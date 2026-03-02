Banjaqui'ye olan ilgi, Bayern'in Feyenoord'un Givairo Read'i transfer etme çabalarının önemli engellerle karşılaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Kulüp, Read'in temsilcileriyle somut görüşmeler yapsa da, anlaşma giderek karmaşıklaşıyor. Sky, Read'in tarafıyla görüşmelerin somutlaşmaya başladığını, ancak Hollandalı oyuncunun sakatlık eğilimli olduğunu ve ona olan ilginin çeşitliliği nedeniyle anlaşmanın oldukça pahalı hale geldiğini bildiriyor.

Artan maliyet ve Read'in son dönemdeki sağlık durumu, Bayern'in transfer ekibini ufkunu genişletmeye zorladı. Feyenoord'un yıldızı hala öncelikli hedef olsa da, kulüp, forma giyme durumu istikrarsız olan bir oyuncu için fazla ödeme yapmak veya aşırı risk almak istemiyor. Bu stratejik değişiklik, uzun vadeli gelişim ve yüksek fiziksel potansiyele odaklanan farklı bir yatırım olan Banjaqui'ye kapı açtı.