Bir oyuncu olarak Bayern altyapısından yetişen Eberl, kulübün yükselen ivmesini sürdürme konusundaki bağlılığının altını çizdi.

Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili konuşan Eberl, şunları söyledi: "Bayern, altyapıda geçirdiğim dönemden bu yana her zaman kalbime yakın oldu. Bu nedenle ben de yönetim kurulundaki meslektaşlarım gibi çıktığımız bu yolda ilerlemeyi sürdürmek ve tüm Bayern ailesinin çıkarları doğrultusunda sportif başarıya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam etmek istiyorum. Denetim kurulunun bana gösterdiği güven, çok değerli bir güven oyu ve bundan büyük memnuniyet duyuyorum."

Dreesen de yeni anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve şunları ekledi: "Öncelikle denetim kuruluna güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Bayern'deki görevimi enerji ve tutkuyla sürdürdüğüm için çok mutluyum. İcra kurulu olarak, çalışanlarımız, üyelerimiz ve taraftarlarımızla birlikte, Bayern'in hepimizin büyük gurur duyduğu zirvedeki kulüp olarak kalmasını sağlamak için gücümüz yettiğince her şeyi yapmayı hedefliyoruz. Bizi motive eden şey bu ve hâlâ başaracak çok daha fazla şeyimiz var."