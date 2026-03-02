Arsenal'in Goretzka'yı transfer etme çabası yeni bir gelişme değil; kulübün geçtiğimiz Ocak ayında transferin son gününde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için son dakikada cesur bir girişimde bulunduğu bildirildi. Bu aciliyet, Mikel Merino'nun ciddi sakatlığı nedeniyle Arteta'nın sezon ortasında takviyeye ihtiyaç duymasıyla ortaya çıktı. Transfer döneminin kapanmasına rağmen, orta saha oyuncusu Bayern yetkililerine sezonun geri kalanını Bavyera'da geçireceğine dair söz verdiği için anlaşma gerçekleşmedi.

Oyuncu, Bayern taraftarlarının kısa vadede kalbinin nerede olduğunu bilmelerini sağlamak için sosyal medya üzerinden spekülasyonlara yanıt verdi. Goretzka, uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisinden "onur duyduğunu" kabul etti, ancak öncelikli odak noktasının Münih'te olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu profesyonel tavır, aceleci bir ayrılığın önünü kesti, ancak son zamanların en çok beklenen serbest oyuncu transfer savaşlarından birinin zeminini hazırladı. Haziran ayına kadar Allianz Arena'da kalarak, tecrübeli orta saha oyuncusu sezon ortasında bir kesintiye uğramadan temiz bir ayrılık garantiledi.