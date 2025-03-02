Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli, 735 gün sonra formasına dönmeye hazırlanıyor

Getty Images Entertainmentİdil Erin TetikBeşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli, 735 gün sonra formasına dönmeye hazırlanıyorD. AlliComoSerie ATottenham HotspurDele Alli uzun süren sessizliğinin ardından Pazar günü Como formasıyla Roma'ya karşı sahaya çıkabilir.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaDele Alli ilk defa Como kadrosunda yer aldıOcak ayında kulübe imza atmıştıRoma maçında ilk çıkışını yapabilirGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