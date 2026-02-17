Madrid'in Benfica'yı 1-0 yendiği maç, Vinicius'un golüyle ikinci yarıda 10 dakika durduruldu. 25 yaşındaki oyuncu, üst köşeye muhteşem bir şut attıktan sonra ev sahibi taraftarların önünde sevinç gösterisi yaptı ve tribünlerden yuhalamalar geldi. Maç yeniden başlamadan önce, Eagles orta saha oyuncusu Gianluca Prestianni orta sahada kanat oyuncusuna yaklaştı, formasını ağzına kaldırdı ve bir şeyler söyledi, bu da Vinicius ve Kylian Mbappe'nin öfkeli tepkisine neden oldu.
Hakeme itiraz ettikten sonra FIFA'nın ırkçılık protokolü devreye girdi ve maç durduruldu. Vinicius sahayı terk etti ve yedek kulübesine giderken hem teknik direktör Alvaro Arbeloa hem de Mourinho ile konuştu. Sonunda maç yeniden başladı ve Madrid maçı kazanarak ikinci ayağa avantajlı girdi.