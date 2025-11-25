AFP
Bayern Münih Başkanı: "Barcelona'nın La Liga'da oynaması mucize"
Barcelona’daki finansal çöküşün perde arkası
Barcelona’nın mali sorunları uzun süredir herkesin malumu. Josep Maria Bartomeu’nun başkanlığının son yıllarında Katalan kulübü kontrolsüz biçimde para harcadı ve mali yönetimi adeta görmezden geldi. Bu yaklaşımın sonuçları Barça’yı son yıllarda ağır bir şekilde vurdu; kulüp batmakta olan yapısını bir nebze olsun dengeleyebilmek için bazı varlıklarını satmak zorunda kaldı. Bugün Barcelona, 1.45 milyar avroluk devasa bir borç yükünün altında sıkışmış durumda.
Bu sürecin başlangıcı, 2017 yazında Neymar’ın Paris Saint-Germain’e transferinden elde edilen 222 milyon avroluk büyük gelire, ardından Covid-19 nedeniyle yaşanan çok ciddi gelir kaybına ve 1.5 milyar avroya mal olan Espai Barça yenileme projesindeki fahiş maliyet artışlarına dayanıyor. Neymar’ın ayrılığından sonra kulübün mali açıdan dengelenmesi beklenirken, Barcelona bunun yerine lüks ve kontrolsüz bir transfer harcama dönemine girdi. Üç yıl içinde toplam 960.3 milyon avro transfer harcaması yaptı ve net 399 milyon avro zarar etti. Futbola dair maliyetler de hızla yükseldi; maaşlar ve amortisman giderleri 367.4 milyon avrodan 593.9 milyon avroya çıktı.
The Athletic’in verilerine göre bu rakam, 2017-18 sezonunda kulüp gelirlerinin yüzde 81’ini tüketiyordu. 2017’de Lionel Messi’ye verilen ve dört yıl boyunca toplamda 555.2 milyon avroya ulaşan -gerçekte ise yaklaşık 515 milyon avroya mal olan- kontrat, kulübün finansal yükünü daha da ağırlaştırdı. Pandemi döneminde maç günü gelirleri 174.9 milyon avrodan yalnızca 23.7 milyon avroya düştü ve bu durum 389 milyon avroluk ertelenmiş maaş yükü yarattı.
2020-21 sezonunun sonunda Blaugrana, 555.4 milyon avroluk rekor bir zarar açıkladı. Bunun üzerine başkan Joan Laporta radikal adımlar atarak ‘ekonomik kaldıraçlar’ olarak adlandırılan bir dizi mali hamleyi devreye soktu.
Bayern yöneticisinden borç batağındaki Barcelona'ya ağır eleştiri
Bu hafta OMR Podcast’e konuşan Bayern Münih’in onursal başkanı Uli Hoeness, Barcelona’nın hızla derinleşen borç krizine ilişkin sert eleştiride bulundu.
Hoeness, Barcelona’nın yaklaşımının sürdürülebilir kulüp yönetimiyle bağdaşmadığını vurgularken, bu kadar büyük bir mali kaosa rağmen hâlâ en üst ligde kalabilmelerine şaşırdığını söyledi.
“Barcelona benim gözümde bir model değil. Başka herhangi bir ülkede birinci ligde bile olamazlardı,” diyen Hoeness şöyle devam etti:
“1.3 milyar avro borcunuz varken nasıl işleyebilirsiniz? Hâlâ en üst ligde oynuyor olmalarını absürt ve anlaşılmaz buluyorum. Bu, asla saygı duyamayacağım bir kulüp modeli. Normal bir ülkede bu şekilde yönetilen bir kulüp birinci ligde olamazdı. Açıkçası, hâlâ birinci ligde oynamalarına izin verilmesi bile bir mucize.”
“Bu durum, Bayern’de sahip olduğumuz kontrolle ve sağlam finansal yapımızla tamamen çelişiyor. Avrupa’daki tüm kulüpler için örnek teşkil etmesi gereken sağlam bir yönetim anlayışımız, mantıklı ekonomik kararlarımız ve finansal manevralara bağlı olmayan bir sportif kalitemiz var.”
“Almanya’daki sıkı lisanslama kuralları ve denetim baskısı, 1.3 milyar avro borcu olan bir kulübü anında felç ederdi.”
Barça hâlâ birçok kulübe borçlu
Barcelona’nın 2024-25 sezonu mali raporu, mevcut La Liga şampiyonunun hâlâ borçlu olduğu kulüplerle ilgili önemli detaylar ortaya koydu. Rapora göre Barça’nın çeşitli kulüplere ödemesi gereken toplam 159.1 milyon avro (140 milyon £ / 184 milyon $) tutarında borcu bulunuyor. Listenin başında Premier League ekibi Leeds United yer alıyor; kulüp, 2022’de transfer edilen Raphinha için kalan 41.9 milyon avroluk (36 milyon £ / 48 milyon $) ödemeyi hâlâ alamadı.
Bayern Münih’e Robert Lewandowski için 20 milyon avro (17 milyon £ / 23 milyon $) borç bulunurken, Jules Kounde transferi için de 24.5 milyon avro (21 milyon £ / 28 milyon $) daha ödenmesi gerekiyor. Bu üç oyuncu, Katalonya’ya üç yaz önce katılmıştı. Borçlar bununla da sınırlı değil: Manchester City, Ferran Torres için 13.3 milyon avro (11.5 milyon £ / 15 milyon $) alacaklı; Real Betis ise Emerson Royal’in satışından kalan 8 milyon avroyu bekliyor. Ayrıca Girona, Valencia, Sporting CP ve Rennes gibi kulüplerle de daha küçük tutarlarda ödenmemiş bakiyeler bulunuyor.
Sahada ise Barcelona eski günlerine yaklaşıyor
Katalan kulübü mali açıdan hâlâ derin bir krizin içinde olsa da sahadaki tablo giderek daha umut verici hale geliyor. Son haftalarda PSG, Sevilla ve Real Madrid’e karşı alınan yenilgilere, bir de Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile 3-3 berabere kalınmasının yarattığı şoka rağmen, Hansi Flick yönetimindeki takım yeniden canlanmış bir görüntü veriyor. Pedri ve Gavi gibi kilit oyuncuların sakatlık nedeniyle yokluğuna karşın, son şampiyon Barcelona, Real Madrid’in beş puanlık farkını bire kadar indirmeyi başardı. Katalanlar, salı günü Stamford Bridge’de Chelsea ile karşılaşacak.
