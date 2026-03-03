Getty Images Sport
Bayern Münih üçlü zafer kazanacak mı? Serge Gnabry, Harry Kane ve arkadaşları Vincent Kompany'nin takımının olası galibiyetini konuşuyor
Bayern üçlü kupayı hedefliyor
Bayern Münih şu anda olağanüstü güçlü bir sezon geçiriyor ve tüm turnuvalarda olağanüstü bir takım gücü ve uyumu sergilerken, arzu edilen üçlü kupayı kazanmaya odaklanmış durumda. Bavyeralılar, 88 golle ligin en güçlü hücumuna ve şu ana kadar sadece 23 gol yiyerek en sağlam savunmaya sahip olarak Alman Bundesliga'da liderlik ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan takım, şimdi 16 turunda Atalanta ile karşılaşacak. Sezon boyunca sadece iki kez mağlup olan takımda, giderek artan bir özgüven hissediliyor. Serge Gnabry, kulüp dergisi 51'e verdiği röportajda bu duyguyu mükemmel bir şekilde ifade etti: "2020'de üçlü kupayı kazanan takımla paralellikler görüyorum, ancak büyük açıklamalar yapmak için henüz erken. Ama benim için takımdaki atmosfer şu anda o zamandan beri en iyisi." Gnabry, "Zaferler her zaman yardımcı olur, daha büyük bir şeye olan inanç neredeyse otomatik olarak ortaya çıkar." diye ekledi.
2020 ruhu geri dönüyor
Hansi Flick'in efsanevi 2020 kadrosuyla karşılaştırma yapmak kolay değil, ancak mevcut kadro birlikteliğin gerçek olduğunu vurguluyor. Üçlü kupayı kazanan kadronun bir parçası olan kaptan Manuel Neuer, kadrodaki kolektif çabayı hemen vurgulamaktadır. "Şu anda herkes takımda önemli bir rol oynuyor. Herkes kendini rahat hissediyor ve katkısını yapıyor" diye belirtiyor. Bu ortak sorumluluk duygusu, Kompany'nin bugüne kadarki döneminin en önemli özelliği haline gelmiştir.
Neuer'in yüzleri de grup içindeki benzersiz bağı hissediyor. Japon savunma oyuncusu Hiroki Ito, mevcut kadronun özverili yapısını, kendi ülkesindeki değerlerle karşılaştırarak vurguladı. "Görünüşümüz bana biraz Japon zihniyetini hatırlatıyor. Birbirimize saygı duyuyoruz, birbirimiz için mücadele ediyoruz ve kulüp için her şeyi veriyoruz. Bunu sadece maçlarda değil, her antrenmanda da hissediyorum" diye açıkladı Ito, takım Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maç için hazırlık yaparken.
Kompany'nin taktiksel uyumu
Saha dışındaki atmosferin ötesinde, sahadaki uyum da zirveye ulaşıyor. Muhteşem bir formda olan Harry Kane, takımın nihayet vites yükseldiğine inanıyor. "Onlarla ne kadar çok oynarsam, takım arkadaşlarımı o kadar iyi anlıyorum. Oyuncular birbirlerini ve süreçleri daha iyi anlıyor, pozisyonlarında ve hareketlerinde daha rahat hissediyorlar" dedi forvet. Bu uyum, Borussia Dortmund'a karşı aldıkları heyecan verici 3-2 galibiyette de açıkça görüldü.
Konrad Laimer, bu yüksek performans seviyesini adil rekabet yoluyla sürdüren menajere övgüde bulundu. "Herkesin hissettiği şey şu: Eğer sabırlı olup iyi oynarsan, şansın olur. Sonunda herkesin ihtiyacı var," dedi Laimer. Takımı gergin tutarken aynı zamanda morali yüksek tutan Kompany, rotasyon oyuncularının da yıldız oyuncular kadar performansa hazır olmasını sağladı.
Ölümsüzlük arayışı
Bireysel rekorlar da Münih'te ateşi körüklüyor. Sadece 24 maçta 30 gol atan Kane, Robert Lewandowski'nin tek sezonluk 41 gol rekorunu hedefliyor, ancak takımın başarısı onun için öncelikli olmaya devam ediyor. Kane, "Bir seriye başladığınızda bir ivme oluşur. O zaman neredeyse durdurulamaz hissedersiniz" dedi. Bayern, bu ivmenin, kıtasal ve ulusal hakimiyet peşinde koşarken sezonun belirleyici haftalarında onları ileriye taşıyacağını umuyor.
Ancak takım, ligin zirvesinde rahat bir avantajla yer alsa da, gaza basmayı bırakmaktan çekiniyor. Kane, "Birkaç hafta önce 11 puanlık bir avantajımız vardı ve iki maçta durumun ne kadar çabuk değişebileceğini gördük" diyerek tutarlılığın önemini vurguladı.
