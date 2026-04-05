Beklenmedik bir gelişme... Real Madrid bedelsiz transferden vazgeçti

Real Madrid, önümüzdeki yaz transfer döneminde gündeme gelecek olan bedelsiz bir savunma oyuncusu transferinden vazgeçmeye karar verdi.

Fichajes sitesi, Real Madrid'in Liverpool'un yıldızı Ibrahima Konaté ile anlaşma yapmayı planlamadığını belirtti.

Konaté'nin Liverpool ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor ve adı Real Madrid'in savunmasını güçlendirmekle sık sık anılıyordu.

İspanyol site, Real Madrid'in büyük mali harcamalara girmek istemediği için Konaté'yi kadrosuna katmaktan vazgeçtiğini açıkladı. 

Real Madrid'in mevcut politikası, hesaplı yatırımlara odaklanmak ve mali istikrarını tehdit edebilecek transferlerden kaçınmaktır.

    Real Madrid, Crystal Palace'ın savunma oyuncusunu takip ediyor

    Bu durum karşısında Real Madrid, transfer piyasasında yeni bir seçeneği değerlendirmeye başladı: Crystal Palace’ın Fransız savunma oyuncusu Maxence Lacroix.

    Lacroix, fiziksel gücü, hızı, oyunu okuma ve hızlı tepki verme yeteneği ile öne çıkıyor ve Real Madrid, onun kulübün seviyesine hızla uyum sağlayabileceğine inanıyor.

    Buna ek olarak, Lacroix transferi Konate'ye kıyasla ekonomik açıdan daha uygun olacak, bu da onu hem finansal hem de sportif açıdan cazip bir seçenek haline getiriyor.

    Real Madrid, gerekli sertliği sağlayan ve aynı zamanda gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir savunma oyuncusu transfer etmek istiyor ve Lacroix bu özelliklere sahip.

    • Reklam