Getty Images Sport
Çeviri:
Benjamin Sesko'yu Newcastle'ı reddedip Man Utd ile sözleşme imzalamaya ikna eden şey, forma ve yapay zeka sunumu oldu
Sesko muhteşem formda
Sesko, Pazar günü Crystal Palace'ı 2-1 yendikleri maçta, tüm turnuvalarda oynadığı sekiz maçta attığı yedinci golüyle United'ı galibiyete taşıdı ve RB Leipzig'den transfer olduktan sonra toplamda dokuz gol attı. Palace maçı, United teknik direktörü Michael Carrick yönetiminde ilk kez ilk on birde yer aldığı maçtı. Önceki dört maçın üçünde yedek kulübesinden gol atmıştı.
Slovenyalı oyuncu, Old Trafford'daki kariyerine yavaş bir başlangıç yaptı ve Ruben Amorim yönetiminde Premier League'de 10 maçta sadece iki gol attı. Şimdi transfer bedelinin hakkını veriyor ve United'ın transfer ekibi, onu transfer edip Rasmus Hojlund'u Napoli'ye kiralamayı seçtikleri için övgü alıyor.
- AFP
'Sadece gerçekleştirin'
The Sun, United'ın yaz aylarında Sesko'yu Old Trafford'a nasıl çektiğini ve Newcastle'ı geride bırakarak onun imzasını nasıl aldığını ortaya çıkardı. Leipzig'de çalışmış olan transfer sorumlusu Christopher Vivell ve transfer görüşmeleri direktörü Matt Hargreaves bu transferde önemli rol oynadılar. United, Liam Delap'ı transfer etmek için Chelsea'ye yenildikten sonra Sesko'nun kampına ulaştılar ve Slovenyalı oyuncu ile Aston Villa'nın forveti Ollie Watkins arasında seçim yapmak zorunda kaldılar.
The Sun'ın haberine göre, Hargreaves ve Vivell'in Sesko'nun menajerine yaptığı teklifin bir parçası, United taraftarlarının onun forması giydiğini gösteren yapay zeka tarafından oluşturulan bir video hazırlamak ve onlara Red Devils forması hediye etmekti. Menajeri Elvis Basanovic, Sesko Leipzig ile sezon öncesi antrenman yaparken formayı ona götürdü ve oyuncu formayı giyip United amblemini gördükten sonra menajerine "Bunu gerçekleştirin" dedi.
Özel spor salonu ve sauna, verimli bir seri için anahtar rol oynuyor
The Sun gazetesine göre, Sesko'nun performansı, İngiltere'deki hayata alışması ve Cheshire'da özel spor salonu, sauna ve futbol sahası bulunan bir eve taşınmasıyla birlikte iyileşti. Yeni çevresi, kulübe katıldığı ilk haftalarda Manchester'ın merkezindeki Lowry otelde kaldığı döneme kıyasla fiziksel kondisyonunu geliştirmesine yardımcı oldu. Evi Manchester Havalimanı'nın yakınında bulunuyor, ancak gürültüyü azaltmak ve uykusuna yardımcı olmak için çift camlı pencereler taktırdı.
Sesko'nun yavaş bir başlangıcın ardından gösterdiği verimli performans, önceki üç kulübündeki performansını yansıtıyor. RB Salzburg'un yedek takımı olan Avusturya ekibi Liefering'de ilk altı ayında üç gol attı. Ardından sezonun son 14 maçında 18 gol attı. Salzburg'da hayal kırıklığı yaratan bir ilk sezon geçirdi ve ikinci sezonuna da Noel'den önce beş golle yavaş bir başlangıç yaptı. Sonraki 14 maçında 11 gol attı.
Leipzig'deki ilk sezonu da benzer bir seyir izledi. Sesko ilk 15 maçında üç gol attı, ancak sonraki 16 maçında 11 gol atarak buna cevap verdi.
- AFP
Carrick, Sesko'nun 'büyük etkisini' övüyor
2026 yılında Premier Lig'de Sesko'dan daha fazla gol atan tek oyuncu Brentford'un forveti Igor Thiago'dur. Slovenyalı oyuncu, Hojlund'un geçen sezon attığı gol sayısının iki katını şimdiden aşmış durumda ve sezonun bitmesine hala 10 maç var. Forvetin son golleri - Fulham, Everton ve Palace'a karşı galibiyet golü ve West Ham'a karşı beraberlik golü - United'a yedi puan kazandırdı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi hedefleyen takımın Premier League'de üçüncü sıraya yükselmesini sağladı.
Carrick, "Benjamin iyi durumda ve son haftalarda büyük bir etki yarattı" dedi. "Burada oynamak nasıl bir his olduğunu öğreniyor ve bugün galibiyet golünü atması harika. Onu ilk 11'de oynatmak bir kumar değil. O kadar da büyük bir karar değildi. Biz ona yardım etmek için buradayız ve eminim bu devam edecek. O da ne gerekiyorsa yapmaya hazır."
United Çarşamba günü Newcastle'ı ziyaret edecek ve ardından Aston Villa ile oynayacağı bir sonraki maçına kadar 11 gün sürecek.
Reklam