Benfica, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı için Gianluca Prestianni'nin cezasına karşı yaptığı itirazı kaybetti
Prestianni, Vinicius'a ırkçı hakaretle suçlandı
Prestianni, geçen hafta oynanan ilk maçta Vinicius ile konuşurken gömleğiyle ağzını kapattığı görüldü. Brezilya milli takım oyuncusu hemen hakem Francois Letexier'e haber verdi ve hakem ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokarak maçın yeniden başlamasından önce on dakikalık bir gecikmeye neden oldu.
Benfica, Vinicius'un söylediklerini yanlış duyduğunu iddia eden Prestianni'yi desteklerken, teknik direktör Jose Mourinho maçtan sonra Portekiz kulübünün ırkçı olamayacağını, çünkü kulübün efsanesi Eusebio'nun siyahi olduğunu söyledi. Mourinho'nun yorumları Avrupa futbol camiasından geniş çapta eleştiri aldı.
Salı günü, Prestianni'nin savunmasının ırkçı hakaretler yerine homofobik bir dil kullandığı yönünde olacağı ve Vinicius'un boyu nedeniyle kendisiyle alay ederek onu kışkırttığı iddiasında bulunacağı bildirildi. Bu tür bir dil, UEFA'nın ayrımcılıkla mücadele kurallarında hala yer almaktadır ve suçlu bulunan kişiye ağır bir ceza uygulanır.
UEFA, Benfica'nın itirazını reddetti
Benfica, Prestianni'ye verilen geçici uzaklaştırma cezasına itiraz etti, ancak bu itiraz UEFA tarafından reddedildi.
Yönetim organından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "SL Benfica tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Organı'nın 23 Şubat 2026 tarihli kararı onaylanmıştır.
Gianluca Prestianni, aksi takdirde oynama hakkı olacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında geçici olarak uzaklaştırma cezasını çekmeye devam edecektir."
Arjantinli kanat oyuncusu, yasağa rağmen Bernabeu'da antrenman yaptı.
Bu karar, Prestianni'nin ikinci maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor ve ikinci maçta Bernabeu'da yer alıp almayacağı henüz belli değil.
Kanat oyuncusu, maç öncesinde Real Madrid'in ev sahasında takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapmıştı, ancak hafta sonu Cumartesi günü Benfica'nın AVS Futebol SAD'ı 3-0 yendiği maçta forma giymemişti.
Olayın hemen ardından birçok Real Madrid oyuncusu Vinicius'u desteklerken, teknik direktör Alvaro Arbeloa UEFA'ya ırkçılıkla mücadelede güçlü bir mesaj vermesi için çağrıda bulundu.
Arbeloa, "Irkçılıkla mücadelede bir dönüm noktası yaratmak için büyük bir fırsatımız var. Irkçılıkla mücadelede her zaman öncü olan UEFA, bunu sadece bir slogan veya maçlar öncesinde güzel bir pankart olarak bırakmakla yetinmeyip daha fazlasını yapma fırsatına sahip. Umarız, daha doğrusu ben umuyorum ki, bu fırsatı değerlendirirler.
"Söylediğimiz gibi, benim de söylediğim gibi... yüksek seviyede oynamak, harika bir performans sergilemek. Saha içinde doğru şeyleri yapmak ve harika bir performans sergilemek, böylece maçı kazanabilmek. En çok odaklandığımız şey bu. Tüm enerjimizi ve çabamızı buraya harcıyoruz. Ve yarın da bunu görmek istiyoruz. Geri kalanı, tabii ki, bizi ilgilendirmiyor. Ya da en azından, bu tür kararları vermek bize düşmez. Bu UEFA'nın işi."
Vinicius'un golü ikinci maç öncesi farkı belirledi
İddia edilen ırkçılık, Vinicius'un uzak mesafeden attığı muhteşem golle ilk maçın tek golünü kaydetmesinin ardından ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'in son 16'ya kalmak için toplamda galibiyet elde etme umutlarının anahtarı olacak, özellikle de takımın diğer önemli forveti Kylian Mbappe'nin antrenmanda geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması nedeniyle.
Vinicius Cumartesi günü yine gol attı ve son dört maçında beş gol kaydetti, ancak Los Blancos'un Osasuna'ya 2-1'lik sürpriz bir yenilgiye uğraması nedeniyle son golü boşuna oldu. Bu sonuç, La Liga şampiyonluk yarışında bir kez daha Barcelona'nın gerisinde kalmaları anlamına geliyor. 25 maçın oynandığı ligde iki Clasico rakibi arasında sadece bir puan fark var.
Real Madrid, Benfica'yı rahatça geçerse, bir sonraki turda Manchester City veya Sporting CP ile karşılaşacak. Eleme turlarının geri kalanı için kura çekimi Cuma günü yapılacak.
