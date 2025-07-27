Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Luis DiazGetty Images
İdil Erin Tetik

Bayern Münih, Luis Diaz'ın aklına girdi: Çaresiz Liverpool şok teklifi kabul edecek

L. Diaz
Liverpool
Bayern Munich
Transfers
Bundesliga
Premier Lig

Liverpool, Luis Diaz konusunda geri adım atmaya hazırlanıyor ve Bayern Münih’ten 80 milyon euronun (yaklaşık 69,9 milyon £ / 93,9 milyon $) altında bir teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor. Mevcut sözleşmesinde iki yıl daha kalan Kolombiyalı yıldız, bu yaz Anfield’dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Diaz’ın öncelikli tercihi ise Almanya şampiyonu Bayern Münih.

  • Liverpool geri adım atmaya hazır
  • Bayern, Diaz transferinde kararlı
  • Oyuncu Milan maçının kadrosuna alınmadı
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱
Haberin devamı aşağıda

Gelecek maç