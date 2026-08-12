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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Beşiktaş'ta Miretti gelişmesi: Juventus'taki durumu

Juventus
Transfers
F. Miretti
Beşiktaş

Türk kulübü, İtaliano'nun beğendiği Juventuslu orta saha oyuncusunu düşünüyor

Türkiye’den Beşiktaş’ın Fabio Miretti’ye ilgilendiği haberi geliyor. Başkan Serdar Adalı’nın kulübü, Dusan Vlahovic operasyonunu neticelendirdikten sonra bir kez daha Juventus’a yöneldi ve 2003 doğumlu orta saha oyuncusu için bilgi aldı.


Türk gazeteci Burak Özdemir’in aktardığına göre Beşiktaş, son saatlerde Miretti hakkında bilgi toplamak için harekete geçti. Juventus, kendi şartlarıyla olmak kaydıyla satış ihtimaline kapıyı araladı: İtalyan devi, transfere yalnızca bonservisiyle birlikte izin vermek istiyor.


Orta saha oyuncusunun transferi için bastıran ismin, Miretti’yi yakından tanıyan ve özelliklerini beğenen Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano olduğu belirtildi.

  • Bu arada, Vlahovic'in Beşiktaş'a transferini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ancak Türk kulübü, 30 Haziran'da Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp santrforla yetinmeye niyetli görünmüyor ve gözünü bir başka Juventus oyuncusuna da çevirmiş durumda: 2003 doğumlu Miretti. Genç oyuncunun Juventus ile sözleşmesi 2028'de sona eriyor ve Carnevali ile Massara tarafından yaklaşık 15 milyon olarak değerlendiriliyor.

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