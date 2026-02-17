Getty Images Sport
Bayern Münih, kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı reddedince Nicolas Jackson Chelsea'ye geri dönmeye hazırlanıyor
Jackson, Bayern'de küçük bir rol oynuyor
The Times'a göre, Jackson'ın Haziran ayında Chelsea'ye geri dönmesi bekleniyor çünkü Bayern'in satın alma yükümlülüğü maddesini devreye sokması için gerekli maç sayısına ulaşamadı ve Bundesliga liderlerinin ayrı bir kalıcı transfer anlaşması yapması "olası görünmüyor".
24 yaşındaki oyuncu 40 maça çıkmalı ve her birinde en az 45 dakika oynamalı, ancak şu ana kadar Bayern formasıyla sadece 22 maça çıktı ve sadece yedisinde dakika hedefine ulaştı. Jackson'ın kulüp sezonu, Senegal'in şampiyonluk yolunda oynadığı beş maçla Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de kesintiye uğradı.
Gizemli forvetin geleceği belirsiz
Bayern, Jackson için 14 milyon sterlin (19 milyon dolar) kiralama ücreti ödedi ve oyuncu dakika hedefine ulaşırsa ek olarak 56 milyon sterlin (76 milyon dolar) daha ödemek zorunda kalacaktı, ancak bu artık söz konusu değil gibi görünüyor. Forvet geçen yaz İspanya ve İtalya'daki kulüplerin de radarındaydı, ancak Chelsea onu tutma olasılığını göz ardı etmiyor, Liam Rosenior Enzo Maresca'nın yerine Stamford Bridge'de baş antrenör olarak göreve başladı.
Ancak Jackson, bugüne kadar Bayern formasıyla sadece beş gol attı ve en üst düzeyde istikrarlı bir performans sergileyip sergileyemeyeceği konusunda şüpheler devam ediyor.
Kompany: Bize çok yardımcı oldu.
Almanya'daki zorluklarına rağmen Kompany, Jackson'ın olumlu bir etki yarattığını ısrarla vurguladı. "Bize çok yardımcı oldu. Tabii ki, Harry Kane'in forvette olmasıyla birlikte biraz rekabet ortamı oluşuyor, ama bu oyunun bir parçası," dedi Bayern teknik direktörü Aralık ayında. "Bu yüzden, bir teknik direktör olarak Nicolas'ın bu durumu nasıl idare ettiğini görmek gerçek bir lüks. Çoğu insanın görmediği şey, Nicolas'ın antrenmanlarda ve her sahaya çıktığında yaptıkları. Umarım, kendisine sunulan fırsatları değerlendirmeye devam eder."
Jackson için bundan sonra ne olacak?
Ancak Jackson, AFCON görevinden döndüğünden beri Kane'in gölgesinde kalmaya devam etti. Chelsea'den kiralık olarak gelen oyuncu, Bayern'in son dört Bundesliga maçında sadece 37 dakika forma giydi ve kulüp için son golünü Kasım ayında attı. Bayern'in Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı maçta forma giyip giymeyeceği henüz belli değil. Kompany'nin takımı şu anda Bundesliga tablosunda Borussia Dortmund'un 6 puan önünde lider durumda.
