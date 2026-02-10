Getty
Bayern Münih, Suudi transfer haberleri arasında Harry Kane'in sözleşmesiyle ilgili endişe verici bir güncelleme yaptı.
Çıkış maddesi: Kane, 2026 yılında 57 milyon sterlin karşılığında transfer edilebilir.
Bayern, 32 yaşındaki forvetin sözleşmesinin uzatılması konusunda aceleci davranmıyor, çünkü mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar geçerli. Ancak bu sözleşme, her transfer döneminde devreye girebilecek çıkış maddeleri içeriyor.
2026 yılında Kane'i Bavyera'dan ayırmak için 57 milyon sterlin (78 milyon dolar) teklifinin yeterli olacağı bildiriliyor. Dünyanın en korkulan forvetlerinden birinin sürdürdüğü standartlar göz önüne alındığında, dünyanın dört bir yanındaki takımlar bu ücreti iyi bir yatırım olarak değerlendirecektir.
Kane'in sözleşmesiyle ilgili görüşmeler hakkında güncel bilgiler
Kane, 2023 yılında Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak takımla bağlarını kopardıktan sonra, Bayern formasıyla 129 maçta 123 gol attı ve Almanya'da iki Altın Ayakkabı ödülü ile bir Bundesliga şampiyonluğu kazandı.
Münih'te kupa laneti bozuldu, ancak yeni ortamda gelecekte de başarıların peşinden gidilip gidilmeyeceği sorusu gündemde. Bayern'in bu önemli oyuncuyla ayrılmak istememesi anlaşılabilir bir durum.
Ocak ayında sözleşme görüşmelerinin yapıldığı doğrulandı, ancak Eberl bu süreçle ilgili bir güncelleme yaparken şunları söyledi: "Görüşmelerin sürdüğünü söyledim, ancak müzakereler henüz başlamadı. Harry ile yakın temas halindeyiz ve sonraki adımlar da takip edecek."
Kane sözleşme uzatma görüşmelerine açık
Kane, Bayern ile yeni bir anlaşma yapmaya açık olduğunu ima etti. Eşi Kate de dahil olmak üzere ailesi, Londra'nın kuzeyindeki konforlu yaşamlarından ayrıldıkları transferin ardından Almanya'da kendilerini rahat hissediyorlar.
Kane, 2025'in sonunda geleceği hakkında konuşurken şunları söyledi: "Bu transfer hayatımın en iyi kararlarından biri oldu. Yeni bir lig, Bayern Münih gibi bir takım, Avrupa geceleri, Alman liginin atmosferi gibi deneyimler, kariyerimde büyük bir adım oldu ve bir oyuncu olarak gelişmeme yardımcı oldu.
Daha uzun süre kalmaya oldukça açığım. Şu anki durumumuz ve oynadığımız futbolla, kesinlikle Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Başka bir takıma bakıp 'oraya gitmek istiyorum' diye düşünmüyorum. Burada gerçekten mutluyum. Sözleşmemde 18 ayım kaldı ve gelecekte bu konuyla ilgili görüşmeler olacağına eminim."
İspanya, İngiltere veya Suudi Arabistan: Kane nereye gidebilir?
Başka yerlere transfer olacağı da konuşuluyor. Eski Spurs yıldızı Gus Poyet, La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid'in Kane'e ilgi gösterdiğine dair söylentiler üzerine GOAL'a şunları söyledi: "Ailesi için farklı bir şey istiyorsa, [Robert] Lewandowski ayrılırsa kesinlikle Barcelona'ya giderdim. Bu, onun daha önce yaşadıklarından tamamen farklı bir deneyim olurdu.
"Ayrıca şu anda Barcelona'nın oyun stili, onun gibi bir oyuncunun forvette olması, gol atacağı anlamına geliyor - vay canına, gol atacak! Michael Owen, onun ayrılmasına inanamadığını söyleyerek biraz eleştirdi. Bunu okuduğunu ve belki de Premier League'i ve geri dönmeyi düşündüğünü bilmiyorum. Bu ona çok özel bir durum. Ailesi, gelecek yıl alacağı kararda çok önemli olacak."
İngiliz futboluna dönüşü ihtimal dışı görünüyor, çünkü Premier Lig'de Alan Shearer'ın tüm zamanların gol rekorunu kırmak Kane için öncelikli değil - Kane için artık tarih kitaplarına geçmekten çok kupalar daha önemli.
Ancak Suudi Pro Ligi'nden cazip teklifler gelebilir. Orta Doğu'da kazanılacak yüksek maaşlar ve bu bölgedeki takımların bir sonraki transfer dönemi için transfer planları hazırladığı söyleniyor. Portekizli GOAT Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'dan ayrılacağına dair söylentiler var.
