Benjamin Sesko'yu Newcastle'ı reddedip Man Utd ile sözleşme imzalamaya ikna eden şey, forma ve yapay zeka sunumu oldu

Sesko, Pazar günü Crystal Palace'ı 2-1 yendikleri maçta, tüm turnuvalarda oynadığı sekiz maçta attığı yedinci golüyle United'ı galibiyete taşıdı ve RB Leipzig'den transfer olduktan sonra toplamda dokuz gol attı. Palace maçı, United teknik direktörü Michael Carrick yönetiminde ilk kez ilk on birde yer aldığı maçtı. Önceki dört maçın üçünde yedek kulübesinden gol atmıştı.

Slovenyalı oyuncu, Old Trafford'daki kariyerine yavaş bir başlangıç yaptı ve Ruben Amorim yönetiminde Premier League'de 10 maçta sadece iki gol attı. Şimdi transfer bedelinin hakkını veriyor ve United'ın transfer ekibi, onu transfer edip Rasmus Hojlund'u Napoli'ye kiralamayı seçtikleri için övgü alıyor.