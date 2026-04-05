Beklenmedik bir gelişme... Real Madrid bedelsiz transferden vazgeçti

Real Madrid, önümüzdeki yaz transfer döneminde gündeme gelecek olan bedelsiz bir savunma oyuncusu transferinden vazgeçmeye karar verdi.
Fichajes sitesi, Real Madrid'in Liverpool'un yıldızı Ibrahima Konaté ile anlaşma yapmayı planlamadığını belirtti.
Konaté'nin Liverpool ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor ve adı Real Madrid'in savunmasını güçlendirmekle sık sık anılıyordu.
İspanyol site, Real Madrid'in büyük mali harcamalara girmek istemediği için Konaté'yi kadrosuna katmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
Real Madrid'in mevcut politikası, hesaplı yatırımlara odaklanmak ve mali istikrarını tehdit edebilecek transferlerden kaçınmaktır.