Bayern Münih menajerlerle savaşa giriyor! Uli Hoeness, Dayot Upamecano'nun sözleşme serüveninin ardından aşırı ücret alan temsilcilerle yapılan 'skandal' müzakereleri eleştirdi

Bavyera devi, Upamecano'nun uzun vadeli geleceğini nihayet güvence altına aldı, ancak zorlu müzakereler kulüp yönetiminin ağzında acı bir tat bıraktı. Hoeness, kulübün, kulübü şantaj yapmaya veya fiyatları yapay olarak yükseltmeye çalışan menajerlere karşı sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.

Bayern'in aşırı taleplere giderek daha fazla "hayır" diyeceğini ve hatta bazı danışmanları kara listeye almayı düşündüğünü vurguladı. Ayrıca oyunculara, menajerlerinin arkasına saklanamayacaklarını ve aşırı taleplerinden bir miktar sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.

Bild gazetesine verdiği demeçte, "Oyuncuya şöyle diyebilirsiniz: 'Menajeriniz bu kadar aşırı pazarlık yapmaya devam ederse, sizinle geleceğiniz hakkında artık görüşmeyeceğiz. Bu kadar ileri gitmek zorundayız'," dedi .

"Ayrıca, haksız davranan bir veya iki menajeri listeye alıp, temsil ettikleri oyuncularla artık sözleşme imzalamayacağımızı söyleyebiliriz. Bu bir sonraki adım olacaktır."