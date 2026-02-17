Mourinho, maçın son dakikalarında itiraz ettiği için kırmızı kart gördü, ancak bu, maç sonrası röportajlarında Vinicius'u eleştirmekten alıkoymadı. Portekizli efsane, kulübünü savunarak, onların ırkçı olmadıklarını ve bu tür sorunların Madrid yıldızının oynadığı her stadyumda ortaya çıktığını söyledi.

Amazon Prime'a verdiği röportajda Mourinho, "Bir sorun var, çünkü bu her stadyumda oluyor. Vinicius'un oynadığı stadyumlarda her zaman bir şeyler oluyor. Bakın, 50 dakika boyunca iyi bir futbol oynandığını söylüyorum. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan izliyordu – çılgın bir gol ve sonra maç bitti.

"Ben tamamen farklı iki şey gördüm. Bağımsız olmak istiyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum. Ona [Vinícius] tam olarak bunu söyledim.

"Ona [Vinicius] dedim ki, böyle bir gol attığında sadece kutla ve geri dön. Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişi [Eusebio]'nun siyahi olduğunu söyledim.

"Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzak. Eğer zihninde bununla ilgili bir şey varsa, bu Benfica'da. Onlar [Vinicius ve Gianluca Prestianni] bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum.

"Bu yetenekler bu güzel şeyleri yapabilirler, ama ne yazık ki o [Vinicius Junior] o muhteşem golü attığı için mutlu değildi.

"Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlarsınız."