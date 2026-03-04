Bayern Münih'in yıldızı Vincent Kompany'nin "beni neyin motive ettiğini bildiğini" söyleyerek, yıldızlığa yükselişinde koçun "önemli" rolünü açıkladı

21 yaşındaki Pavlovic, bu sezon Bayern'de tüm turnuvalarda 32 kez forma giydi ve Bayern'in Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'da etkileyici performansını sürdürürken, bu maçların 25'inde ilk 11'de yer aldı. Bavyera devinde öne çıkması, yeteneğinin bir kanıtı olsa da, Belçikalı teknik direktör Kompany'nin bu başarıda büyük payı olduğunu vurguluyor.

Sky Sport'a verdiği röportajda Pavlovic, Belçikalı teknik adamın özellikle defansif yönüyle oyununu geliştirmede ne kadar önemli bir rol oynadığını vurguladı. "Vincent Kompany'nin çok büyük bir etkisi var. Benim nasıl futbol oynadığımı, nasıl çalıştığımı çok iyi biliyor ve beni defansif açıdan başka bir seviyeye taşıdı. Bu yüzden çok önemli ve onun altında oynamak çok eğlenceli" diye konuştu orta saha oyuncusu.