Getty Images Sport
Benfica başkan adayı, Bernardo Silva transferini ortaya çıkardı
Benfica başkan adayı, seçilirse Silva'yı transfer etmeyi hedefliyor
Benfica başkanlık yarışında yeni bir gelişme yaşandı: Noronha Lopes, seçilmesi hâlinde Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva’yı yeniden takıma kazandırma vaadini bir kez daha vurguladı. 54 yaşındaki iş insanı, Perşembe günü televizyonda yayınlanan tartışma programında, Portekizli orta saha oyuncusuyla “uzun süredir doğrudan temas hâlinde olduğunu” doğruladı. Bu açıklama, Rui Costa’nın ilk tur oylamasını az bir farkla önde tamamlamasının ardından geldi.
Hiçbir aday çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tur seçim 8 Kasım’da yapılacak. Benfica altyapısında yetişen ve 2014’te Monaco’ya transfer olmadan önce yalnızca üç kez A takımla sahaya çıkan Silva, kulübün “elinden kaçan büyük yeteneklerinden biri” olarak görülüyor.
Pep Guardiola yönetiminde İngiltere’de kazandığı sayısız Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferine rağmen, kariyerini Estadio da Luz’da noktalama fikri Silva’nın hep kalbine yakın oldu. Noronha Lopes, orta sahadaki yıldızın dönüşünü kampanyasının merkezine koyarak bunun kulüp için “yeni bir dönemin simgesi” olacağını söyledi.
- Getty Images Sport
Noronha Lopes, Silva ile iletişimde olduğunu iddia ediyor
Lopes, Perşembe günkü tartışmada da aynı kararlılıkla konuştu: “Onu gerçekten geri getirmek istiyorum,” dedi (SAPO Portugal aracılığıyla). “Uzun süredir onunla konuşuyorum. Kampanyanın başında söylediğimi tekrar ediyorum: Ben başkan olursam, Bernardo geri dönecek. Bir takvim belirlemiyorum. Ona büyük saygı duyuyorum; o gerçek bir Benfica’lı.”
Manchester City’deki mevcut durumuna da saygı gösterdiğini belirten Lopes, oyuncunun konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmamasını da anlayışla karşıladığını söyledi: “Bernardo kendi kararlarını kendi verir,” dedi. “Seçim süreciyle ilgili açık bir tavır almamasını tamamen anlıyorum.”
Lopes’in bu sözleri, Eylül ayında yaptığı açıklamaları da hatırlattı. O dönemde, Silva için bir sözleşme teklifinin “hazır beklediğini” söylemişti.
Manchester City’nin şu an için kaptan yardımcısını satma planı bulunmasa da, Portekizli futbolcunun 2026 Haziran’ına kadar süren sözleşmesi teorik olarak transferin önünü açık bırakıyor.
Lopes, Eylül ayında A Bola gazetesine verdiği röportajda da benzer ifadeler kullanmıştı: “Evet, Bernardo Silva için hazırlanmış bir sözleşmenin beklediğini doğrulayabilirim,” demişti. “Ve onu ocak ayında getirmeyi gerçekten istiyorum. O, Benfica için arzuladığım her şeyi temsil ediyor: kimlik, kazanma kültürü ve kulübüne gönülden bağlılık. Emin olun, bu sadece başlangıç.”
Bernardo Silva ve çocukluk hayali Benfica
Bernardo Silva’nın hikâyesi, Benfica’nın tarihiyle adeta iç içe geçmiş durumda. Lizbon doğumlu olan Silva, sekiz yaşında Benfica altyapısına katıldı ve on yılı aşkın süre boyunca basamakları tırmanarak Portekiz’in en parlak genç yeteneklerinden biri olarak ün kazandı. Ancak, Benfica B takımıyla “Segunda Liga Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu” ödülünü kazanmasına rağmen A takımda yalnızca üç yerel kupa maçında forma şansı buldu ve 2014’te Monaco’ya transfer oldu. Kariyeri asıl çıkışını Monaco’da yaptı. Yaratıcılığı ve oyun zekâsıyla takımının 2016–17 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.
Kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çeken Silva, 2017’de Manchester City’ye 50 milyon avro karşılığında transfer edildi. Pep Guardiola yönetiminde Avrupa’nın en komple orta saha oyuncularından biri hâline geldi — hem bitmek bilmeyen enerjisiyle hem de tekniğiyle oyunu her pozisyondan yönlendirebilen bir futbolcuya dönüştü. Altı Premier League, dört Lig Kupası, iki FA Cup ve kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2023) dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.
- AFP
Benfica başkanlık seçiminde ikinci tur 8 Kasım’da
Bu hikâyenin bir sonraki adımı, kıyasıya geçen ilk turun ardından 8 Kasım’da yapılacak Benfica başkanlık seçimine bağlı. Mevcut başkan Rui Costa, ilk turda önde çıksa da, Noronha Lopes’in “Bernardo Silva’yı eve geri getirme” vaadi, kamuoyunun fikrini değiştirebilecek güçte. Bu söz, hem başarı özlemi hem de geçmişe duyulan nostaljiyle hareket eden taraftarların hayal gücünü cezbetmiş durumda — Lopes’e göre Silva, bu iki duyguyu da mükemmel biçimde temsil ediyor.
Lopes’in seçimi kazanması hâlinde, Manchester City ile doğrudan görüşmelerin hemen başlaması bekleniyor. Ancak finansal açıdan bu transferin oldukça zorlu olacağı açık. Bernardo Silva’nın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor ve hâlâ Guardiola’nın kadrosunda önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle olası bir geri dönüşün, büyük olasılıkla yaz dönemine kadar beklemesi gerekecek.
Reklam