İçinde Amazon kurucusu Jeff Bezos'un da yer aldığı bir konsorsiyum, Liverpool Football Club hisselerinin yaklaşık üçte birini satın almak için anlaşmayı tamamlamaya yakın.
AFP
Çeviri:
Bezos, Liverpool’un üçte birini satın alıyor
Bunu Sky News yazdı. İngiliz yayın kuruluşunun edindiği bilgiye göre ve Ansa'nın aktardığı üzere, 2010'dan bu yana Anfield kulübünün çoğunluk hissedarı olan Fenway Sports Group (FSG), işlemi daha bu hafta açıklamaya hazırlanıyor.
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