Juventus Torino'nun teknik direktörü Luciano Spalletti, FC Bayern Münih'in mevcut kadrosuna övgüler yağdırdı. Teknik direktör, Cumartesi günü Udinese ile oynanacak Serie A maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Alman şampiyonunun hafta ortasında Atalanta Bergamo'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 6-1'lik galibiyetle, kendi görüşüne göre örnek teşkil edebilecek olağanüstü bir performans sergilediğini belirtti.
"Bayern'e bir bakın": Ünlü teknik direktör FCB'den çok etkilenmiş
Luciano Spalletti, Bayern hakkında: "Gerçek bir yol haritası çizdi"
Spalletti, Sky Sport Italia'ya "Modern futbolda herkes sahada kendi pozisyonunu bulmalı; bu, denge ve sürekli rol değişimi gerektirir, ancak dinamik ve akıcı bir şekilde" dedi. "Geçen gün Bayern Münih'in Atalanta'ya karşı oynadığı maçı bir izleyin; bize futboldaki hareketler ve pozisyon oyunu konusunda gerçek bir rehber sundular" diye ekledi.
Bayern, Bergamo'da Josip Stanisic, Michael Olise ve Serge Gnabry'nin golleriyle 25. dakikada 3-0 öne geçti. İkinci yarıda da güçlü performansını sürdüren takım, 67. dakikaya kadar skoru 6-0'a taşıdı. 93. dakikada Mario Pasalic, Atalanta adına teselli golünü attı.
Atalanta teknik direktörü Bayern hakkında: "Bazı anlarda durdurulamaz"
Rekor kırmaya aday bu deplasman galibiyetiyle, FC Bayern'in Çarşamba günkü rövanş maçı öncesinde çeyrek finale yükselme şansı neredeyse kesinleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, "Üzgünüm" dedi ve Münih ekibine atıfta bulunarak, "Zaman zaman gerçekten durdurulamaz olan çok güçlü bir takım" diye ekledi.
Spalletti, Juventus ile play-off turunda Galatasaray'a elenmişti: İlk maçta 2-5 yenilen Bianconeri, kendi seyircisi önünde sayıca az olmasına rağmen 3-0'lık bir skorla geriye düşen skoru eşitledi, ancak uzatmalarda belirleyici iki gol yedi.
Juventus Torino'nun önümüzdeki maçları:
21 Mart, 20:45 Juventus - Sassuolo 06.04., 18:00 Juventus - FC Genoa