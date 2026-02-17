Bayern Münih, kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı reddedince Nicolas Jackson Chelsea'ye geri dönmeye hazırlanıyor

Bayern, Jackson için 14 milyon sterlin (19 milyon dolar) kiralama ücreti ödedi ve oyuncu dakika hedefine ulaşırsa ek olarak 56 milyon sterlin (76 milyon dolar) daha ödemek zorunda kalacaktı, ancak bu artık söz konusu değil gibi görünüyor. Forvet geçen yaz İspanya ve İtalya'daki kulüplerin de radarındaydı, ancak Chelsea onu tutma olasılığını göz ardı etmiyor, Liam Rosenior Enzo Maresca'nın yerine Stamford Bridge'de baş antrenör olarak göreve başladı.

Ancak Jackson, bugüne kadar Bayern formasıyla sadece beş gol attı ve en üst düzeyde istikrarlı bir performans sergileyip sergileyemeyeceği konusunda şüpheler devam ediyor.