Bayern Münih, Suudi transfer haberleri arasında Harry Kane'in sözleşmesiyle ilgili endişe verici bir güncelleme yaptı.

Kane, 2023 yılında Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak takımla bağlarını kopardıktan sonra, Bayern formasıyla 129 maçta 123 gol attı ve Almanya'da iki Altın Ayakkabı ödülü ile bir Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

Münih'te kupa laneti bozuldu, ancak yeni ortamda gelecekte de başarıların peşinden gidilip gidilmeyeceği sorusu gündemde. Bayern'in bu önemli oyuncuyla ayrılmak istememesi anlaşılabilir bir durum.

Ocak ayında sözleşme görüşmelerinin yapıldığı doğrulandı, ancak Eberl bu süreçle ilgili bir güncelleme yaparken şunları söyledi: "Görüşmelerin sürdüğünü söyledim, ancak müzakereler henüz başlamadı. Harry ile yakın temas halindeyiz ve sonraki adımlar da takip edecek."