Bayern'in Leon Goretzka'sı "Premier Lig'e transfer olmak istiyor" diyerek Inter'e darbe vururken, Arsenal transfer konusunda avantaj elde etti
Goretzka, Premier Lig'e transfer olmak istiyor
Gunners, eski Schalke yıldızını uzun süredir takip ediyor ve ilgileri hiç de sır değil. Mikel Arteta, orta sahasına daha fazla fiziksel güç ve liderlik katmak istiyor ve Goretzka bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Birkaç İtalyan kulübü de bu transferi bekliyor olsa da, oyuncunun İngiltere'nin en üst liginde kendini sınama isteği, kuzey Londra ekibini avantajlı bir konuma getiriyor. Ancak rekabet hala sıkı, çünkü yerel rakip Tottenham da yaz transfer dönemi yaklaşırken durumu yakından takip ediyor gibi görünüyor.
Son gün başarısız olan transfer hamlesi
Arsenal'in Goretzka'yı transfer etme çabası yeni bir gelişme değil; kulübün geçtiğimiz Ocak ayında transferin son gününde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için son dakikada cesur bir girişimde bulunduğu bildirildi. Bu aciliyet, Mikel Merino'nun ciddi sakatlığı nedeniyle Arteta'nın sezon ortasında takviyeye ihtiyaç duymasıyla ortaya çıktı. Transfer döneminin kapanmasına rağmen, orta saha oyuncusu Bayern yetkililerine sezonun geri kalanını Bavyera'da geçireceğine dair söz verdiği için anlaşma gerçekleşmedi.
Oyuncu, Bayern taraftarlarının kısa vadede kalbinin nerede olduğunu bilmelerini sağlamak için sosyal medya üzerinden spekülasyonlara yanıt verdi. Goretzka, uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisinden "onur duyduğunu" kabul etti, ancak öncelikli odak noktasının Münih'te olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu profesyonel tavır, aceleci bir ayrılığın önünü kesti, ancak son zamanların en çok beklenen serbest oyuncu transfer savaşlarından birinin zeminini hazırladı. Haziran ayına kadar Allianz Arena'da kalarak, tecrübeli orta saha oyuncusu sezon ortasında bir kesintiye uğramadan temiz bir ayrılık garantiledi.
Inter ve İtalyan rekabeti
Goretzka'nın İngiltere'yi tercih etmesine rağmen, İtalyan kulüpleri mücadeleyi bırakmıyor. Inter, Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, orta sahada daha fiziksel ve deneyimli seçeneklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu ve Goretzka'nın en büyük rakibi olarak ortaya çıktı. Gazeteci Christian Falk, İtalya'nın ilgisini doğruladı ve Goretzka'nın yaşının, gençlere odaklanan İngiltere veya Almanya pazarlarına kıyasla Serie A'da bir engel olarak görülmediğini belirtti.
Falk, İtalya'daki durumla ilgili ayrıntılar vererek şunları söyledi: "Doğru: Inter Milan bu yaz Goretzka'yı transfer etme şansına sahip. Inter, Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir hafta geçirdi ve şimdi kadrolarına eklemeleri gerekenleri tartışıyorlar. Goretzka gibi deneyimli ve aynı zamanda fiziksel olarak da çok güçlü bir oyuncu bu takıma yardımcı olabilir. İtalya'da yaş, Bundesliga veya İngiltere'de olduğu kadar önemli bir faktör değildir, çünkü bu ligler öncelikle genç oyunculara yatırım yapmayı tercih eder. Yani, sadece Inter değil, AC Milan ve Juventus da ilgileniyor. Premier Lig'den de bir teklif alırsa Serie A'ya gitmeye karar verecek mi, emin değilim. Tabii ki önce İngiltere'den bir teklif alması gerekiyor ve 31 yaşında olduğunu da unutmamak gerekir. Ancak Goretzka'nın ana hedefinin Premier Lig olduğunu, ancak İtalya'yla da ilgilendiğini duydum."
Arsenal'in yaz stratejisi
Goretzka'nın imzası için rekabetin sezonun sona ermesiyle birlikte kızışması bekleniyor. Inter ve AC Milan'ın dahil olduğu büyük bir yaz transfer savaşının başrolünde yer alacağı tahmin ediliyor olsa da, Premier League'i tercih ettiği yönündeki haberler Arsenal'e ihtiyaç duyduğu avantajı sağlıyor. Gunners, oyuncunun aradığı somut teklifi sunabilirse, Allianz Arena'nın sadık oyuncusu nihayet kendini Londra'nın kuzeyindeki kırmızı takımda bulabilir ve Arteta'nın Ocak ayından beri gerçekleştirmek istediği transferi gerçekleştirebilir.
