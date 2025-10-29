Bayern Münih ve Barcelona, Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldızın peşinde! Transfer savaşı başladı

Bayern, etkileyici performanslarıyla Bundesliga sahnesine yükselen Hoffenheim forveti Asllani'yi yakından takip ediyor. Sky Sport'un haberine göre , Bavyera ekibi, Kane'in yerine geçecek yetenekli bir yedek ve nihai halef arayışında, 23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma maddesiyle ilgili detayları çoktan topladı.

Asllani, dokuz resmi maçta altı gol atıp iki asist yaparak sezonun öne çıkan oyuncularından biri oldu. SV Elversberg'de kiralık olarak geçirdiği 39 maçta 19 gol ve 10 asistlik olağanüstü döneminin ardından, bu sezon da performansını sürdürdü. Hızlı ayakları, keskin hareketleri ve mükemmel bitiriciliğiyle Avrupa genelindeki yetenek avcılarının dikkatini çekti.

Bayern, onu gelecek planları için ideal bir aday olarak görüyor: Kane'i şu anda tamamlayabilecek ve uzun vadede onun yerini alabilecek genç ve teknik açıdan yetenekli bir forvet. Nicolas Jackson'ın Allianz Arena'daki geleceği belirsizken, Alman şampiyonu 2025'e girerken hücum hattındaki olası değişikliklere hazırlanıyor.