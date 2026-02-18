Getty/GOAL/X
Benfica taraftarları, Jose Mourinho'nun sözlerinin kötü bir şekilde yankı bulması üzerine Vinicius Junior'a ırkçı hareketler yaptıkları görüldü
Benfica taraftarları gündemde
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 1-0 mağlup ettiği maç, ırkçılık iddialarıyla gölgelendi. Vinicius Jr, maç sırasında Prestianni'yi ırkçılıkla suçladı ve maçtan sonra yaptığı açıklamada Benfica'nın kanat oyuncusunu "korkak" olarak nitelendirdi. Takım arkadaşı Kylian Mbappe, Prestianni'nin Vinicius'a "beş kez" maymun dediğini duyduğunu söyledi ve kanat oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini istedi. Prestianni suçlamaları reddetti ve Brezilya milli oyuncusuna ırkçı hakaretlerde bulunmadığını söyledi.
Bu arada, Benfica taraftarları, Vinicius'a ırkçı hareketler yaptıklarını gösteren videoların internette ortaya çıkmasının ardından gündeme geldi.
Mourinho ne dedi?
Bu görüntüler, Mourinho'nun kulübünü ırkçılık suçlamalarından savunması ve Vinicius'un galibiyet golünü attıktan sonra yaptığı kutlamayı sorgulaması sonrasında ortaya çıktı. Mourinho gazetecilere şunları söyledi: "Bu, maçın çılgın anı, muhteşem bir gol olmalı. Bu yetenekli oyuncular bu güzel şeyleri yapabilirler, ama ne yazık ki sadece şaşırtıcı bir gol atmaktan mutlu olamıyorlar. Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlarsınız."
Benfica teknik direktörü şunları ekledi: "Gianluca Prestianni ile Vinicius'un birbirlerine söyledikleri sözler konusunda bağımsız olmak istiyorum. Ben tamamen farklı iki şey gördüm. Bağımsız olmak istiyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum. Ona [Vinicius Jr] tam olarak bunu söyledim. Ona, 'böyle bir gol attığında sadece kutlama yap ve geri dön' dedim. Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişi [Eusebio]'nun siyahi olduğunu söyledim. Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzak bir kulüp. Eğer zihninde bununla ilgili bir şey varsa, burası Benfica. Onlar [Vinicius Jr ve Prestianni] bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum."
Prestianni konuşmaya çağırıldı
Eski Barcelona ve Arsenal yıldızı Thierry Henry, Prestianni'ye Vinicius'a tam olarak ne söylediğini açıklamasını istedi. CBS Sports'ta şunları söyledi: "Prestianni'nin ne kadar büyük bir adam olduğunu görelim. Bize ne söylediğini anlat. Bir şey söylemiş olmalısın, çünkü Mbappe'ye gidip 'Hiçbir şey söylemedim' diyemezsin. Ne demek, burnunu neden kapattın, nezlen mi?"
Henry sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius'un yaşadıklarını anlayabiliyorum. Bu bana sahada birçok kez oldu. Maçlardan sonra bunu birçok kez konuştum. Bana da bu olduğunda maçlardan sonra mazeret aradığım için suçlandım. Bazen kendini yalnız hissedersin, çünkü senin sözün onun sözüne karşı olacaktır. Prestianni'nin ne dediğini bilmiyoruz, çünkü ne dediğini görmememiz için gömleğini ağzına kapatarak çok cesur davrandı, bu da zaten şüpheli görünmeni sağlıyor. Çünkü insanların ne dediğini görmesini veya okumasını istemedin. Vinicius'un tepkisi bana doğru olmayan bir şeyin olduğunu söylüyor. Hala ne söylendiğini bilmiyoruz. Vinicus bize kendi tarafını anlatabilir, ama Prestianni, eminim, bize gerçekte ne söylediğini anlatmayacaktır, çünkü bir ara Kylian Mbappe'nin onunla yüzleştiğini gördüm ve o, "Ben hiçbir şey söylemedim" dedi.
"En azından bir şeyler söylemiş olmalı. Artık ne yapacağını bilemiyormuş gibi hissediyorsun. 2026 yılındayız ve hala böyle bir maçtan sonra, onun muhteşem golünden bahsetmemiz gerekirken, hakemlerin köşe bayrağına gitmemeni söylemesi ile uğraşmak zorunda kalmamalıyız, çünkü bu kalabalığı kışkırtacaktır."
Sırada ne var?
Estadio da Luz'daki maç sırasında yaşanan olaylarla ilgili UEFA soruşturması, maç raporları incelendikten sonra başlatılacak. İki takım, önümüzdeki hafta Santiago Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçında tekrar karşı karşıya gelecek. Real Madrid, ilk maçı 1-0 önde tamamladı. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, ilk maçın son dakikalarında itiraz ettiği için kırmızı kart görerek oyundan atıldığı için rövanş maçında saha kenarında yer almayacak.
