Benfica, Vinicius Junior'un ırkçılık iddialarının Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını gölgelemesinin ardından Gianluca Prestianni'yi kamuoyu önünde savundu

Vinicius, belirleyici golünü kutlarken Benfica taraftarlarıyla hararetli bir tartışmaya girince maç yaklaşık 10 dakika durduruldu. Takımlar Benfica'nın tekrar orta sahaya çıkması için hazırlanırken, Vinicius hakeme koştu ve Portekiz kulübünün oyuncusu Gianluca Prestianni'yi ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçladı.

Suçlamaların ciddiyeti nedeniyle futbol dünyasında şaşkınlık yaratan bir hamle ile Benfica, resmi X hesabından bir destek mesajı yayınladı. Kulüp, Prestianni'nin daha önceki inkârını paylaştı ve tutumunu netleştirmek için şu başlığı ekledi: "Birlikte, senin yanında."

Basit bir destek mesajıyla yetinmeyen Benfica, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu herhangi bir suçu olmadığını iddia eden bir video yayınlayarak tavrını daha da netleştirdi. Kulüp, bu videoyu kullanarak diğer Madrid oyuncularının, maç hakemlerine bildirdikleri ırkçı hakaretleri duyamayacak kadar uzakta olduklarını kanıtlamaya çalışıyor. Portekizli kulüp, görüntüye şu açıklamayı ekledi: "Görüntülerde de görüldüğü gibi, mesafe göz önüne alındığında, Real Madrid oyuncuları iddia ettikleri şeyi duymuş olamazlar."

Prestianni, hararetli tartışma sırasında formasını ağzına götürdüğü görüldü, bu da UEFA disiplin ekibinin kamera görüntülerini incelemesini zorlaştırdı. Net dudak okuma kanıtı olmamasına rağmen, Madrid soyunma odasından gelen ifadeler tutarlı ve suçlayıcı olmaya devam ediyor ve sahada yaşanan olayların çok farklı bir resmini çiziyor.