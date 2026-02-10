Getty Images Sport
Bayern Münih, Suudi Arabistan ve Premier Lig'e transfer olacağına dair söylentiler ortasında kulüp başkanının gizemli açıklamasına rağmen Harry Kane'in sözleşmesini yenileyeceğinden 'emin'.
Kane, Spurs'un elenmesinin ardından kupa hasretine son verdi
Kane, üç yıldan biraz daha kısa bir süre önce Tottenham'dan Bayern'e transfer olduktan sonra, Michael Olise, Jamal Musiala ve Serge Gnabry gibi isimlerin de yer aldığı ölümcül hücum hattında etkileyici performansıyla kısa sürede Bayern'in en iyi modern forvetlerinden biri haline geldi. Bavyeralılarla geçirdiği ilk sezonunda kupa kazanmayı başaramadı, ancak Bayern'in 2024-25 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu geri kazanmasıyla nihayet ilk kupasını kaldırdı.
Bayern endişe verici sözleşme güncellemesi yaptı
Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, Kane'in yeni sözleşme ihtimaliyle ilgili son gelişmeleri şöyle açıkladı: "Görüşmelerin sürdüğünü söylemiştim, ancak müzakereler henüz başlamadı. Harry ile yakın temas halindeyiz ve sonraki adımlar da takip edecek."
Kane Almanya'da mutlu görünüyor, ancak bu, Suudi Pro Ligi'ne transfer olacağı veya Premier Lig'e geri döneceği yönündeki söylentilerin ortaya çıkmasını engellemedi. Kane'in önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa'da kupa koleksiyonunu genişletmek istemesi nedeniyle, cazip sözleşmeler sunulmasına rağmen yakın zamanda Orta Doğu'ya transfer olması pek olası görünmüyor. Ancak, Premier Lig tarihinin 213 golle en çok gol atan ikinci oyuncusu olduğu göz önüne alındığında, İngiltere'ye geri dönmesi kalıcı bir olasılık gibi görünüyor.
Bayern, Kane'in sözleşmesini yenileyeceğinden 'emin'
Sky Almanya muhabiri Kerry Hau, durumla ilgili son gelişmeleri aktararak şunları söyledi: "Oyuncu, Münih'te ne kadar mutlu olduğunu sürekli dile getiriyor. Münih'te ailesiyle birlikte çok mutlu ve burada hayatın tadını çıkarıyor, bu yüzden Bayern Münih'te herkes onun sözleşmesini yenileyeceğine inanıyor.
"Hızlı bir karar beklemiyorum, önümüzdeki aylarda, muhtemelen sezon bittikten sonra bir karar verileceğini düşünüyorum. Bayern Münih sakin çünkü onun ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda Bayern Münih'te ne kadar mutlu olduğunu biliyorlar. Her iki taraf da birbirini takdir ediyor."
Şu ana kadar kazandığı tek kupa Bundesliga şampiyonluğu ve Franz Beckenbauer Süper Kupası olduğu için Bayern'den ayrılması pek olası görünmüyor. Eski kulübü Tottenham'a dönmesi ise, Londra'nın kuzeyindeki takımın son birkaç sezondur iç sahada gösterdiği kötü performans nedeniyle kesinlikle söz konusu olamaz.
Kane, Dünya Kupası öncesinde Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi zaferini hedefliyor
Bayern, Kane'in liderliğinde daha fazla kupa kazanmak için bu sezon iyi bir konumda bulunuyor. Vincent Kompany'nin takımı, 21 maç oynadıktan sonra Bundesliga tablosunun zirvesinde yer alıyor ve en yakın rakibi Borussia Dortmund'a altı puan fark atıyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi grup aşamasını ikinci sırada tamamladılar ve sekiz maçta 21 puan toplayarak Arsenal'den sonra en fazla puanı alan takım oldular.
Yurtiçi sezon bittiğinde Kane, dikkatini İngiltere ile geçireceği yoğun bir yaza çevirecek. Thomas Tuchel'in Three Lions takımı, 2026 Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da kupayı kaldırmanın favorilerinden biri olarak giriyor, ancak Kane ve takımı iki Avrupa Şampiyonası finalinde üzücü bir şekilde kupayı kaçırmış ve 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa'ya elenmişti.
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda 38 maçta 41 gol atarak yaz turnuvasına büyük bir gol yüküyle girecek. 2023-24 sezonunda 44 gol atarak Bayern formasıyla bir sezonda attığı en fazla gol sayısına ulaşan Kane'in, bu rekoru egale etmesi için sadece üç gol daha atması gerekiyor.
Kane ve Bayern, Çarşamba gecesi DFB Pokal'da RB Leipzig ile karşılaşacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
