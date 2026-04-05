Goal.com
Canlı
FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

Çeviri:

Beklenen katliam... Manchester United'da rüya transfer için 8 kurban

FEATURES
M. United
M. Ugarte
J. Zirkzee
A. Onana
M. Rashford
T. Malacia
Casemiro
J. Sancho
E. Anderson
B. Guimaraes
A. Wharton
S. Tonali
İngiltere
Uruguay
Hollanda
Kamerun
Brezilya
İtalya

Büyük Temizlik Planı

Manchester United, yeni sahibi Sir Jim Ratcliffe'in önderlik ettiği ve "Old Trafford"un duvarları içinde kapsamlı bir devrim yaratmayı hedefleyen cesur bir planın ışığında, takımın yapısını tamamen yeniden şekillendirebilecek olağanüstü bir yaz döneminin eşiğinde görünüyor.

İngiliz "Mirror" gazetesinin haberine göre, kulüp yönetimi, önümüzdeki yaz devasa bir transfer anlaşması imzalamak amacıyla, çok sayıda oyuncunun ayrılmasına karşılık geniş çaplı transferler içeren hareketli bir transfer dönemi için hazırlanıyor.

Raporlara göre, ilk hedef Premier Lig'in yıldızlarından biriyle 100 milyon sterlin değerinde bir anlaşma imzalamak. Bu da United yönetimini, gerekli nakit akışını sağlamak için takımın bazı yıldızlarını satmayı düşünmeye itiyor.

  Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier League

    Cephede yer alan önemli isimler

    "The Sun" gazetesine göre, ayrılması muhtemel oyuncuların listesinde Rasmus Hoiland, Manuel Ogarti ve Joshua Zirkzee gibi önemli isimlerin yanı sıra André Onana ve Marcus Rashford da yer alıyor.

    Manchester United'ın, özellikle Napoli ve Barcelona'ya kiralanmalarında yer alan satın alma maddeleri nedeniyle, Hoiland ve Rashford'un satışından en az 60 milyon sterlin gelir elde etmesi bekleniyor.

  Bournemouth v Manchester United - Premier League

    Hesaplanmış zararlar ve ertelenen mali kriz

    Buna karşılık, kulüp Ogarati Zirkez'in ayrılması nedeniyle mali kayıplara uğrayabilir; Öte yandan, kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesini önlemek için Onana'nın satışından en az 19 milyon sterlin elde edilmesi gerektiği tahmin ediliyor. Ayrıca, Tyrell Malacia, Jadon Sancho ve Casemiro'dan ayrılmak, maaş yükünü önemli ölçüde hafifletecektir.

    Casemiro'nun ayrılışı zaten kesinleşti ve Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson'ın orta sahada onun yerine geçeceği umuluyor. Bununla birlikte, kulübün ilgisi sadece bu isimle sınırlı değil; United, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Adam Warton, João Gomes ve Carlos Baleba gibi bir dizi önde gelen orta saha oyuncusuyla da anılıyor.

  Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier League

    Manchester derbisi... City devreye giriyor

    Anderson ilk tercih olarak görülse de, Manchester City'nin ilgisi nedeniyle transfer kolay olmayacak; zira City, önümüzdeki dönemde yıldızı Rodri'nin olası bir yokluğunu telafi etmek isteyebilir.

    Orta sahanın güçlendirilmesi, görevi kalıcı olarak üstlenecek teknik direktör kim olursa olsun, kulüp içinde en büyük öncelik olarak görülüyor. Tahminlere göre, özellikle Ogarti'nin Kasimero ile birlikte ayrılması kesinleşirse, bu pozisyonda oyuncularla sözleşme imzalanması muhtemel.

    Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak bu iddialı planın finansmanı açısından belirleyici bir faktör. Manchester United şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor ve bu da Avrupa'daki rekabete geri dönme şansını artırıyor.

  Bournemouth v Manchester United - Premier League

    Ateşli bir yaz… Kaçınılmaz değişiklikler

    Teknik performans açısından ise kaptan Bruno Fernandes, dikkat çekici bir performans sergilemeye devam ediyor; beş maçtır üst üste gol atmaya çalışırken, kulüp yönetimi şimdiden onun yerine geçecek uzun vadeli bir halef bulmayı düşünmeye başladı.

    Bu bağlamda, West Ham United'ın yıldızı Matheus Fernandes, özellikle takımının küme düşmesi durumunda piyasa değerinin düşme olasılığı nedeniyle güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor ve bu da müzakerelerin hızlanmasına neden olabilir.

    Takımın Avrupa kupalarına geri dönme olasılığıyla birlikte, özellikle orta sahaya kıyasla mevcut seçeneklerin sınırlı olması nedeniyle, özellikle hücum ve savunma hatlarında kadroyu güçlendirme ihtiyacı artıyor. Bu durum, kulüp içinde köklü değişikliklerin yaşanabileceği sıcak bir yazın habercisi.

Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Leeds United crest
Leeds United
LEE