Celebrities Sightings At Como 1907 Vs Roma Football MatchGetty Images Entertainment
İdil Erin Tetik

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli, 735 gün sonra formasına dönmeye hazırlanıyor

D. AlliComoSerie ATottenham Hotspur

Dele Alli uzun süren sessizliğinin ardından Pazar günü Como formasıyla Roma'ya karşı sahaya çıkabilir.

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  • Dele Alli ilk defa Como kadrosunda yer aldı
  • Ocak ayında kulübe imza atmıştı
  • Roma maçında ilk çıkışını yapabilir
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