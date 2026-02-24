Getty
Benjamin Sesko, Manchester United'ın gol serisi sırasında Dimitar Berbatov'un şut tavsiyesiyle ilgili gerçeği ortaya koyuyor
'Acımasız' Sesko ayaklarını yere basıyor
Sesko, United takımına alışmak ve Premier League'e uyum sağlamak için biraz zaman aldı, ancak şimdi United'ın onun için neden bu kadar yüksek bir bedel ödediğini ve geçen yaz Avrupa'nın en çok aranan forvetleri arasında yer aldığını, Arsenal ve Newcastle'ın da onu transfer etmek için ilgi gösterdiğini kanıtlıyor.
Son yedi maçında ortalama 45 dakikada bir gol attı ve bu dönemde attığı goller United'a toplam altı puan kazandırdı. Michael Carrick, Sesko'nun Everton'a attığı golü "acımasız" olarak nitelendirdi ve Slovenyalı oyuncunun iyi bir durumda olduğunu söyledi.
Sesko'nun son zamanlarda neden formunu bulduğuna dair çeşitli teoriler var ve bunlardan biri, Sesko'nun eski Red Devils forveti Berbatov'dan tavsiyeler aldığını öne sürüyor. Slovenyalı oyuncu, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki belirleyici golünün ardından gazeteciler tarafından bu söylentiler hakkında soruldu.
Sesko: Berbatov ile konuşmadım!
Sesko gazetecilere şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, söylentileri duydum, ancak [Berbatov ile] herhangi bir konuşma yapmadım. Kesinlikle yapmak isterdim! Gerçekten çok güzel olurdu... ama yapmadım. Her gün bireysel çalışmalar yapan bir teknik kadromuz var ve bu, bu tür anlara odaklanmama gerçekten yardımcı oluyor."
Sesko, yardımcı antrenör Travis Binnion ile takım antrenmanlarından sonra yaptığı ekstra seansların, bitiriciliğini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu da açıkladı. Şöyle dedi: "Antrenmanlardan sonra her zaman, ceza sahası içinde, ceza sahası kenarında, kısa paslar üzerinde çalışıyoruz çünkü Premier Lig'de zamanınız yok. Bu, bana ve sadece bana değil, diğer oyunculara da gerçekten yardımcı oluyor. Travis ile çalışabildiğim için çok mutluyum çünkü bana çok yardımcı oldu. En fazla gelişme gösterebileceğiniz yer sahadır çünkü sonuçta topun ağlara gitmesi gerekir ve en çok çalışma burada yapılır. Tabii ki eve geldiğimde biraz çalışma yapmak da çok önemli, bu zihinsel açıdan çok önemli."
Sesko: Baskıya ihtiyacım var.
Büyük bir transfer ücretiyle United'a katılan diğer forvetler gibi, Sesko da Old Trafford'a transfer olduğundan beri büyük baskı ve incelemeye maruz kalıyor. Ancak bu baskının kendisine keskin kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.
"Benim için baskı, iyi bir oyuncu olmak istiyorsam sahip olmam gereken bir şey" diye açıkladı. "Bunu bir ayrıcalık olarak görüyorum. En üst düzeyde oynamak istiyorsanız [olması gereken] bir şey ve bunu kabul edip fazla önemsememekle ilgili. Beni pek etkilemedi ve [Matheus] Cunha ve Bryan [Mbeumo] için de öyle olduğunu düşünüyorum."
Sesko yedek rolünden memnun
Sesko, Carrick'in teknik direktör olmasının ardından henüz hiçbir maçta forma giymedi, ancak bunun United efsanesinin kendisine olan inancının azaldığı anlamına gelmediğini ve yedek kulübesinden çağrıldığında görevini yerine getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.
Oyuncu, "Elbette konuşuyoruz ama [Michael Carrick] bana inanıyor, herkes bana inanıyor, beni mümkün olan en kısa sürede sahaya çıkmaya hazırlıyorlar. Önemli olan, ne kadar süre sahada kalırsam kalayım, önemli anlarda kendimi gösterip, takıma katkı sağlamak ve galibiyetlere ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanmak." diye ekledi.
