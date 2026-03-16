"Bayern'e bir bakın": Ünlü teknik direktör FCB'den çok etkilenmiş

Spalletti, Sky Sport Italia'ya "Modern futbolda herkes sahada kendi pozisyonunu bulmalı; bu, denge ve sürekli rol değişimi gerektirir, ancak dinamik ve akıcı bir şekilde" dedi. "Geçen gün Bayern Münih'in Atalanta'ya karşı oynadığı maçı bir izleyin; bize futboldaki hareketler ve pozisyon oyunu konusunda gerçek bir rehber sundular" diye ekledi.

Bayern, Bergamo'da Josip Stanisic, Michael Olise ve Serge Gnabry'nin golleriyle 25. dakikada 3-0 öne geçti. İkinci yarıda da güçlü performansını sürdüren takım, 67. dakikaya kadar skoru 6-0'a taşıdı. 93. dakikada Mario Pasalic, Atalanta adına teselli golünü attı.