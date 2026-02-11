"Bir buçuk yıldır anksiyeteyle mücadele ediyordum" - Barcelona'nın Ronald Araujo'su, futboldan uzak kaldığı dönemde yaşadığı depresyonla ilgili içini döktü.

Takıma döndükten sonra ilk kez konuşan Araujo, ayrılmadan çok önce yaşadığı karanlık döneme dair samimi ve duygusal bir bakış açısı sundu. Mundo Deportivo ile yaptığı samimi röportajda, stoper oyuncusu 18 ay boyunca semptomlarını gizlediğini ve taraftarların sevdiği sert savunmacı imajını korumaya çalıştığını itiraf etti.

"Bir buçuk yıldır anksiyeteyle mücadele ediyordum ve bu anksiyete depresyona dönüştü, ama ben öyle oynuyordum" dedi. "Bu hiç yardımcı olmuyor, çünkü sahada kendin gibi hissetmiyorsun. Kendi değerini ve sahada neler yapabileceğini bilirsin ve kendimi iyi hissetmediğimde bir şeylerin ters gittiğini anladım. O gün bunun farkına vardım, profesyonellerle ve kulüple konuşmam gerektiğini, onların bana yardım edebileceğini anladım."

Kültürel geçmişi ve futbolla sık sık ilişkilendirilen maço kültürünün, kırılganlığını kabul etmesini zorlaştırdığını açıklayan oyuncu, "Köklerin, geldiğin yer nedeniyle güçlü olmaya çalışırsın, ilerlemeye başlarsın, ama ben iyi hissetmiyordum. Sadece sporda değil, ailemde ve kişisel hayatımda da. Kendim gibi hissetmiyordum ve o anda bir şeylerin ters gittiğini anladım ve yardım istemek için konuşmam gerektiğini söyledim. Her şeyi kendime saklayan biriyim, ama size yardımcı olabilecek, belirli durumlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmenizi sağlayacak araçlar sunabilecek profesyoneller olduğunu da anlamanız gerekir... İyileşebilmek için konuşmam ve bir sorunum olduğunu söylemem gerekiyordu."