Getty
Çeviri:
Bernardo Silva, Manchester City'ye ayrılmak istediğini resmen bildirdi
Etihad'da bir dönemin sonu
Caught Offside'ın haberine göre, 31 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin süresi dolduktan sonra bu yaz ayrılacağını kulübe resmi olarak bildirdi; bu karar, Premier Lig'de geçirdiği kupa dolu dokuz yıllık serüvenin sonunu işaret ediyor. Bu karar, potansiyel bir sözleşme uzatması konusundaki görüşmelerin durduğu bildirilen belirsizlik döneminin ardından geldi. İngiltere'de geçirdiği süre boyunca toplam 16 kupa kazanan ve bunlardan 6'sı Premier Lig şampiyonluğu, 1'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan eski Monaco oyuncusu, kulübün efsanevi isimlerinden biri olarak ayrılıyor. Onun ayrılışı, uzun vadeli istikrar konusunda zaten soru işaretleri bulunan orta sahada önemli bir boşluk bırakacak.
- Getty Images Sport
Kulüp, orta saha kadrosunda büyük çaplı bir yeniden yapılanma planlıyor
Silva'nın ayrılması, onun doğal bir lider ve Guardiola'nın taktiksel yardımcısı olarak görüldüğü soyunma odası için büyük bir darbe olarak nitelendiriliyor. 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri'nin de Real Madrid'e transfer olabileceği söylentileri dolaşırken, City şimdiden efsanevi orta saha ikilisinin ayrılmasının ardından gelecek döneme hazırlanıyor. Kulübün, önümüzdeki aylarda orta sahayı yenilemek için ideal adaylar olarak Newcastle'dan Sandro Tonali ve Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı belirlediği bildiriliyor.
Silva'nın Barcelona hayali ve dünyadan gelen talipler
31 yaşındaki oyuncunun adı uzun süredir La Liga'ya transfer olacağı yönünde anılıyor ve önceliğinin hâlâ Barça'da oynamak olduğu iddia ediliyor. Menajeri Jorge Mendes, birçok Avrupa deviyle görüşmeler yürütüyor; Atlético Madrid, Juventus ve Napoli'nin de anlaşmanın fizibilitesini değerlendirmek üzere görüşmelerde yer aldığı düşünülüyor. Ancak Spotify Camp Nou'ya transfer olması hiç de kesin değil. Barcelona'nın mali kısıtlamaları bir engel teşkil ediyor ve mevcut kadro derinliği göz önüne alındığında, başka bir oyun kurucu orta saha oyuncusuna ihtiyaç olup olmadığı konusunda kulüp içinde tartışmalar var. Silva'nın transferin gerçekleşmesi için daha düşük bir maaş paketini kabul etmeye hazır olduğu bildiriliyor, ancak Katalan kulübü yeni bir forvet veya savunma takviyesi gibi diğer pozisyonlara öncelik verebilir.
Avrupa sınırlarının ötesinde, Suudi Pro Ligi de önemli bir ilgi gösterdi ve birkaç kulüp, Portekizli milli oyuncuyu Orta Doğu'ya gelen en son yüksek profilli transfer haline getirmek için ona devasa bir maaş teklif etmeye hazır. Benzer şekilde, Major League Soccer da geçerli bir seçenek olarak görünüyor.
Şampiyonluk yarışının kritik aşamasında gürültüyü yönetmek
Silva'nın ayrılacağına dair haberlerin ortaya çıkma zamanlaması, zaten büyük önem taşıyan sezon finaline ek bir baskı yaratıyor. City, Premier Lig lideri Arsenal'in dokuz puan gerisinde olduğu için, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak adına 19 Nisan'da Etihad'da oynanacak karşılaşmayı mutlaka kazanması gerekiyor. Buna Liverpool ile oynanacak FA Cup çeyrek finali de eklenince, Guardiola'nın sezonun kupa ile sonuçlanmasını sağlamak için, güvenilir yardımcısının etrafındaki medya gürültüsünü ustaca yönetmesi gerekiyor. Sezon nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Etihad'daki geçiş dönemi gerçekten başlamış durumda.