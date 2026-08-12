Türkiye’den Beşiktaş’ın Fabio Miretti’ye ilgilendiği haberi geliyor. Başkan Serdar Adalı’nın kulübü, Dusan Vlahovic operasyonunu neticelendirdikten sonra bir kez daha Juventus’a yöneldi ve 2003 doğumlu orta saha oyuncusu için bilgi aldı.
Türk gazeteci Burak Özdemir’in aktardığına göre Beşiktaş, son saatlerde Miretti hakkında bilgi toplamak için harekete geçti. Juventus, kendi şartlarıyla olmak kaydıyla satış ihtimaline kapıyı araladı: İtalyan devi, transfere yalnızca bonservisiyle birlikte izin vermek istiyor.
Orta saha oyuncusunun transferi için bastıran ismin, Miretti’yi yakından tanıyan ve özelliklerini beğenen Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano olduğu belirtildi.