Bayern Münih nefes kesen Der Klassiker maçını kazandı! Harry Kane iki gol attı, Joshua Kimmich muhteşem bir vole vuruşuyla golü buldu ve Vincent Kompany'nin takımı Borussia Dortmund'u beş golün atıldığı heyecan verici maçta yendi

Bayern Münih, Cumartesi günü nefes kesen Der Klassiker maçında Borussia Dortmund'u 3-2 yendi. Harry Kane iki gol attı ve Joshua Kimmich de muhteşem bir vole vuruşuyla golü buldu. Vincent Kompany'nin takımı, Signal Iduna Park'ta ezeli rakibini mağlup etti.

    Bayern rakiplerini yendi

    Borussia Dortmund, 26. dakikada Nico Schlotterbeck'in golüyle öne geçti. Defans oyuncusu, Daniel Svensson'un muhteşem serbest vuruşunu ceza sahasında zekice kafayla ağlara gönderdi. Gol biraz tartışmalıydı, çünkü birkaç dakika önce Josip Stanisic'e tehlikeli bir faul yapmıştı; VAR müdahalesi gerekti, ancak defans oyuncusuna sadece sarı kart gösterildi ve golü atmasına izin verildi.

    Dortmund, ilk yarı boyunca kontra ataklarda önemli bir tehdit oluşturdu, ancak Bayern, devre arasına girip toparlanarak ikinci yarının ilk 10 dakikasında skoru eşitledi. Tabii ki, topu ağlara gönderen isim Harry Kane'di. Serge Gnabry, Joshua Kimmich'in İngiltere kaptanının önüne attığı güzel bir çalımın ardından kafayla indirdiği topu voleyle ağlara gönderdi. 

    68. dakikada Schlotterbeck, Stanisic'e ceza sahasında faul yaparak bir kez daha gündeme geldi. Kane penaltı noktasının başına geçti ve Gregor Kobel'in sağlam bir kurtarışına rağmen golü attı. 

    Ancak Dortmund pes etmedi ve Svensson, Signal Iduna Park'ta 7 dakika kala muhteşem bir vole ile takımını eşitliğe taşıdı.

    Ardından, neredeyse basketbol maçını andıran olağanüstü bir gösteriye sahne olan maçta, Bayern tekrar hücuma geçti ve Joshua Kimmich, çarpık bir top uzaklaştırmasının ardından topu üst köşeye göndererek muhteşem bir vole golü attı.

  • En Değerli Oyuncu

    Kane muhteşem bir çifte gol attı, önce mükemmel bir vole vuruşuyla, ardından da baskı altında bir penaltıyı gole çevirdi. Ayrıca, takımı için fauller kazanma ve ev sahibi takımın yarattığı baskıyı hafifletme konusunda da acımasızdır. O gerçekten inanılmaz. 

    Büyük kaybeden

    Schlotterbeck gol atmış olabilir, ancak sahada kalabildiği için şanslıydı ve kendi sahasında pervasız bir faul yapmasaydı, Dortmund bir puanla kurtulmuş olacaktı. Hay aksi.

    Maç puanı (beş üzerinden): ⭐⭐⭐⭐⭐

