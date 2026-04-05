Beklenmedik bir gelişme... Real Madrid bedelsiz transferden vazgeçti

Bu durum karşısında Real Madrid, transfer piyasasında yeni bir seçeneği değerlendirmeye başladı: Crystal Palace’ın Fransız savunma oyuncusu Maxence Lacroix.

Lacroix, fiziksel gücü, hızı, oyunu okuma ve hızlı tepki verme yeteneği ile öne çıkıyor ve Real Madrid, onun kulübün seviyesine hızla uyum sağlayabileceğine inanıyor.

Buna ek olarak, Lacroix transferi Konate'ye kıyasla ekonomik açıdan daha uygun olacak, bu da onu hem finansal hem de sportif açıdan cazip bir seçenek haline getiriyor.

Real Madrid, gerekli sertliği sağlayan ve aynı zamanda gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir savunma oyuncusu transfer etmek istiyor ve Lacroix bu özelliklere sahip.

