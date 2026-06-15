BELÇİKA-MISIR 0-0

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Belçika, 2026 Dünya Kupası macerasına Seattle Stadyumu'nda Mısır ile G Grubu'nda her iki milli takım için de çok önemli olan bir maçla başlıyor. Rudi Garcia'nın Kırmızı Şeytanları, grubun lideri olarak kendilerini kanıtlamak için hemen bir galibiyet ararken, Firavunlar ise turnuvada tarihlerini yeniden yazmayı hedefliyor.

Belçika, başarılı bir nesil değişimi sürecinin ardından bu maça geliyor. Kevin De Bruyne, kaliteli bir orta saha kadrosuna liderlik ederken, Jeremy Doku hazırlık haftalarında turnuvanın en öngörülemez kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Eski Tottenham savunmacısı Toby Alderweireld, Doku'yu "saf futbol" olarak tanımlayarak, hızlanması ve top sürme becerisiyle her savunmayı zorlayabileceğini vurguladı.

Mısır ise Seattle'a en keskin silahını getiriyor: Mohamed Salah. Liverpool'un yıldız oyuncusu için bu Dünya Kupası özel bir anlam taşıyor; belki de dünyanın en önemli turnuvasında silinmez bir iz bırakmak için son şansı. 2018'de Rusya'da yaşananlar büyük bir hayal kırıklığıydı; şimdi, 2022'deki yokluğunun ardından Firavunlar yeniden sahneye çıkarken, Salah gerçekten önemli anlarda fark yaratabileceğini kanıtlamak istiyor.

Hossam Hassan, rakibin yaratıcılığını boğup hızlı kontrataklara çıkacak şekilde yapılandırılmış, başa çıkması zor bir takım kurdu. Taktik planı net: düzenli bir şekilde savunmak ve geçişleri değerlendirerek Salah ve Omar Marmoush'u devreye sokmak.

Garcia ise, savunmasını Mısırlıların kontra ataklarına maruz bırakmadan takımının hücum gücünü yönetmek zorunda. Belçika'nın yaratıcılığı ile Afrika'nın sağlamlığı arasındaki bu karşılaşma, bir Dünya Kupası açılış maçına yakışır şekilde taktiksel ve yoğun bir maç olacağa benziyor.







