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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

Çeviri:

"Berbat bir yıl": İspanyol yıldız Nico Williams, kişisel değerlendirmesinde sözünü sakınmıyor

Dünya Kupası
İspanya
N. Williams
Athletic Bilbao
La Liga

İspanyol oyuncu Nico Williams, geçen sezon yaşadığı zorlu dönem hakkında açık sözlerle konuştu.

"Çok zor bir dönem geçirdim. Çok zorlu aylar, berbat bir yıldı," dedi Athletic Club’ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, İspanyol spor gazetesi Marca’ya. Geçen yaz FC Barcelona’ya transfer olmak üzereyken ve FC Bayern München ile de görüşmeler yürütürken, şimdi bu zorlu dönemin ardından yavaş yavaş geri dönüş mücadelesi vermek zorunda. 

Nico Williams, İspanya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alsa da, Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve 0-0 biten ilk grup maçında teknik direktör Luis de la Fuente’nin ilk 11’inde yer almadı. “Çok heyecanlıyım, burada olduğum için minnettarım ve antrenmanlara devam edip tekrar formuma kavuşabileceğim için çok mutluyum,” diyen Williams, turnuva ilerledikçe daha fazla süre alabileceğini umuyor. 

  • Nico Williams, geçen yıl defalarca kasık sorunlarıyla boğuştu; bu nedenle Bilbao ekibi adına ligde sadece 25 maça çıkabildi. 90 dakika boyunca sahada kalabildiği maç sayısı sadece üç oldu. Mayıs ayında ise bir de uyluk sakatlığı geçirdi ve bu durum, Dünya Kupası’na katılımını başlangıçta belirsiz hale getirdi. Williams, başa çıkmak zorunda kaldığı ciddi fiziksel sorunlar hakkında, “Bunu en büyük düşmanıma bile dilemem” dedi. 

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    Özellikle Barcelona ve FC Bayern, Nico Williams ile ilgileniyordu

    Nico Williams, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Lamine Yamal ile birlikte Avrupa şampiyonu takımın kanat ikilisini oluşturarak geniş bir seyirci kitlesinin ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. 

    Geçtiğimiz yaz, ilk başta Bilbao'dan ayrılacağı düşünülüyordu: FC Barcelona'nın Nico Williams için 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia ediliyordu, ancak basında yer alan haberlere göre kanat oyuncusu, Katalan kulübünden La Liga'da oynama hakkı için gerekli garantiyi alamamıştı. 

    Bu arada menajeri, Münih’te FC Bayern temsilcileriyle de bir araya geldi, ancak Alman rekortmen şampiyonu için talep edilen maaşın çok yüksek olduğu iddia edildi. Sonunda Nico Williams, Bilbao’daki sözleşmesini 2035 yılına kadar uzattı. 

  • Nico Williams’ın 2025/26 sezonundaki istatistikleri:

    Oyunlar: 32
    Oynama süresi: 2101
    Goller: 6
    Asist: 7
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