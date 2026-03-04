Getty Images Sport
Çeviri:
Bayern Münih'in yıldızı Vincent Kompany'nin "beni neyin motive ettiğini bildiğini" söyleyerek, yıldızlığa yükselişinde koçun "önemli" rolünü açıkladı
Kompany etkisi: Pavlovic'i bir üst seviyeye taşıma
21 yaşındaki Pavlovic, bu sezon Bayern'de tüm turnuvalarda 32 kez forma giydi ve Bayern'in Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'da etkileyici performansını sürdürürken, bu maçların 25'inde ilk 11'de yer aldı. Bavyera devinde öne çıkması, yeteneğinin bir kanıtı olsa da, Belçikalı teknik direktör Kompany'nin bu başarıda büyük payı olduğunu vurguluyor.
Sky Sport'a verdiği röportajda Pavlovic, Belçikalı teknik adamın özellikle defansif yönüyle oyununu geliştirmede ne kadar önemli bir rol oynadığını vurguladı. "Vincent Kompany'nin çok büyük bir etkisi var. Benim nasıl futbol oynadığımı, nasıl çalıştığımı çok iyi biliyor ve beni defansif açıdan başka bir seviyeye taşıdı. Bu yüzden çok önemli ve onun altında oynamak çok eğlenceli" diye konuştu orta saha oyuncusu.
- Getty Images Sport
Çıkış söylentilerini yalanlamak
Almanya'nın rekor şampiyonu takımının kilit figürü olmasına rağmen, Pavlovic kulübün akademisinde geçirdiği zamanla ilgili uzun süredir dolaşan söylentilere yanıt vermek zorunda kaldı. Daha önce çıkan haberlerde, orta saha oyuncusunun U15 ve U16 yaş gruplarında oynadığı dönemde, akranlarına göre fiziksel olarak yeterince gelişemediği için kulüpten ayrılmayı düşündüğü iddia edilmişti.
Ancak 21 yaşındaki oyuncu, kulübe olan sadakatinin hiçbir zaman sarsılmadığını vurgulayarak bu iddiaları hemen yalanladı. "Bu yanlış bir söylenti. Bayern'den ayrılmayı hiç düşünmedim. Her zaman burada başarılı olmak istedim, asla pes etmedim ve hep devam ettim. Fiziksel olarak hala çok küçük olduğum için daha zor zamanlar olsa bile. Ama benim için FC Bayern'den ayrılmak bir seçenek değildi" dedi Pavlovic kararlı bir şekilde.
Kazanan zihniyet
Bu direnç, Pavlovic'in yetiştirilme tarzına atfettiği daha geniş bir psikolojik çerçevenin parçasıdır. Orta saha oyuncusu, yenilgiyi kabul etmeyi inatla reddetmesinin, akademide küçük bir umut vadeden oyuncudan Almanya milli takımının tam üyesi haline gelmesinin ardındaki temel itici güç olduğuna inanıyor. Bu "kazanan" zihniyeti, Bundesliga devlerinin sahasına her adım attığında yanında taşıdığı bir şeydir.
"Bu, küçükken bile her zaman benim mottom olmuştur. Her zaman kazanmak, her şeyi başarmak isterim. Bunu da ailemden, yetiştirilme tarzımdan aldım. Bu yüzden benim için her zaman tek bir motto vardır: kaybeden değil, kazanan ol," diye ekledi ve Bayern Münih gibi bir kulüpte hayatta kalmak için gerekli olan elit zihniyeti örnekledi.
- Getty Images Sport
Lennart Karl'a övgü
Pavlovic ayrıca Bayern'in son genç yıldızı Lennart Karl'ın ortaya çıkışını da ele aldı. Genç forvet kısa süre önce ilk takım kadrosuna girmeyi başardı ve benzer bir yol izleyen Pavlovic, onun gelişimini yakından takip ederken, bu kadar genç yaşta profesyonel futbolun kaçınılmaz baskılarıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
"Lennart Karl'ın bu kadar kısa sürede profesyonel lige yükselip birçok maçta düzenli olarak forma giymesini, daha önce hiç kimse bu kadar erken başaramamıştı. Bu yüzden bu, özellikle bu yaşta çok dikkat çekici. Ona her zaman söylediğim şey, dinlenmemesi ve her gün çalışmaya devam etmesi gerektiği. Oyunu oynamalı ve elinden gelenin en iyisini yapmalı. Elbette, daha zor dönemler de vardır, örneğin, çok sık oynamadığınız zamanlar. Ama bu da işin bir parçası ve herkesin başına gelir" diye konuştu Pavlovic.
Reklam