Bayern'in ürkütücü mesajları... Real Madrid dikkat ediyor mu?

Marca'ya göre "Bayern Münih gerçek bir gol makinesine dönüştü ve hem kendi tarihine hem de Bundesliga tarihine yeni bir sayfa yazdı. Bu tarihi başarı, Avrupa'da Alman hakimiyetinin yeni bir dönemini şekillendirebilecek bir hücum üçlüsüne borçlu: Olise, Luis Díaz ve Harry Kane."

Gazete, Kane'in sürekli kırdığı rekorlara da değinerek şöyle yazdı: "İngiliz forvet, Altın Ayakkabı yarışında (31 gol) lider durumda ve aynı zamanda Lewandowski'nin Bayern Münih formasıyla elinde tuttuğu rekoru kırmaya da yaklaşıyor. Polonyalı forvet, 2020-2021 sezonunda Alman Bundesliga'da 41 gol attı, ancak rekoruna sadece 10 gol uzaklıkta olan Kane, bu rekoru kırmak üzere."

Haberde ayrıca, "Beş maç kala, İngiliz oyuncunun Polonyalı oyuncuyu geçmesi mümkün. 29 maçta 76 puan toplayan Bayern Münih, bu aşamaya kadar Bundesliga'daki en iyi üçüncü sezonunu geçirdi; bu rakamı sadece 2013-14 (78 puan) ve 2012-13 (78 puan) sezonlarında aşmıştı."

Ve ekledi: "Buna ek olarak, Bavyera ekibi geçen sezon da dahil olmak üzere Bundesliga'da 24 maç üst üste deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürdü (17 galibiyet ve 6 beraberlik)."

Son olarak şunları söyledi: "Almanya şampiyonu, Bundesliga'da deplasman maçlarında daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamamıştı; bu rekor sadece 1985 ile 1987 yılları arasında (26 maç) ve 2012 ile 2014 yılları arasında (33 maç) kırılmıştı."

Bu rakamlar, Bayern ve en golcü oyuncusu için, özellikle de Real Madrid'in son zamanlarda en iyi formunda olmadığı göz önüne alındığında, belirleyici Avrupa karşılaşması öncesinde Real Madrid için korkutucu mesajlar gibi görünüyor. Real Madrid, dün La Liga'da Girona ile 1-1 berabere kalarak lider Barcelona'nın 9 puan gerisine düştü.

Teknik direktör Arbeloa ve Real Madrid'in yıldızları, Bayern'in yıkıcı hücum gücünü durdurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Peki, Kraliyet Beyazları bu uyarıyı dikkate alacak mı?