukları kazanmak için gerçekten sabırsızlanıyorum."
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam