Bu arada, Vlahovic'in Beşiktaş'a transferini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ancak Türk kulübü, 30 Haziran'da Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp santrforla yetinmeye niyetli görünmüyor ve gözünü bir başka Juventus oyuncusuna da çevirmiş durumda: 2003 doğumlu Miretti. Genç oyuncunun Juventus ile sözleşmesi 2028'de sona eriyor ve Carnevali ile Massara tarafından yaklaşık 15 milyon olarak değerlendiriliyor.