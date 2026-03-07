Bernardo Silva'nın geleceği ne olacak? Man City efsanesinin sözleşmesi sona ererken planları ortaya çıktı

Guardiola, oyun kurucuya olan hayranlığını hiç gizlememiş ve onu sık sık koçluk yaptığı en zeki oyunculardan biri olarak tanımlamıştır. Katalan teknik adam, oyuncuyu sık sık kalması için ikna etmeye çalışmış, ancak kaptanını kaybetmeye razı olmuş gibi görünüyor. İkili arasındaki bağ, son sezonlarda City'nin taktiksel esnekliğinin ve İngiliz birinci ligindeki hakimiyetinin belirleyici bir özelliği olmuştur.

Ocak ayında Wolves'u 2-0 yendikten sonra Guardiola, "Bernardo Silva'nın sonsuza kadar kalmasını Manchester City ve kendim için çok isterim. Ancak Bernie ile çok konuştuk ve Bernie kendisi ve ailesi için en iyisini seçmek zorunda" dedi. Bu açıklama, orta saha oyuncusunun taşınma isteğinde ailevi nedenlerin önemli bir rol oynadığını gösteriyor.