"Berbat bir yıl": İspanyol yıldız Nico Williams, kişisel değerlendirmesinde sözünü sakınmıyor

"Çok zor bir dönem geçirdim. Çok zorlu aylar, berbat bir yıldı," dedi Athletic Club’ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, İspanyol spor gazetesi Marca’ya. Geçen yaz FC Barcelona’ya transfer olmak üzereyken ve FC Bayern München ile de görüşmeler yürütürken, şimdi bu zorlu dönemin ardından yavaş yavaş geri dönüş mücadelesi vermek zorunda.

Nico Williams, İspanya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alsa da, Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve 0-0 biten ilk grup maçında teknik direktör Luis de la Fuente’nin ilk 11’inde yer almadı. “Çok heyecanlıyım, burada olduğum için minnettarım ve antrenmanlara devam edip tekrar formuma kavuşabileceğim için çok mutluyum,” diyen Williams, turnuva ilerledikçe daha fazla süre alabileceğini umuyor.