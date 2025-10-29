Getty
Bayern Münih ve Barcelona, Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldızın peşinde! Transfer savaşı başladı
Bayern'den yakın takip
Bayern, etkileyici performanslarıyla Bundesliga sahnesine yükselen Hoffenheim forveti Asllani'yi yakından takip ediyor. Sky Sport'un haberine göre , Bavyera ekibi, Kane'in yerine geçecek yetenekli bir yedek ve nihai halef arayışında, 23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma maddesiyle ilgili detayları çoktan topladı.
Asllani, dokuz resmi maçta altı gol atıp iki asist yaparak sezonun öne çıkan oyuncularından biri oldu. SV Elversberg'de kiralık olarak geçirdiği 39 maçta 19 gol ve 10 asistlik olağanüstü döneminin ardından, bu sezon da performansını sürdürdü. Hızlı ayakları, keskin hareketleri ve mükemmel bitiriciliğiyle Avrupa genelindeki yetenek avcılarının dikkatini çekti.
Bayern, onu gelecek planları için ideal bir aday olarak görüyor: Kane'i şu anda tamamlayabilecek ve uzun vadede onun yerini alabilecek genç ve teknik açıdan yetenekli bir forvet. Nicolas Jackson'ın Allianz Arena'daki geleceği belirsizken, Alman şampiyonu 2025'e girerken hücum hattındaki olası değişikliklere hazırlanıyor.
Barcelona da peşinde
Katalan ekibi, Asllani'yi aylardır takip ediyor ve onu 2026'ya kadar sözleşmesi olan Robert Lewandowski'nin olası halefi olarak görüyor. Barselona,
Hoffenheim'ın birçok maçına gözlemciler gönderdi ve Kosovalı yıldız hakkında güçlü veri analiz dosyaları tutuyor.
Asllani, Barça için uygun fiyatlı ve ileri görüşlü bir seçenek; kulübün taktiksel planına, hareket kabiliyetine, teknik yeteneğine ve dar alanlardaki zekâsına uygun bir oyuncu. Ancak Bayern'in yarışa girmesi, özellikle Bavyera devinin finansal avantajı ve Bundesliga'daki aşinalığı göz önüne alındığında, arayışlarını zorlaştırma tehlikesi taşıyor.
Asllani'nin La Liga şampiyonlarına olan hayranlığını açıkça dile getirmesi de merakı artırıyor. Son röportajında
"FC Barcelona her zaman hayalimdeki kulüptü," demesi, İspanya'ya olası transfer spekülasyonlarını daha da körükledi.
Yine de Kraichgauers'ın müzakerelere istekli olup olmayacağı, 2026 yazında aktif hale gelmesi beklenen serbest kalma maddesini kimin karşılayacağına bağlı olabilir. Birçok Premier Lig kulübünün de takipte olduğu bu transfer için yarışın kızışması bekleniyor.
Transferde strateji belli oldu
Bayern için Asllani'nin transferi, uzun vadeli planlamalarının ve Kane'in arkasında derinlik yaratmaya verdikleri önemin bir göstergesi. İngiliz forvet, Tottenham'dan transferinden bu yana oldukça üretken bir performans sergiliyor, ancak gelecek yaz 33 yaşına girecek olması, kulübü dünyanın en iyilerinden birinin yanında eğitim alırken etkili bir şekilde rotasyon yapabilen bir forvet arayışına yöneltti.
Bağlantılı oyunlarda başarılı, hareketli ve pres odaklı bir forvet olan Asllani'nin profili, Vincent Kompany yönetimindeki Die Roten'in hücum kimliğiyle örtüşüyor. Bundesliga'daki deneyimi, onu yurt dışından transferlere kıyasla cazip ve düşük riskli bir yatırım haline getiriyor.
Bu arada, Asllani'nin Kosova'daki hızlı gelişimi ve uluslararası deneyiminin onu Avrupa'nın en çok aranan genç forvetlerinden biri haline getirdiğinin farkında olan Hoffenheim, tekliflere hazırlanıyor. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor, ancak oyuncunun kampının Şampiyonlar Ligi'ne yükselmek için yaz tatiline girmeyi planladığı bildiriliyor.
Asllani'nin geleceği parlak
Bayern, Barça ve birçok Premier Lig ekibi gelişmeleri takip ederken, forvetin bir sonraki hamlesi kariyer yolunu belirleyebilir. Asllani'nin performansı onu Bundesliga'nın en gözde oyuncularından biri haline getirdi ve hedefleri, Hoffenheim'da uzun süre kalmayacağını gösteriyor.
2026 yaz transfer döneminin, serbest kalma maddesinin devreye girmesi ve kulüplerin teklifleri resmileştirmesiyle belirleyici olması bekleniyor. Die Roten'in iç saha avantajı nedeniyle ufak bir avantaja sahip olduğu düşünülüyor, ancak Barselona'nın uzun süredir devam eden hayranlığı ve Asllani'nin kişisel tercihi kararı yine de etkileyebilir.
Asllani, nereye giderse gitsin, Avrupa futbolunun en üst ligine doğru ilerliyor gibi görünüyor. İster Bayern'de Kane'in, ister Barça'da Lewandowski'nin halefi olsun, genç forvetin bir sonraki dönemi 2025'in en büyüleyici transfer hikayelerinden biri olmaya aday.
