Benfica, Vinicius Junior ile yaşanan çatışmanın ardından Gianluca Prestianni'ye yönelik 'iftira kampanyası'nı kınadı ve kanat oyuncusunun Real Madrid yıldızına ırkçı hakaretlerde bulunmadığı iddiasını destekledi

Oyuncular Vinicius'un 50. dakikadaki golünün ardından maçı yeniden başlatmaya hazırlanırken, Prestianni ağzını kapattı ve Brezilyalı oyuncuya bir şey söyledi. Brezilyalı oyuncu hemen hakem Francois Letexier'in yanına koşarak ırkçı tacize uğradığını bildirdi. Letexier, UEFA'nın ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktuğunu onaylamak için bir jest yaptı ve maç, yetkililer, oyuncular ve antrenörler arasında görüşmelerin yapılması için 10 dakika ertelendi. Maçın yeniden başlamasının ardından Real 1-0 galip geldi, ancak sahada ve tünelde çirkin sahneler devam etti.

Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe daha sonra Prestianni'nin Vinicius'a "beş kez" maymun dediğini iddia etti ve kanat oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini istedi. Vinicius ise Instagram'da duygusal bir paylaşımda şunları söyledi: "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmaları gerekir. Ancak teorik olarak cezalandırma yükümlülüğü olan diğerlerinin koruması altında bulunuyorlar. Bu tür durumlarda ortaya çıkmayı sevmiyorum, özellikle de manşetlerin Real Madrid'le ilgili olması gereken büyük bir galibiyetin ardından, ama bu gerekli."

Ancak Prestianni, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir yanlışlık yapmadığını reddetti: "Vini Jr'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne yazık ki o, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anlamış. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm."