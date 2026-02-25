Benfica, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı için Gianluca Prestianni'nin cezasına karşı yaptığı itirazı kaybetti

Prestianni, geçen hafta oynanan ilk maçta Vinicius ile konuşurken gömleğiyle ağzını kapattığı görüldü. Brezilya milli takım oyuncusu hemen hakem Francois Letexier'e haber verdi ve hakem ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokarak maçın yeniden başlamasından önce on dakikalık bir gecikmeye neden oldu.

Benfica, Vinicius'un söylediklerini yanlış duyduğunu iddia eden Prestianni'yi desteklerken, teknik direktör Jose Mourinho maçtan sonra Portekiz kulübünün ırkçı olamayacağını, çünkü kulübün efsanesi Eusebio'nun siyahi olduğunu söyledi. Mourinho'nun yorumları Avrupa futbol camiasından geniş çapta eleştiri aldı.

Salı günü, Prestianni'nin savunmasının ırkçı hakaretler yerine homofobik bir dil kullandığı yönünde olacağı ve Vinicius'un boyu nedeniyle kendisiyle alay ederek onu kışkırttığı iddiasında bulunacağı bildirildi. Bu tür bir dil, UEFA'nın ayrımcılıkla mücadele kurallarında hala yer almaktadır ve suçlu bulunan kişiye ağır bir ceza uygulanır.