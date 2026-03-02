AFP
Bayern Münih, Feyenoord'un bek oyuncusunu transfer etmek için teklifin çok pahalı hale gelmesi üzerine Benfica'nın genç oyuncusunu gözüne kestirdi
Bayern Münih, Benfica'nın genç yeteneğini hedefliyor
Sky Sport'a göre, Bavyera devi Benfica'nın genç oyuncusu Daniel Banjaqui'yi aday listesine ekledi. Şu anda Portekiz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki oyuncu, rekor şampiyonu için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Banjaqui, Benfica'nın ikinci takımındaki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerek, Avrupa'nın en umut verici genç beklerinden biri olarak ün kazandı. Profili, üst düzey bir kanat bekinden beklenen modern gereksinimlerle mükemmel bir uyum içinde.
Birincil hedefin finansal engelleri
Banjaqui'ye olan ilgi, Bayern'in Feyenoord'un Givairo Read'i transfer etme çabalarının önemli engellerle karşılaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Kulüp, Read'in temsilcileriyle somut görüşmeler yapsa da, anlaşma giderek karmaşıklaşıyor. Sky, Read'in tarafıyla görüşmelerin somutlaşmaya başladığını, ancak Hollandalı oyuncunun sakatlık eğilimli olduğunu ve ona olan ilginin çeşitliliği nedeniyle anlaşmanın oldukça pahalı hale geldiğini bildiriyor.
Artan maliyet ve Read'in son dönemdeki sağlık durumu, Bayern'in transfer ekibini ufkunu genişletmeye zorladı. Feyenoord'un yıldızı hala öncelikli hedef olsa da, kulüp, forma giyme durumu istikrarsız olan bir oyuncu için fazla ödeme yapmak veya aşırı risk almak istemiyor. Bu stratejik değişiklik, uzun vadeli gelişim ve yüksek fiziksel potansiyele odaklanan farklı bir yatırım olan Banjaqui'ye kapı açtı.
Daniel Banjaqui'nin Bavyera'ya kattıkları
Banjaqui, Portekiz'in en umut verici sağ beklerinden biri olarak görülüyor ve onu öne çıkaran bir dizi özelliğe sahip. Oyunu, sağ kanadı etkili bir şekilde kaplamasını sağlayan olağanüstü hızı ve fiziksel gücüyle tanımlanıyor. Analistler ayrıca, Bayern'in teknik ekibi tarafından çok değer verilen "belirgin hücum güdüsü"nü de vurguluyor. Bayern teknik ekibi, genellikle genişlik ve hücum gücü sağlamak için beklerine güveniyor.
Bayern, bu genç oyuncu için transfer kararını verirsa, on yıldan fazla bir süre boyunca bu pozisyonda gelişebilecek bir oyuncu kazanmış olacak. Kulübün genç yetenekleri kadrosuna dahil etme konusundaki son dönemdeki geçmişi, Banjaqui'ye birinci takıma yükselme yolunda net bir yol açılacağını gösteriyor. Ancak, Read'den tamamen uzaklaşma kararı henüz kesinleşmedi, çünkü kulüp, Hollandalı oyuncunun hemen etkisini Benfica'nın genç yıldızının potansiyeliyle karşılaştırmaya devam ediyor.
Konrad Laimer faktörü
Savunma güvenliği arayışı, Konrad Laimer'in geleceği ile de yakından bağlantılı. 28 yaşındaki Avusturyalı milli oyuncu şu anda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. Kulübün Avusturyalı oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği biliniyor, ancak görüşmeler şu anda maaş talepleri nedeniyle durma noktasına gelmiş durumda.
Laimer geleceğinin başka bir yerde olduğuna karar verirse, Bayern'in bu yaz transfer edeceği oyuncunun profili temelden değişecektir. Şu an için transfer ekibi tetikte bekliyor ve önümüzdeki yaz transfer döneminde olası birçok senaryoya hazırlık yapmak için Banjaqui'yi yakından takip ediyor.
