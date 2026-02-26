Sky Sports'a göre Portekiz kulübü, Prestianni'nin takım arkadaşlarına ilk maçta Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğunu söylediği yönündeki haberleri yalanladı.

Kulübün açıklaması şöyle: "Sport Lisboa e Benfica, Prestianni'nin Real Madrid'den Vinicius Jr'a ırkçı hakaretlerde bulunduğunu takım arkadaşlarına veya kulüp yetkililerine söylediği iddialarını kategorik olarak yalanlamaktadır.

Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, oyuncu Real Madrid maçında yaşanan olaydan dolayı takım arkadaşlarından özür diledi, olayın boyutunu ve sonuçlarını pişmanlık duyduğunu belirtti ve ilk saatlerden beri yaptığı gibi herkese ırkçı olmadığını garanti etti."

Prestianni, geçen hafta oynanan ilk maçta Vinicius ile konuşurken gömleğiyle ağzını kapattığı görülmüştü. Brezilya milli oyuncusu hemen hakem Francois Letexier'e haber verdi ve hakem ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokarak maçın yeniden başlamasından önce on dakikalık bir gecikmeye neden oldu. Benfica, Vinicius'un söylediklerini yanlış duyduğunu iddia eden Prestianni'yi desteklerken, teknik direktör Jose Mourinho maçtan sonra kulübün efsanesi Eusebio'nun siyahi olması nedeniyle Portekiz kulübünün ırkçı olamayacağını söyledi. Mourinho'nun yorumları Avrupa futbol camiasından birçok isim tarafından eleştirildi.