Bayern Münih, Luis Diaz'ın aklına girdi: Çaresiz Liverpool şok teklifi kabul edecek
Liverpool, Luis Diaz konusunda geri adım atmaya hazırlanıyor ve Bayern Münih’ten 80 milyon euronun (yaklaşık 69,9 milyon £ / 93,9 milyon $) altında bir teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor. Mevcut sözleşmesinde iki yıl daha kalan Kolombiyalı yıldız, bu yaz Anfield’dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Diaz’ın öncelikli tercihi ise Almanya şampiyonu Bayern Münih.
- Liverpool geri adım atmaya hazır
- Bayern, Diaz transferinde kararlı
- Oyuncu Milan maçının kadrosuna alınmadı