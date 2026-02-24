Benjamin Sesko, Manchester United'ın gol serisi sırasında Dimitar Berbatov'un şut tavsiyesiyle ilgili gerçeği ortaya koyuyor

Sesko, United takımına alışmak ve Premier League'e uyum sağlamak için biraz zaman aldı, ancak şimdi United'ın onun için neden bu kadar yüksek bir bedel ödediğini ve geçen yaz Avrupa'nın en çok aranan forvetleri arasında yer aldığını, Arsenal ve Newcastle'ın da onu transfer etmek için ilgi gösterdiğini kanıtlıyor.

Son yedi maçında ortalama 45 dakikada bir gol attı ve bu dönemde attığı goller United'a toplam altı puan kazandırdı. Michael Carrick, Sesko'nun Everton'a attığı golü "acımasız" olarak nitelendirdi ve Slovenyalı oyuncunun iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Sesko'nun son zamanlarda neden formunu bulduğuna dair çeşitli teoriler var ve bunlardan biri, Sesko'nun eski Red Devils forveti Berbatov'dan tavsiyeler aldığını öne sürüyor. Slovenyalı oyuncu, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki belirleyici golünün ardından gazeteciler tarafından bu söylentiler hakkında soruldu.