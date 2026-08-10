Bezos, Liverpool’un üçte birini satın alıyor

Bunu Sky News yazdı. İngiliz yayın kuruluşunun edindiği bilgiye göre ve Ansa'nın aktardığı üzere, 2010'dan bu yana Anfield kulübünün çoğunluk hissedarı olan Fenway Sports Group (FSG), işlemi daha bu hafta açıklamaya hazırlanıyor.



