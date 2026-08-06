Geçen sezon Real Madrid, Fildişili oyuncuyla anlaşma konusunda ciddi anlamda ilgili değildi; kulüp yeni bir kanat oyuncusu aramıyordu ve 2024 yılında Kraliyet ekibinden ayrılmasının ardından Como'da sergilediği performansla dikkat çeken Nico Paz'ın geri alım maddesi aracılığıyla dönmesi bekleniyordu.

Buna karşılık Liverpool, en yakın adres konumundaydı; kulüp efsanesi Muhammed Salah'ın halefi olma fikri Diomande'nin hoşuna gidiyordu.

Ayrıca oyuncunun her iki kanatta da oynayabilmesi, Liverpool'un sportif yönetimi tarafından büyük değer gören bir özellik.

Geçen sezon boyunca Diomande, Leipzig ile 36 maçta 13 gol atarken 9 gole de asist yaptı.

Sözleşmesinin 2030 yılına kadar sürmesi ve serbest kalma maddesinin bulunmaması nedeniyle Leipzig sözleşmesini uzatmaya çalıştı; oyuncu ise menajerlerinin, satışına onay vermek için kulübün rekor bir rakam isteyeceğini bilmesine rağmen daha üst bir seviyeye transfer olmayı tercih ediyordu.

Temsilcileri, aralarında Manchester City ve Atletico Madrid'in de bulunduğu birçok kulüple görüşmeler yaptı; ancak iki kulüp de oyuncunun ihtiyaçlarına uygun olmadığını kendilerine bildirdi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Liverpool ilgisini yoğunlaştırdı ve Leipzig 130 milyon euro talep etti. İngiliz kulübü, özellikle 2025-2026 sezonunda net harcamasının yaklaşık 223 milyon sterline ulaşması ve başka transferler yapma ihtiyacının bulunması nedeniyle bu rakamı düşürmeye çalıştı.

Diomande, Liverpool'a transfer olmak konusunda hevesliydi ve yeni teknik direktör Andoni Iraola ile de görüşmüştü.

İlk resmi temasın ardından İngiliz kulübü, Leipzig'e yaklaşık 100 milyon euro değerinde bir teklif sunmaya hazır olduğunu bildirdi; ancak bu, Alman kulübünün taleplerinden oldukça uzaktı.