Bernardo Silva, Manchester City'ye ayrılmak istediğini resmen bildirdi

31 yaşındaki oyuncunun adı uzun süredir La Liga'ya transfer olacağı yönünde anılıyor ve önceliğinin hâlâ Barça'da oynamak olduğu iddia ediliyor. Menajeri Jorge Mendes, birçok Avrupa deviyle görüşmeler yürütüyor; Atlético Madrid, Juventus ve Napoli'nin de anlaşmanın fizibilitesini değerlendirmek üzere görüşmelerde yer aldığı düşünülüyor. Ancak Spotify Camp Nou'ya transfer olması hiç de kesin değil. Barcelona'nın mali kısıtlamaları bir engel teşkil ediyor ve mevcut kadro derinliği göz önüne alındığında, başka bir oyun kurucu orta saha oyuncusuna ihtiyaç olup olmadığı konusunda kulüp içinde tartışmalar var. Silva'nın transferin gerçekleşmesi için daha düşük bir maaş paketini kabul etmeye hazır olduğu bildiriliyor, ancak Katalan kulübü yeni bir forvet veya savunma takviyesi gibi diğer pozisyonlara öncelik verebilir.

Avrupa sınırlarının ötesinde, Suudi Pro Ligi de önemli bir ilgi gösterdi ve birkaç kulüp, Portekizli milli oyuncuyu Orta Doğu'ya gelen en son yüksek profilli transfer haline getirmek için ona devasa bir maaş teklif etmeye hazır. Benzer şekilde, Major League Soccer da geçerli bir seçenek olarak görünüyor.