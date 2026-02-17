Bayern Münih menajerlerle savaşa giriyor! Uli Hoeness, Dayot Upamecano'nun sözleşme serüveninin ardından aşırı ücret alan temsilcilerle yapılan 'skandal' müzakereleri eleştirdi

Makale aşağıda devam ediyor
Makale aşağıda devam ediyor
Makale aşağıda devam ediyor
Bavyera devi, Upamecano'nun uzun vadeli geleceğini nihayet güvence altına aldı, ancak zorlu müzakereler kulüp yönetiminin ağzında acı bir tat bıraktı. Hoeness, kulübün, kulübü şantaj yapmaya veya fiyatları yapay olarak yükseltmeye çalışan menajerlere karşı sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.
Bayern'in aşırı taleplere giderek daha fazla "hayır" diyeceğini ve hatta bazı danışmanları kara listeye almayı düşündüğünü vurguladı. Ayrıca oyunculara, menajerlerinin arkasına saklanamayacaklarını ve aşırı taleplerinden bir miktar sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.
Bild gazetesine verdiği demeçte, "Oyuncuya şöyle diyebilirsiniz: 'Menajeriniz bu kadar aşırı pazarlık yapmaya devam ederse, sizinle geleceğiniz hakkında artık görüşmeyeceğiz. Bu kadar ileri gitmek zorundayız'," dedi .
"Ayrıca, haksız davranan bir veya iki menajeri listeye alıp, temsil ettikleri oyuncularla artık sözleşme imzalamayacağımızı söyleyebiliriz. Bu bir sonraki adım olacaktır."
Ajanlarla olan savaş manşetleri süslerken, Upamecano'nun takımda kalması, giderek daha değişken hale gelen piyasada Bayern için önemli bir stratejik zafer anlamına geliyor. Fransız oyuncu, 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladı. Spor direktörü Max Eberl, bu hamleyi kulübün "parlaklığı" ve uluslararası çekiciliğinin bir göstergesi olarak nitelendiriyor.
Ancak bu sadakat, yüksek bir bedele mal oldu. Raporlara göre, 27 yaşındaki oyuncunun maaşı ve imza bonusu dahil toplam paketi 100 milyon avroya ulaşabilir. Bu devasa finansal taahhüt, özellikle kulübün son zamanlarda finansal disipline verdiği önem göz önüne alındığında, taraftarlar ve uzmanlar arasında tartışmalara yol açtı.
Eberl, Upamecano'nun kalitesinde bir oyuncuyu değiştirmek için transfer ücreti ve maaş olarak çok daha fazla maliyet gerekeceğini savunarak bu harcamayı savundu. "Elbette sözleşme uzatmaları maliyetli, ancak Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies veya Dayot Upamecano gibi kaliteli oyuncuları satın almak zorunda kalırsam, bu maliyet daha da artar – tabii ki bu tür oyuncuları bulabilirseniz," diye açıkladı. Anlaşma, önümüzdeki yıllarda merkez savunmada istikrarı garanti altına alıyor ve Premier League ve Suudi Arabistan'ın ilgisini uzaklaştırıyor.
Hoeness, Upamecano transferinde menajerlerin rolünü ele alırken sözünü sakınmadı ve müzakereler sırasında savunma oyuncusunun temsilcisini eleştirdi. "Upamecano'nun durumunda, danışmanlar ya bizimle fiyatı yükseltmek ya da onu başka bir kulübe itmek istediler ve teşekkür olarak onlara imza bonusu ödememiz gerekiyordu" diye öfkelendi. "Bu, artık kabul etmememiz gereken bir çelişki."
Eberl ise görüşmelerin karmaşıklığını kabul ederken, sözleşme uzatmasının sportif açıdan faydalarını vurguladı. "Görüşmeler kesinlikle kolay olmadı, ama nadiren kolay olurlar" diye itiraf etti spor kurulu üyesi. "Bir takımın dayanak noktalarına ihtiyacı vardır ve Dayot ile bir sonraki dayanak noktamızı elde ettik. Sık sık sorulan soru, kimi transfer ettiğiniz değil, kimi geliştirdiğinizdir."
Upamecano ise politikadan uzak durarak Münih'te kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bayern'de kalmaktan ve bu takımda oynamaya devam etmekten gerçekten çok mutluyum" dedi savunma oyuncusu. "Harika bir takımımız ve harika bir teknik direktörümüz var. Birlikte büyük hedeflerimiz var. Her antrenmanda takım arkadaşlarım için elimden geleni yapıyorum, her maçta gol yememek ve mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmak istiyorum."
Upamecano'nun geleceği güvence altına alındığından, Bayern yönetimi artık dikkatini kadrodaki diğer acil sözleşme durumlarına çevirecek. Hoeness'in "kara liste" tehdidi, menajerler bu uyarıyı dikkate almazlarsa diğer yıldızlarla yapılacak müzakerelerin gergin geçebileceğini gösteriyor.
Saha içinde Vincent Kompany'nin takımı, bu istikrarı kullanarak birçok alanda kupa kazanmaya çalışacak. Upamecano'nun, Bayern'in ulusal ve Avrupa'da zafer peşinde koşarken savunma hattını tutarlılık ve otoriteyle yöneterek yeni sözleşmesinin değerini kanıtlaması bekleniyor.
Kulüp yönetimi, dünya çapında yetenekleri elde tutma ihtiyacı ile artan menajer ücretlerini sınırlama arzusu arasında denge kurarak, finansal yaklaşımları konusunda daha fazla incelemeye maruz kalacak gibi görünüyor. Bu yeni sert politika, gelecek transfer dönemlerini nasıl etkileyeceği henüz belli değil, ancak Bayern'de savaş hatları kesin olarak çizildi.