SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid yıldızına yönelik ırkçılık iddialarının Şampiyonlar Ligi play-off maçını tamamen gölgede bırakması üzerine Vinicius Jr'ı suçladı

Jose Mourinho, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Los Blancos'un Portekiz ekibini 1-0 yendiği maç sırasında bir oyuncusunu tacizle suçlamasının ardından, Benfica'nın "ırkçı bir kulüp olamayacağını" iddia etti. Bunun yerine, İspanyol kulübünün eski teknik direktörü, Brezilyalı milli oyuncunun Salı gecesi Lizbon'da yaşanan kaosu kışkırttığını iddia etti.

  • Lizbon'da maç durduruldu, kaos yaşandı

    Madrid'in Benfica'yı 1-0 yendiği maç, Vinicius'un golüyle ikinci yarıda 10 dakika durduruldu. 25 yaşındaki oyuncu, üst köşeye muhteşem bir şut attıktan sonra ev sahibi taraftarların önünde sevinç gösterisi yaptı ve tribünlerden yuhalamalar geldi. Maç yeniden başlamadan önce, Eagles orta saha oyuncusu Gianluca Prestianni orta sahada kanat oyuncusuna yaklaştı, formasını ağzına kaldırdı ve bir şeyler söyledi, bu da Vinicius ve Kylian Mbappe'nin öfkeli tepkisine neden oldu.

    Hakeme itiraz ettikten sonra FIFA'nın ırkçılık protokolü devreye girdi ve maç durduruldu. Vinicius sahayı terk etti ve yedek kulübesine giderken hem teknik direktör Alvaro Arbeloa hem de Mourinho ile konuştu. Sonunda maç yeniden başladı ve Madrid maçı kazanarak ikinci ayağa avantajlı girdi.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    'Bu her stadyumda olur'

    Mourinho, maçın son dakikalarında itiraz ettiği için kırmızı kart gördü, ancak bu, maç sonrası röportajlarında Vinicius'u eleştirmekten alıkoymadı. Portekizli efsane, kulübünü savunarak, onların ırkçı olmadıklarını ve bu tür sorunların Madrid yıldızının oynadığı her stadyumda ortaya çıktığını söyledi.

    Amazon Prime'a verdiği röportajda Mourinho, "Bir sorun var, çünkü bu her stadyumda oluyor. Vinicius'un oynadığı stadyumlarda her zaman bir şeyler oluyor. Bakın, 50 dakika boyunca iyi bir futbol oynandığını söylüyorum. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan izliyordu – çılgın bir gol ve sonra maç bitti.

    "Ben tamamen farklı iki şey gördüm. Bağımsız olmak istiyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum. Ona [Vinícius] tam olarak bunu söyledim.

    "Ona [Vinicius] dedim ki, böyle bir gol attığında sadece kutla ve geri dön. Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişi [Eusebio]'nun siyahi olduğunu söyledim.

    "Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzak. Eğer zihninde bununla ilgili bir şey varsa, bu Benfica'da. Onlar [Vinicius ve Gianluca Prestianni] bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum.

    "Bu yetenekler bu güzel şeyleri yapabilirler, ama ne yazık ki o [Vinicius Junior] o muhteşem golü attığı için mutlu değildi.

    "Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlarsınız."

  • Vinicius, Real Madrid takım arkadaşlarının desteğini aldı

    Mourinho eski kulübüne veya oyuncuya hiç sempati duymasa da, Vinicius'un tarafına koşan pek çok kişi vardı. Trent Alexander-Arnold, forvetin zihinsel dayanıklılığını överek şöyle dedi: "Onun [Vinicius Junior] ikna edilip edilmediğini [sahaya geri dönmesi için] bilmiyorum. Bence devam etmek istedi. Güçlü bir zihniyeti var. Kariyeri boyunca birkaç kez buna maruz kaldı ve mükemmel bir şekilde başa çıktı. Düşmanca bir ortam, tutkulu ve açıkça Vini'nin kutlama şekline kızgın bir ortam. Onları bu kadar kızdıran şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Düşmanca ortam, biz takım ve oyuncular olarak buna alışkınız. Umarım ne olursa olsun adalet yerini bulur."

    Baş antrenör Arbeloa şunları ekledi: "Benfica oyuncularına sormalısınız, bu bana sorulacak bir soru değil. Bence herkes ne olduğunu görebilir. Vini'nin söyledikleri önemli değil. Ne diyebilirim ki? Tabii ki bu tür davranışlara karşı mücadele etmeliyiz. Birbirimize saygı duymazsak, bu bir sorundur."

  • Real Madrid HIC 2-1Getty/ GOAL

    Sırada ne var?

    Alexander-Arnold, soruşturmanın devam ettiğini doğruladı, bu da konuyla ilgili tam olarak yorum yapamayacağı anlamına geliyor. Vinicius Junior henüz bir açıklama yapmadı, ancak bu kaos, Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmak için gösterdiği büyük performansı gölgede bıraktı.

