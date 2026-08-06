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Çeviri:

Beklenmedik bir dilde konuşma: Diomande transferinin "meçhul askeri" Mourinho

FEATURES
Y. Diomande
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga
Liverpool
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
İspanya

Leipzig'den, değeri 140 milyon euroya ulaşabilecek bir transferle gelen Jan Diomande ile anlaşılması, Real Madrid'in iki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından kadrosunu güçlü bir şekilde takviye etme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Diomande, göreve dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun Santiago Bernabeu'daki yeni projesi kapsamında kulübün yaz transfer döneminde yaptığı altıncı transfer olarak kabul ediliyor; bu transfer, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Carlos Espi ile yapılan anlaşmaların ardından geldi.

The Athletic gazetesi, bir haberinde, Real Madrid'in Jan Diomande transferini bitirmek için Liverpool ve Paris Saint-Germain'i nasıl geride bıraktığını ele aldı.

Diomande'nin adı başlangıçta Real Madrid ile ilişkilendirilmiyordu, ayrıca son gelişmeler onun Paris Saint-Germain'e transfer olmaya yaklaştığına işaret ediyordu.

  • DiomandeGetty Images

    Liverpool, Diomande'yi kadrosuna katmaya en yakın takımdı

    Geçen sezon Real Madrid, Fildişili oyuncuyla anlaşma konusunda ciddi anlamda ilgili değildi; kulüp yeni bir kanat oyuncusu aramıyordu ve 2024 yılında Kraliyet ekibinden ayrılmasının ardından Como'da sergilediği performansla dikkat çeken Nico Paz'ın geri alım maddesi aracılığıyla dönmesi bekleniyordu.

    Buna karşılık Liverpool, en yakın adres konumundaydı; kulüp efsanesi Muhammed Salah'ın halefi olma fikri Diomande'nin hoşuna gidiyordu.

    Ayrıca oyuncunun her iki kanatta da oynayabilmesi, Liverpool'un sportif yönetimi tarafından büyük değer gören bir özellik.

    Geçen sezon boyunca Diomande, Leipzig ile 36 maçta 13 gol atarken 9 gole de asist yaptı.

    Sözleşmesinin 2030 yılına kadar sürmesi ve serbest kalma maddesinin bulunmaması nedeniyle Leipzig sözleşmesini uzatmaya çalıştı; oyuncu ise menajerlerinin, satışına onay vermek için kulübün rekor bir rakam isteyeceğini bilmesine rağmen daha üst bir seviyeye transfer olmayı tercih ediyordu.

    Temsilcileri, aralarında Manchester City ve Atletico Madrid'in de bulunduğu birçok kulüple görüşmeler yaptı; ancak iki kulüp de oyuncunun ihtiyaçlarına uygun olmadığını kendilerine bildirdi.

    Geçtiğimiz mayıs ayında Liverpool ilgisini yoğunlaştırdı ve Leipzig 130 milyon euro talep etti. İngiliz kulübü, özellikle 2025-2026 sezonunda net harcamasının yaklaşık 223 milyon sterline ulaşması ve başka transferler yapma ihtiyacının bulunması nedeniyle bu rakamı düşürmeye çalıştı.

    Diomande, Liverpool'a transfer olmak konusunda hevesliydi ve yeni teknik direktör Andoni Iraola ile de görüşmüştü.

    İlk resmi temasın ardından İngiliz kulübü, Leipzig'e yaklaşık 100 milyon euro değerinde bir teklif sunmaya hazır olduğunu bildirdi; ancak bu, Alman kulübünün taleplerinden oldukça uzaktı.

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  • DiomandeGetty Images

    Paris Saint-Germain'in girişi

    İşte o sırada devreye Paris Saint-Germain girdi. Fransız kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, Red Bull grubunun icra direktörü Oliver Mintzlaff ile iyi bir ilişkisi bulunuyor.

    Ayrıca spor danışmanı Luis Campos ve teknik direktör Luis Enrique de Diomande'yi Paris Saint-Germain'in kendisi için en uygun seçenek olduğuna ikna etmede önemli bir rol oynadı.

    Oyuncu, Liverpool'un önümüzdeki sezon bir geçiş dönemine gireceğine ikna olmuştu; bu nedenle Luis Enrique'nin yönetiminde çalışmayı ve üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için mücadele etmeyi tercih etti.

    Hatta oyuncuya yakın çevreler, Paris'e transfer olması hâlinde Ballon d'Or kazanabileceğine ikna olmuşlardı. Ancak Paris'in oyuncunun maddi taleplerini karşılama konusundaki tereddüdü ve Leipzig'in istediği meblağı ödemeyi reddetmesi nedeniyle transfer sonunda tamamlanmadı.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Sürpriz: Real Madrid'in ortaya çıkışı ve Mourinho'nun rolü

    Bundan sonra yaşananları kimse beklemiyordu; Real Madrid aniden sahneye çıktı.

    The Athletic gazetesi, geçtiğimiz haziran ayının sonlarında, ilk döneminin sona ermesinin ardından 13 yıl sonra Real Madrid'e dönen yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun ve kulübün gözlemci ekibinin bir sağ kanat oyuncusunu takip ettiğini ortaya çıkarmıştı.

