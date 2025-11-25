Bayern Münih Başkanı: "Barcelona'nın La Liga'da oynaması mucize"

Barcelona’nın mali sorunları uzun süredir herkesin malumu. Josep Maria Bartomeu’nun başkanlığının son yıllarında Katalan kulübü kontrolsüz biçimde para harcadı ve mali yönetimi adeta görmezden geldi. Bu yaklaşımın sonuçları Barça’yı son yıllarda ağır bir şekilde vurdu; kulüp batmakta olan yapısını bir nebze olsun dengeleyebilmek için bazı varlıklarını satmak zorunda kaldı. Bugün Barcelona, 1.45 milyar avroluk devasa bir borç yükünün altında sıkışmış durumda.

Bu sürecin başlangıcı, 2017 yazında Neymar’ın Paris Saint-Germain’e transferinden elde edilen 222 milyon avroluk büyük gelire, ardından Covid-19 nedeniyle yaşanan çok ciddi gelir kaybına ve 1.5 milyar avroya mal olan Espai Barça yenileme projesindeki fahiş maliyet artışlarına dayanıyor. Neymar’ın ayrılığından sonra kulübün mali açıdan dengelenmesi beklenirken, Barcelona bunun yerine lüks ve kontrolsüz bir transfer harcama dönemine girdi. Üç yıl içinde toplam 960.3 milyon avro transfer harcaması yaptı ve net 399 milyon avro zarar etti. Futbola dair maliyetler de hızla yükseldi; maaşlar ve amortisman giderleri 367.4 milyon avrodan 593.9 milyon avroya çıktı.

The Athletic’in verilerine göre bu rakam, 2017-18 sezonunda kulüp gelirlerinin yüzde 81’ini tüketiyordu. 2017’de Lionel Messi’ye verilen ve dört yıl boyunca toplamda 555.2 milyon avroya ulaşan -gerçekte ise yaklaşık 515 milyon avroya mal olan- kontrat, kulübün finansal yükünü daha da ağırlaştırdı. Pandemi döneminde maç günü gelirleri 174.9 milyon avrodan yalnızca 23.7 milyon avroya düştü ve bu durum 389 milyon avroluk ertelenmiş maaş yükü yarattı.

2020-21 sezonunun sonunda Blaugrana, 555.4 milyon avroluk rekor bir zarar açıkladı. Bunun üzerine başkan Joan Laporta radikal adımlar atarak ‘ekonomik kaldıraçlar’ olarak adlandırılan bir dizi mali hamleyi devreye soktu.