Benfica başkan adayı, Bernardo Silva transferini ortaya çıkardı

Benfica başkanlık yarışında yeni bir gelişme yaşandı: Noronha Lopes, seçilmesi hâlinde Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva’yı yeniden takıma kazandırma vaadini bir kez daha vurguladı. 54 yaşındaki iş insanı, Perşembe günü televizyonda yayınlanan tartışma programında, Portekizli orta saha oyuncusuyla “uzun süredir doğrudan temas hâlinde olduğunu” doğruladı. Bu açıklama, Rui Costa’nın ilk tur oylamasını az bir farkla önde tamamlamasının ardından geldi.

Hiçbir aday çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tur seçim 8 Kasım’da yapılacak. Benfica altyapısında yetişen ve 2014’te Monaco’ya transfer olmadan önce yalnızca üç kez A takımla sahaya çıkan Silva, kulübün “elinden kaçan büyük yeteneklerinden biri” olarak görülüyor.

Pep Guardiola yönetiminde İngiltere’de kazandığı sayısız Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferine rağmen, kariyerini Estadio da Luz’da noktalama fikri Silva’nın hep kalbine yakın oldu. Noronha Lopes, orta sahadaki yıldızın dönüşünü kampanyasının merkezine koyarak bunun kulüp için “yeni bir dönemin simgesi” olacağını söyledi.