Sky Almanya muhabiri Kerry Hau, durumla ilgili son gelişmeleri aktararak şunları söyledi: "Oyuncu, Münih'te ne kadar mutlu olduğunu sürekli dile getiriyor. Münih'te ailesiyle birlikte çok mutlu ve burada hayatın tadını çıkarıyor, bu yüzden Bayern Münih'te herkes onun sözleşmesini yenileyeceğine inanıyor.

"Hızlı bir karar beklemiyorum, önümüzdeki aylarda, muhtemelen sezon bittikten sonra bir karar verileceğini düşünüyorum. Bayern Münih sakin çünkü onun ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda Bayern Münih'te ne kadar mutlu olduğunu biliyorlar. Her iki taraf da birbirini takdir ediyor."

Şu ana kadar kazandığı tek kupa Bundesliga şampiyonluğu ve Franz Beckenbauer Süper Kupası olduğu için Bayern'den ayrılması pek olası görünmüyor. Eski kulübü Tottenham'a dönmesi ise, Londra'nın kuzeyindeki takımın son birkaç sezondur iç sahada gösterdiği kötü performans nedeniyle kesinlikle söz konusu olamaz.