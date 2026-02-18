AFP
Benfica, Vinicius Junior'un ırkçılık iddialarının Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını gölgelemesinin ardından Gianluca Prestianni'yi kamuoyu önünde savundu
Benfica, video kanıtlarının orta saha oyuncusunu aklamış olduğunu iddia ediyor
Vinicius, belirleyici golünü kutlarken Benfica taraftarlarıyla hararetli bir tartışmaya girince maç yaklaşık 10 dakika durduruldu. Takımlar Benfica'nın tekrar orta sahaya çıkması için hazırlanırken, Vinicius hakeme koştu ve Portekiz kulübünün oyuncusu Gianluca Prestianni'yi ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçladı.
Suçlamaların ciddiyeti nedeniyle futbol dünyasında şaşkınlık yaratan bir hamle ile Benfica, resmi X hesabından bir destek mesajı yayınladı. Kulüp, Prestianni'nin daha önceki inkârını paylaştı ve tutumunu netleştirmek için şu başlığı ekledi: "Birlikte, senin yanında."
Basit bir destek mesajıyla yetinmeyen Benfica, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu herhangi bir suçu olmadığını iddia eden bir video yayınlayarak tavrını daha da netleştirdi. Kulüp, bu videoyu kullanarak diğer Madrid oyuncularının, maç hakemlerine bildirdikleri ırkçı hakaretleri duyamayacak kadar uzakta olduklarını kanıtlamaya çalışıyor. Portekizli kulüp, görüntüye şu açıklamayı ekledi: "Görüntülerde de görüldüğü gibi, mesafe göz önüne alındığında, Real Madrid oyuncuları iddia ettikleri şeyi duymuş olamazlar."
Prestianni, hararetli tartışma sırasında formasını ağzına götürdüğü görüldü, bu da UEFA disiplin ekibinin kamera görüntülerini incelemesini zorlaştırdı. Net dudak okuma kanıtı olmamasına rağmen, Madrid soyunma odasından gelen ifadeler tutarlı ve suçlayıcı olmaya devam ediyor ve sahada yaşanan olayların çok farklı bir resmini çiziyor.
Real Madrid yıldızları Vinicius Junior'un arkasında birleşti
Benfica oyuncusunu desteklerken, Madrid'de mutlak bir kesinlik ve öfke hakim. Los Blancos'un birkaç önemli oyuncusu, Vinicius Junior'un olayları anlatışını doğrulamak için öne çıktı ve belirli bir hakaret duyduklarını iddia etti. Aurelien Tchouameni, Vinicius'un Benfica oyuncusu tarafından "maymun" olarak adlandırıldığını söyledi ve Kylian Mbappe de bu yorumu duyduğunu iddia etti. Fransız oyuncunun bu olaydan çok öfkelendiği ve sahada Arjantinli oyuncuya "sen lanet bir ırkçısın" diye bağırdığı bildirildi.
Olay, UEFA'nın resmi ırkçılık protokolünü tetikleyecek kadar ciddiydi ve Vinicius Junior protesto etmek için sahayı terk etmeye çalışırken maç geçici olarak durduruldu. Brezilyalı oyuncu, o zamandan beri takım arkadaşları ve kulüp yöneticilerinin tam desteğini aldı. Onlar, yönetim organından mümkün olan en sıkı önlemleri almasını talep ediyorlar.
Mourinho, UEFA soruşturması başlarken görüşünü açıkladı
Dramaya bir başka boyut katan Benfica teknik direktörü Jose Mourinho da tartışmaya dahil oldu ve durumu yatıştırmaya pek yardımcı olmayan bir savunma yaptı. Efsanevi Portekizli teknik adam, kulübünün tutumunu desteklerken, Real Madrid yıldızının maç sırasındaki davranışını eleştirdi. Mourinho, tarafsız olduğunu söylese de, Brezilyalı oyuncunun gol sevincini sorgulayarak kulübünü tamamen savundu. Bu sapma, odak noktasının yalnızca ırkçılık iddiaları üzerinde kalması gerektiğini düşünenler tarafından eleştirildi.
Mourinho şöyle konuştu: "Ben tamamen farklı iki şey gördüm. Tarafsız olmak istiyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum. [Vinícius]'a da aynen bunu söyledim. Ona, böyle bir gol attığında sadece kutlama yapıp geri dönmesi gerektiğini söyledim. Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük isim [Eusebio]'nun siyahi olduğunu söyledim.
"Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzak bir kulüp. Eğer kafasında bununla ilgili bir şey varsa, bu Benfica'da olur. Onlar [Vinicius ve Gianluca Prestianni] bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum."
Hayran yorumları tartışma yarattı
Ancak Benfica'nın açıklamalarının ardından, birçok taraftar sosyal medyada, tartışmalı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında Vinicius'un Prestianni'nin hemen yanında durduğunu gösteren fotoğraf ve video klipler paylaştı. Madridli takım arkadaşları da çok uzak değillerdi. Bu görüntüler, çevrimiçi tartışmayı yeniden alevlendirdi ve taraftarlar, görüntülerin neyi gösterdiğine ve maçla ilgili devam eden tartışmaya ne gibi etkileri olacağı konusunda ikiye bölündü.
Taraftarların paylaştığı içerik, Benfica'nın genç orta saha oyuncusunun olay sırasında diğer Madrid yıldızlarından uzakta olduğu yönündeki resmi iddiasına doğrudan bir meydan okuma niteliğinde. Kulübün olaylara ilişkin versiyonu ile taraftarların sağladığı görsel kanıtlar arasındaki bariz çelişki, zaten gergin olan duruma bir başka gerilim katarak forumlarda, sosyal medya platformlarında ve futbol taraftar topluluklarında tartışmaları yoğunlaştırdı.
