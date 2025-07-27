Bayern Münih, Luis Diaz'ın aklına girdi: Çaresiz Liverpool şok teklifi kabul edecek

Liverpool, Luis Diaz konusunda geri adım atmaya hazırlanıyor ve Bayern Münih’ten 80 milyon euronun (yaklaşık 69,9 milyon £ / 93,9 milyon $) altında bir teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor. Mevcut sözleşmesinde iki yıl daha kalan Kolombiyalı yıldız, bu yaz Anfield’dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Diaz’ın öncelikli tercihi ise Almanya şampiyonu Bayern Münih.

Liverpool geri adım atmaya hazır

Bayern, Diaz transferinde kararlı

Oyuncu Milan maçının kadrosuna alınmadı Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱 Haberin devamı aşağıda