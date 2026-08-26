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Çeviri:

Bayern Münih, kilit ikili Max Eberl ile Jan-Christian Dreesen'in sözleşmelerini uzattı

Bayern Münih
M. Eberl
Bundesliga

Bayern Münih, sportif direktör Max Eberl ve CEO Jan-Christian Dreesen'e yeni sözleşmeler vererek yönetim ekibinin uzun vadeli istikrarını güvence altına almak için harekete geçti. Kulübün son dönemdeki başarılarında önemli rol oynayan ikili, geleceklerini 2029'a kadar Allianz Arena'ya bağladı.

  • Bayern Münih, yöneticileriyle yeni sözleşme imzaladı

    Bundesliga devi, spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl ile CEO Dreesen'in sözleşmelerini resmen 30 Haziran 2029'a kadar uzattı. Eberl, Borussia Monchengladbach ve RB Leipzig'deki önceki yöneticilik görevlerinin ardından 2024'te kulübe katıldı. 52 yaşındaki isim, teknik direktör Vincent Kompany'nin göreve getirilmesinde ve Luis Diaz ile Michael Olise'nin ses getiren transferlerinin yönetilmesinde kilit rol oynadı.


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  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    İkili, uzun vadeli bağlılık sözü verdi

    Bir oyuncu olarak Bayern altyapısından yetişen Eberl, kulübün yükselen ivmesini sürdürme konusundaki bağlılığının altını çizdi.

    Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili konuşan Eberl, şunları söyledi: "Bayern, altyapıda geçirdiğim dönemden bu yana her zaman kalbime yakın oldu. Bu nedenle ben de yönetim kurulundaki meslektaşlarım gibi çıktığımız bu yolda ilerlemeyi sürdürmek ve tüm Bayern ailesinin çıkarları doğrultusunda sportif başarıya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam etmek istiyorum. Denetim kurulunun bana gösterdiği güven, çok değerli bir güven oyu ve bundan büyük memnuniyet duyuyorum."

    Dreesen de yeni anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve şunları ekledi: "Öncelikle denetim kuruluna güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Bayern'deki görevimi enerji ve tutkuyla sürdürdüğüm için çok mutluyum. İcra kurulu olarak, çalışanlarımız, üyelerimiz ve taraftarlarımızla birlikte, Bayern'in hepimizin büyük gurur duyduğu zirvedeki kulüp olarak kalmasını sağlamak için gücümüz yettiğince her şeyi yapmayı hedefliyoruz. Bizi motive eden şey bu ve hâlâ başaracak çok daha fazla şeyimiz var."

  • Lider, yurt içindeki üstünlüğünü yeniden tesis etti

    Eberl, Şubat 2024'te göreve getirildiğinde Bayern, Bundesliga puan durumunda sezonu şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen'in 11 puan gerisindeydi. Ancak mevcut yönetim altında Bayern Münih güçlü bir dönüş yaptı ve üst üste iki lig şampiyonluğunun yanı sıra geçen sezonki DFB-Pokal zaferini de elde etti.

    Eski Bochum ve Greuther Furth oyuncusu, Münih'e dönüşünü daha önce her şeyin "başladığı" yer olduğu için "özel" olarak tanımlamış ve görevlerini "saygı ve tevazu" ile yerine getireceğini vurgulamıştı.

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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

    İstikrar, kupa yürüyüşünü besliyor

    Kilit yönetici ikilisinin geleceğinin güvence altına alınması, Bayern Avrupa'daki eleme turlarını zorlu bir lig şampiyonluğu yarışıyla birlikte geçerken saha dışında kritik bir istikrar sağlıyor. Kulüp hiyerarşisi artık Kompany yönetiminde kurulan güçlü dinamiği korumak için tamamen uzun vadeli kadro planlamasına odaklanabilir. Kulüp, elit futbolun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken hem yurt içinde hem de Avrupa'da istikrarlı mükemmellik öncelik olmaya devam ediyor.

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