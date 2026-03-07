Getty Images Sport
Bernardo Silva'nın geleceği ne olacak? Man City efsanesinin sözleşmesi sona ererken planları ortaya çıktı
Etihad'da bir dönemin sonu
Kyle Walker ve Kevin De Bruyne'nin ayrılmasının ardından kaptanlığı üstlenen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester'da geçirdiği dokuz yıllık başarılı kariyerine son verecek gibi görünüyor. 2017 yılında Monaco'dan 43 milyon sterlin karşılığında transfer olan Silva, Cityzens'ın hakimiyetinde önemli bir rol oynadı ve altı Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.
Kulüp efsanesi olmasına rağmen, City'deki kariyeri sona eriyor gibi görünüyor. Matteo Moretto, Portekizli oyuncunun sözleşme görüşmelerinin devam etmemesi nedeniyle City'den ayrılacağını bildirdi.
Guardiola, Silva'nın mirasını değerlendiriyor
Guardiola, oyun kurucuya olan hayranlığını hiç gizlememiş ve onu sık sık koçluk yaptığı en zeki oyunculardan biri olarak tanımlamıştır. Katalan teknik adam, oyuncuyu sık sık kalması için ikna etmeye çalışmış, ancak kaptanını kaybetmeye razı olmuş gibi görünüyor. İkili arasındaki bağ, son sezonlarda City'nin taktiksel esnekliğinin ve İngiliz birinci ligindeki hakimiyetinin belirleyici bir özelliği olmuştur.
Ocak ayında Wolves'u 2-0 yendikten sonra Guardiola, "Bernardo Silva'nın sonsuza kadar kalmasını Manchester City ve kendim için çok isterim. Ancak Bernie ile çok konuştuk ve Bernie kendisi ve ailesi için en iyisini seçmek zorunda" dedi. Bu açıklama, orta saha oyuncusunun taşınma isteğinde ailevi nedenlerin önemli bir rol oynadığını gösteriyor.
Oyun kurucunun potansiyel hedefleri
Silva'nın gelecek sezon hangi takımda oynayacağına dair spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı. Avrupa'nın elit liglerinde onu isteyen takımlar eksik olmayacak olsa da, City'den ayrıldığında Benfica'ya dönmek istediği düşünülüyor. Lizbon'daki çocukluk kulübüne geri dönmek, ulusal ve kıtasal kulüp düzeyinde kazanılabilecek her şeyi kazanmış bir oyuncu için tam bir döngü tamamlama anı anlamına gelecektir.
Silva, sezon sonunda dikkatlerin bu konuya yönelmesini istemediği için, şu ana kadar hangi kulübe katılacağı konusunda sessizliğini koruyor. City'nin birçok kupa peşinde olduğu için, onun geleceği ile ilgili resmi bir açıklama Mayıs ayına kadar beklenmiyor. Bu da tecrübeli oyuncunun Etihad'daki kariyerini muhteşem bir şekilde sonlandırmaya odaklanmasına olanak tanıyor.
Altın bir veda peşinde
Cityzens şu anda Premier League şampiyonluğu için mücadele ediyor ve 29 maçta 29 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Arsenal ise 30 maçta 36 puanla birinci sırada bulunuyor.
Guardiola'nın takımı, FA Cup'ın beşinci turunda Newcastle ile karşılaşacak, ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'e konuk olacak.
