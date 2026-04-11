Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-BAYERN MUNICHAFP

Çeviri:

Bayern'in ürkütücü mesajları... Real Madrid dikkat ediyor mu?

St. Pauli - Bayern Münih
Bundesliga
Real Madrid - Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
H. Kane
Almanya
İspanya
İngiltere

Bavaryalı takımın tarihindeki en iyi kadrosu

Almanya Ligi'nde tarihi bir akşamda Bayern Münih, St. Pauli karşısında muhteşem bir hücum performansı sergiledi ve 1972 yılına dayanan tarihi bir rekoru aşmasına katkıda bulunan ezici bir galibiyet elde etti. Bu maç, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ağırlamasına sadece birkaç gün kalmıştı.

Bayern Münih, Santiago Bernabéu'da Real Madrid'i 2-1 mağlup etmişti ve bu sonuç, rövanş maçında her türlü senaryonun önünü açmıştı.

Bayern Münih, Alman Ligi'nin 29. haftasında ev sahibi St. Pauli'yi 5-0'lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti.

  • Endeks denklem.. 1972

    Vincent Kompany'nin takımı, bir sezon içinde 105 gol atarak, 101 gol olan önceki rekoru kırdı.

    Bayern Münih, Dortmund'un puan kaybının ardından Bundesliga'daki üstünlüğünü kanıtlamak için maça çıktı ve Kompany'nin adamları şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    Marca gazetesine göre, "Musiala, St. Pauli kalecisini geçmek için sadece dokuz dakikaya ihtiyaç duydu ve böylece 1972'de bir sezonda 101 gol atılarak kırılan rekoru egale etti."

    O andan itibaren gol açlığı dinmedi; Jackson ve Jamal Musiala'nın direğe çarpan iki net şansı vardı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

    • Reklam

  • Tarihi anlar... 105 gol

    Bayern, ikinci yarının başlamasından 8 dakika sonra rekoru kırdı; Goretzka, Bavyera ekibinin bu sezon Bundesliga’daki 102. golünü attı. Ardından Oliase, Jackson ve Guerrero golleri geldi; Guerrero, Bayern’in Bundesliga’daki 105. golünü kaydetti.

    Bayern, Goretzka ile 100'ün üstündeki altıncı golü atma fırsatı yakaladı ancak gol, maçın bitimine saniyeler kala ofsayt nedeniyle iptal edildi.

  • Bayern-Keane: Korkutucu istatistikler

    Marca'ya göre "Bayern Münih gerçek bir gol makinesine dönüştü ve hem kendi tarihine hem de Bundesliga tarihine yeni bir sayfa yazdı. Bu tarihi başarı, Avrupa'da Alman hakimiyetinin yeni bir dönemini şekillendirebilecek bir hücum üçlüsüne borçlu: Olise, Luis Díaz ve Harry Kane."

    Gazete, Kane'in sürekli kırdığı rekorlara da değinerek şöyle yazdı: "İngiliz forvet, Altın Ayakkabı yarışında (31 gol) lider durumda ve aynı zamanda Lewandowski'nin Bayern Münih formasıyla elinde tuttuğu rekoru kırmaya da yaklaşıyor. Polonyalı forvet, 2020-2021 sezonunda Alman Bundesliga'da 41 gol attı, ancak rekoruna sadece 10 gol uzaklıkta olan Kane, bu rekoru kırmak üzere."

    Haberde ayrıca, "Beş maç kala, İngiliz oyuncunun Polonyalı oyuncuyu geçmesi mümkün. 29 maçta 76 puan toplayan Bayern Münih, bu aşamaya kadar Bundesliga'daki en iyi üçüncü sezonunu geçirdi; bu rakamı sadece 2013-14 (78 puan) ve 2012-13 (78 puan) sezonlarında aşmıştı."

    Ve ekledi: "Buna ek olarak, Bavyera ekibi geçen sezon da dahil olmak üzere Bundesliga'da 24 maç üst üste deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürdü (17 galibiyet ve 6 beraberlik)."

    Son olarak şunları söyledi: "Almanya şampiyonu, Bundesliga'da deplasman maçlarında daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamamıştı; bu rekor sadece 1985 ile 1987 yılları arasında (26 maç) ve 2012 ile 2014 yılları arasında (33 maç) kırılmıştı."

    Bu rakamlar, Bayern ve en golcü oyuncusu için, özellikle de Real Madrid'in son zamanlarda en iyi formunda olmadığı göz önüne alındığında, belirleyici Avrupa karşılaşması öncesinde Real Madrid için korkutucu mesajlar gibi görünüyor. Real Madrid, dün La Liga'da Girona ile 1-1 berabere kalarak lider Barcelona'nın 9 puan gerisine düştü.

    Teknik direktör Arbeloa ve Real Madrid'in yıldızları, Bayern'in yıkıcı hücum gücünü durdurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Peki, Kraliyet Beyazları bu uyarıyı dikkate alacak mı?