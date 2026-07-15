Bergomi: "Malagò beni aradı. Ben B, C ya da D planıydım..."

Bergomi daha sonra bir sonraki milli takım teknik direktörü hakkında konuştu: "Mancini mi, Pirlo mu? Bana göre Mancini milli takım için mükemmel bir teknik direktör.Yaşanan her şeye rağmen, göreve geldiğinde net bir vizyonu vardı; o dönemde ilk kez Dünya Kupası’na katılamamıştık ve bunun bizi nereye götürdüğünü biliyoruz (Avrupa Şampiyonası zaferi, ed.) ve bu nedenle bu rol için mükemmel bir aday. Ancak bence ayrılışının yarattığı o küçük leke hâlâ peşinde. Ama dikkat edin, Conte de var."