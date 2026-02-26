Getty Images
Benfica, Gianluca Prestianni ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı Benfica'nın kanat oyuncusu, Real Madrid'in Vinicius Jr'ına ırkçı hakaretlerde bulunduğunu itiraf etti
Benfica yalanladı
Sky Sports'a göre Portekiz kulübü, Prestianni'nin takım arkadaşlarına ilk maçta Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğunu söylediği yönündeki haberleri yalanladı.
Kulübün açıklaması şöyle: "Sport Lisboa e Benfica, Prestianni'nin Real Madrid'den Vinicius Jr'a ırkçı hakaretlerde bulunduğunu takım arkadaşlarına veya kulüp yetkililerine söylediği iddialarını kategorik olarak yalanlamaktadır.
Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, oyuncu Real Madrid maçında yaşanan olaydan dolayı takım arkadaşlarından özür diledi, olayın boyutunu ve sonuçlarını pişmanlık duyduğunu belirtti ve ilk saatlerden beri yaptığı gibi herkese ırkçı olmadığını garanti etti."
Prestianni, geçen hafta oynanan ilk maçta Vinicius ile konuşurken gömleğiyle ağzını kapattığı görülmüştü. Brezilya milli oyuncusu hemen hakem Francois Letexier'e haber verdi ve hakem ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokarak maçın yeniden başlamasından önce on dakikalık bir gecikmeye neden oldu. Benfica, Vinicius'un söylediklerini yanlış duyduğunu iddia eden Prestianni'yi desteklerken, teknik direktör Jose Mourinho maçtan sonra kulübün efsanesi Eusebio'nun siyahi olması nedeniyle Portekiz kulübünün ırkçı olamayacağını söyledi. Mourinho'nun yorumları Avrupa futbol camiasından birçok isim tarafından eleştirildi.
Temyiz reddedildi
Prestianni, Real ile oynanan ikinci maçta geçici olarak cezalandırıldı ve Benfica, Vinicius'un golüyle Los Blancos'un son 16'ya kalmasını kesinleştiren maçı kaybetti.
UEFA şu açıklamayı yaptı: "SL Benfica'nın itirazı reddedildi. Sonuç olarak, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 23 Şubat 2026 tarihli kararı onaylandı.
Gianluca Prestianni, aksi takdirde oynama hakkı olacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında geçici olarak uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştır."
Salı günü, Prestianni'nin savunmasının, ırkçı hakaretler yerine homofobik bir dil kullandığı ve Vinicius'un boyu nedeniyle kendisiyle alay ettiği için kışkırtıldığını iddia edeceği bildirildi. Bu tür bir dil, UEFA'nın ayrımcılıkla mücadele kurallarında hala yer almaktadır ve bir kişi suçlu bulunursa ağır bir ceza ile sonuçlanır.
Vini Jr son sözü söyler
Vinicius, Real'in Benfica'yı 2-1 yenerek iki maçta toplam 3-1'lik galibiyet elde etmesini sağlayan belirleyici golü attı. Takım arkadaşı Aurelien Tchouameni ise Real'in ilk golünü attı ve galibiyeti "ırkçılığa karşı duran herkese" adadı.
Fransız oyuncu, "Bu maçtan, futboldan daha önemli şeyler olduğunu düşünüyorum" dedi. "Vinícius kendine güvenini koruyor ve yapması gerekenlere odaklanmaya devam ediyor. Bence [Prestianni]'nin bu maçta oynamasına izin vermeyerek doğru kararı verdiler. Dediğim gibi, futboldan daha önemli şeyler var ve bu hepimiz için bir zafer."
İngiltere milli takım oyuncusu Trent Alexander-Arnold, takım arkadaşının zihinsel gücünü övdü ve dışardaki gürültünün kanat oyuncusunun hazırlıklarını etkilemediğini belirtti. Eski Liverpool oyuncusu, Vinícius'un gergin geçen hafta boyunca "çok sakin" ve "çok rahat" kaldığını açıkladı. Alexander-Arnold, "Mesaj vermek veya zihniyetini göstermek için gol atmasına gerek yoktu" diye açıkladı. "Kimseye bir şey kanıtlamasına gerek yok çünkü ne kadar iyi olduğunu defalarca gösterdi. En çok ihtiyacımız olduğunda ortaya çıkıyor. Kalitesinin ve takıma kattıklarının farkında."
Sırada ne var?
Benfica, UEFA'nın vereceği cezayı bekleyecek. Prestianni, suçlu bulunursa 10 maç veya daha fazla maçtan men cezası alacak. Portekiz kulübü şu anda Liga NOS'ta üçüncü sırada yer alırken, Real LaLiga'da ikinci sırada bulunuyor. Benfica'nın bir sonraki maçı Gil Vicente ile, Real'in maçı ise Getafe ile olacak.
