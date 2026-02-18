Getty Images
Benfica, Vinicius Junior ile yaşanan çatışmanın ardından Gianluca Prestianni'ye yönelik 'iftira kampanyası'nı kınadı ve kanat oyuncusunun Real Madrid yıldızına ırkçı hakaretlerde bulunmadığı iddiasını destekledi
Vini ve Mbappe, Prestianni'ye karşı seslerini yükseltiyor
Oyuncular Vinicius'un 50. dakikadaki golünün ardından maçı yeniden başlatmaya hazırlanırken, Prestianni ağzını kapattı ve Brezilyalı oyuncuya bir şey söyledi. Brezilyalı oyuncu hemen hakem Francois Letexier'in yanına koşarak ırkçı tacize uğradığını bildirdi. Letexier, UEFA'nın ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktuğunu onaylamak için bir jest yaptı ve maç, yetkililer, oyuncular ve antrenörler arasında görüşmelerin yapılması için 10 dakika ertelendi. Maçın yeniden başlamasının ardından Real 1-0 galip geldi, ancak sahada ve tünelde çirkin sahneler devam etti.
Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe daha sonra Prestianni'nin Vinicius'a "beş kez" maymun dediğini iddia etti ve kanat oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini istedi. Vinicius ise Instagram'da duygusal bir paylaşımda şunları söyledi: "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmaları gerekir. Ancak teorik olarak cezalandırma yükümlülüğü olan diğerlerinin koruması altında bulunuyorlar. Bu tür durumlarda ortaya çıkmayı sevmiyorum, özellikle de manşetlerin Real Madrid'le ilgili olması gereken büyük bir galibiyetin ardından, ama bu gerekli."
Ancak Prestianni, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir yanlışlık yapmadığını reddetti: "Vini Jr'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne yazık ki o, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anlamış. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm."
Benfica resmi açıklama yaptı
UEFA, olayla ilgili olarak etik ve disiplin müfettişi atayarak, olayın taraflarıyla görüşerek kanıt toplamaya başladı. Benfica, soruşturmayı memnuniyetle karşılarken, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada Prestianni'ye tam destek verdi: "Sport Lisboa e Benfica, Real Madrid maçında meydana gelen ırkçılık iddiası üzerine UEFA'nın bugün açıkladığı adımları tam bir işbirliği, şeffaflık, açıklık ve netlik ruhuyla karşılamaktadır. Kulüp, kuruluşunun temel değerleri
ile uyumlu olan ve Eusébio'nun en büyük sembolü olduğu eşitlik, saygı ve kapsayıcılık değerlerini savunma konusundaki tarihi ve sarsılmaz taahhüdünü açık ve net bir şekilde teyit etmektedir. Sport Lisboa e Benfica, kulüpte görev yaptığı süre boyunca her zaman rakiplere, kurumlara ve Benfica'nın kimliğini tanımlayan ilkelere saygı göstererek davranan oyuncu Gianluca Prestianni'nin sunduğu versiyonu tam olarak desteklediğini ve buna inandığını yineler. Kulüp, oyuncunun maruz kaldığı karalama kampanyasından dolayı üzüntü duymaktadır."
Mourinho daha fazla tartışma yaratıyor
Estadio da Luz'da maçın sonlarında itiraz ettiği için oyundan atılan Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Vinicius'u muhteşem golünü kutlamak için dans ettiği için eleştirerek tartışma yarattı. Bu gol, Real'e Santiago Bernabeu'da oynanacak rövanş maçına dar bir üstünlük sağladı. Eski Madrid teknik direktörü, uzun bir konuşmada Benfica'nın ırkçı bir kulüp olmadığını da vurguladı.
"Vinícius'un yalancı olduğunu söylemek istemiyorum, aynı şekilde benim oyuncumun inanılmaz bir çocuk olduğunu da söylemek istemiyorum" dedi. "Onlar kendi yoluna, kendi bakış açısına göre hareket etmeye karar verdiler; ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Vinícius'a [ilk başta] şöyle dedim: Bu dünyadan olmayan bir gol attın, neden böyle kutluyorsun? Neden [Alfredo] Di Stéfano, Pelé, Eusébio gibi, başka bir dünyadan bir oyuncu olmanın mutluluğuyla kutlamıyorsun?
"Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişinin Siyah [Eusebio] olduğunu söyledim. Bu kulüp, ırkçı olmaktan en uzak kulüptür. Eğer zihninde ırkçı bir şey varsa, bu Benfica'dır. Her stadyumda olduğu için bir sorun var. Vinicius'un oynadığı her stadyumda bir şeyler oluyor. Her zaman."
Prestianni uzun süreli men cezasına çarptırılabilir
The Athletic, UEFA'nın soruşturmasının tamamlanmasının haftalar sürebileceğini, bu da Prestianni'nin önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak ikinci maçta tekrar kadroda yer alabileceği anlamına geldiğini belirtiyor. Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu tespit edilirse, Benfica oyuncusu on maça kadar men cezasına çarptırılabilir.
Vinicius, kariyeri boyunca birçok kez ırkçı tacize maruz kaldı. Bunlardan biri, Ocak ayı başında Madrid'in Albacete ile oynadığı Copa del Rey maçında kendisine muz atılmasıydı. Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Salı gecesi Vinicius'un bir kez daha ırkçılık fırtınasının merkezinde olduğunu görmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek gazetecilere şunları söyledi: "Üzücü olan, bunun ilk kez yaşanmaması. O sadece muhteşem bir oyuncu değil, aynı zamanda herkesin sevdiği harika bir insan ve harika bir adam. Onunla tanışır tanışmaz, ne kadar iyi bir insan olduğunu ve bu tür durumlarla kaç kez mücadele etmek zorunda kaldığını hemen anlıyorsunuz. O her zaman bir savaşçı olmuştur, her zaman da öyle olacak ve biz her zaman onun yanında olacağız."
