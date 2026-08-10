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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bezos, Liverpool’un üçte birini satın alıyor

Liverpool

Amazon'ın kurucusunu da içeren bir konsorsiyum, Liverpool'a girmeye hazırlanıyor

İçinde Amazon kurucusu Jeff Bezos'un da yer aldığı bir konsorsiyum, Liverpool Football Club hisselerinin yaklaşık üçte birini satın almak için anlaşmayı tamamlamaya yakın.



  • Bunu Sky News yazdı. İngiliz yayın kuruluşunun edindiği bilgiye göre ve Ansa'nın aktardığı üzere, 2010'dan bu yana Anfield kulübünün çoğunluk hissedarı olan Fenway Sports Group (FSG), işlemi daha bu hafta açıklamaya hazırlanıyor.


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