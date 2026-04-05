Beklenen katliam... Manchester United'da rüya transfer için 8 kurban

Manchester United, yeni sahibi Sir Jim Ratcliffe'in önderlik ettiği ve "Old Trafford"un duvarları içinde kapsamlı bir devrim yaratmayı hedefleyen cesur bir planın ışığında, takımın yapısını tamamen yeniden şekillendirebilecek olağanüstü bir yaz döneminin eşiğinde görünüyor.
İngiliz "Mirror" gazetesinin haberine göre, kulüp yönetimi, önümüzdeki yaz devasa bir transfer anlaşması imzalamak amacıyla, çok sayıda oyuncunun ayrılmasına karşılık geniş çaplı transferler içeren hareketli bir transfer dönemi için hazırlanıyor.
Raporlara göre, ilk hedef Premier Lig'in yıldızlarından biriyle 100 milyon sterlin değerinde bir anlaşma imzalamak. Bu da United yönetimini, gerekli nakit akışını sağlamak için takımın bazı yıldızlarını satmayı düşünmeye itiyor.
