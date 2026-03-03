Saha dışındaki atmosferin ötesinde, sahadaki uyum da zirveye ulaşıyor. Muhteşem bir formda olan Harry Kane, takımın nihayet vites yükseldiğine inanıyor. "Onlarla ne kadar çok oynarsam, takım arkadaşlarımı o kadar iyi anlıyorum. Oyuncular birbirlerini ve süreçleri daha iyi anlıyor, pozisyonlarında ve hareketlerinde daha rahat hissediyorlar" dedi forvet. Bu uyum, Borussia Dortmund'a karşı aldıkları heyecan verici 3-2 galibiyette de açıkça görüldü.

Konrad Laimer, bu yüksek performans seviyesini adil rekabet yoluyla sürdüren menajere övgüde bulundu. "Herkesin hissettiği şey şu: Eğer sabırlı olup iyi oynarsan, şansın olur. Sonunda herkesin ihtiyacı var," dedi Laimer. Takımı gergin tutarken aynı zamanda morali yüksek tutan Kompany, rotasyon oyuncularının da yıldız oyuncular kadar performansa hazır olmasını sağladı.