    Aynı dönemde Real Madrid, oyuncunun kalma isteğine rağmen Brahim Diaz'ı satmaya çalışıyordu ve kulübün Bayern Münih oyuncusu Michael Olise'ye ilgi duyduğu yönünde söylentiler yayıldı. Ancak Real Madrid bu durumu kendi görüşmelerinde yalanladı, hatta herhangi bir müzakerenin varlığını reddeden resmi bir açıklama yayımladı.

    Olise'yi kulüple ilişkilendiren haberlerin devam etmesine rağmen, yönetim gizlice Diomande transferi üzerinde çalışıyordu. Mourinho ile Real Madrid yönetimi arasındaki planlama toplantılarında, hücumun sağ tarafının güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı.

    Yönetim, takımın büyük ölçüde sol kanada dayandığını fark etmişti; burada Vinicius Junior parlarken, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin de o bölgede büyük etkisi vardı.

    Real Madrid içinde, karşı kanattan hücum tehlikesinin bulunmamasının takımın hücum seçeneklerini sınırladığı ve rakiplerin savunma görevini kolaylaştırdığı düşünülüyordu. Bu vizyon, Diomande'ye onunla yapılan müzakereler sırasında anlatıldı ve burada Mourinho merkezi bir rol oynadı.

    ROC Nation ajansının küresel oyuncu keşfi bölümü başkanı ve Diomande'nin menajeri Nathan Campbell, "Her şeyi belirleyen son parça Jose Mourinho oldu." dedi.

    Campbell şöyle ekledi: "Onunla akıcı bir Fransızcayla konuştu ve bunun üzerinde büyük bir etkisi oldu. Mourinho'nun Fransızcayı bu kadar akıcı konuştuğunu bilmiyorduk, çünkü daha önce hiçbir Fransız kulübünü çalıştırmamıştı. Ama Yan ile yaptığı görüşmenin zamanlaması, fikirlerini, projeyi ve takıma nasıl uyum sağlayacağını akıcı bir Fransızcayla ona anlatma şekli, bu görüşmeye çok büyük önem verdiğini gösterdi. Bu belirleyici bir andı ve onu ikna etmenin anahtarıydı."

    Real Madrid ayrıca bu tür transferlerde alışılagelmiş dokunuşlarından birine başvurdu ve Diomande'ye kulübün armasını taşıyan beyaz bir forma hediye etti.

    Mesele bununla da sınırlı kalmadı; ona ayrıca kariyeri için net bir plan sundu. Bu plan, kulüp içindeki bireysel ve kolektif gelişim ufuklarını ortaya koyuyor ve Vinicius Junior'ın Bernabeu'ya katılmasından bu yana kariyerinin nasıl geliştiği de dahil olmak üzere çeşitli vaka çalışmaları içeriyordu.

    ROC Nation ajansının uluslararası başkanı Michael Yormark, Diomande'nin kariyeri boyunca ortaya koyduğu sıkı çalışma ve fedakârlıkların, Real Madrid'de forma giyme "hayalini gerçekleştirmesinin" nedeni olduğunu söyledi.

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  • DiomandeGetty Images

    Paris çekiliyor, Real Madrid görüşmelerini yoğunlaştırıyor

    Geçtiğimiz 26 Temmuz'da Paris Saint-Germain, oyuncuyla anlaşma yarışından resmen çekildi ve hem oyuncunun çevresinin hem de Leipzig'in talep ettiği mali koşulları kabul etmeyi reddettiğini açıkladı.

    Aynı zamanda oyuncuya yakın kaynaklar, Paris Saint-Germain'e Diomande'nin Real Madrid'e transfer olmayı tercih ettiğinin çoktan bildirildiğini teyit etti.

    İspanyol kulübü bunu, müzakereler henüz sona ermemiş olsa da, kısmi bir zafer olarak değerlendirdi.

    Real Madrid, temmuz ayının ortasında toplam değeri yaklaşık 100 milyon euro olan ilk teklifini yapmış, ancak Leipzig bunu reddetmişti. Ardından yaklaşık 100 milyon euroluk sabit bir bedel ve toplamda 120 milyon euroya ulaşan bir paket içeren ikinci bir teklif sundu; fakat teklif yaklaşık bir hafta boyunca masada kalmasına rağmen Alman kulübü bunu da reddetti.

    Bununla birlikte, iki tarafın sonunda bir anlaşmaya varacağına dair genel bir kanı vardı ve ağustos ayının başında Diomande, Leipzig'in antrenman kampında yer almadı. Kulüp, bu yokluğun nedeninin hastalık olduğunu açıkladı.

    Dün çarşamba günü Diomande, tıbbi muayeneden geçmek üzere İspanya'ya gitmek için kulüp yönetiminden yeşil ışık beklerken Leipzig'in antrenman kampına katıldı.

    Yalnızca birkaç saat sonra Real Madrid ve Leipzig, Alman kulübünün tarihindeki rekor bir rakam olan ve 140 milyon euroya kadar yükselebilecek transfer bedeli konusunda nihai bir anlaşmaya vardı. Bunun ardından oyuncunun transferi bugün perşembe günü resmen açıklandı.