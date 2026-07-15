Inter ve Milli Takım’ın eski savunma oyuncusu ve yıllardır Sky Sport’ta yorumculuk yapan Beppe Bergomi, bir perde arkasını açıklıyor: “Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olmaya yakın mıydım? Ben B, C ya da D seçeneğiydim. Artık bunu söyleyebilirim: Malagò’dan bir telefon aldım ve bana televizyon dünyasını bırakıp Federasyon’da bir maceraya atılmaya istekli olup olmadığımı sordu. Ancak ilk tercih her zaman Paolo Maldini olmuştur, çünkü Paolo’nun nasıl biri olduğunu biliyoruz."
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Çeviri:
Bergomi: "Malagò beni aradı. Ben B, C ya da D planıydım..."
Bergomi daha sonra bir sonraki milli takım teknik direktörü hakkında konuştu: "Mancini mi, Pirlo mu? Bana göre Mancini milli takım için mükemmel bir teknik direktör.Yaşanan her şeye rağmen, göreve geldiğinde net bir vizyonu vardı; o dönemde ilk kez Dünya Kupası’na katılamamıştık ve bunun bizi nereye götürdüğünü biliyoruz (Avrupa Şampiyonası zaferi, ed.) ve bu nedenle bu rol için mükemmel bir aday. Ancak bence ayrılışının yarattığı o küçük leke hâlâ peşinde. Ama dikkat edin, Conte de var."
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