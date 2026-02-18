Benfica taraftarları, Jose Mourinho'nun sözlerinin kötü bir şekilde yankı bulması üzerine Vinicius Junior'a ırkçı hareketler yaptıkları görüldü

Eski Barcelona ve Arsenal yıldızı Thierry Henry, Prestianni'ye Vinicius'a tam olarak ne söylediğini açıklamasını istedi. CBS Sports'ta şunları söyledi: "Prestianni'nin ne kadar büyük bir adam olduğunu görelim. Bize ne söylediğini anlat. Bir şey söylemiş olmalısın, çünkü Mbappe'ye gidip 'Hiçbir şey söylemedim' diyemezsin. Ne demek, burnunu neden kapattın, nezlen mi?"

Henry sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius'un yaşadıklarını anlayabiliyorum. Bu bana sahada birçok kez oldu. Maçlardan sonra bunu birçok kez konuştum. Bana da bu olduğunda maçlardan sonra mazeret aradığım için suçlandım. Bazen kendini yalnız hissedersin, çünkü senin sözün onun sözüne karşı olacaktır. Prestianni'nin ne dediğini bilmiyoruz, çünkü ne dediğini görmememiz için gömleğini ağzına kapatarak çok cesur davrandı, bu da zaten şüpheli görünmeni sağlıyor. Çünkü insanların ne dediğini görmesini veya okumasını istemedin. Vinicius'un tepkisi bana doğru olmayan bir şeyin olduğunu söylüyor. Hala ne söylendiğini bilmiyoruz. Vinicus bize kendi tarafını anlatabilir, ama Prestianni, eminim, bize gerçekte ne söylediğini anlatmayacaktır, çünkü bir ara Kylian Mbappe'nin onunla yüzleştiğini gördüm ve o, "Ben hiçbir şey söylemedim" dedi.

"En azından bir şeyler söylemiş olmalı. Artık ne yapacağını bilemiyormuş gibi hissediyorsun. 2026 yılındayız ve hala böyle bir maçtan sonra, onun muhteşem golünden bahsetmemiz gerekirken, hakemlerin köşe bayrağına gitmemeni söylemesi ile uğraşmak zorunda kalmamalıyız, çünkü bu kalabalığı kışkırtacaktır."