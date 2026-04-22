Gary Lineker, eski güzel günlere umutsuzca tutunuyordu. Ancak, 2016 yılında Leicester City'yi sansasyonel bir şekilde şampiyon yapan Eden Hazard'ın ünlü golü ve kulüp efsanesi Lineker'in Çarşamba sabahı Instagram hikayesinde paylaştığı bu görüntü bile acıyı dindiremedi: İngiliz futbol tarihinin en büyük sürprizinden on yıl sonra, "Tilkiler"in 3. lige düşmesi üzücü bir gerçeklik haline geldi.
"Baştan aşağı çürümüş": Bir zamanların sansasyonel şampiyonunun acı düşüşü
Daha da kötüsü: "Kulüp," diye yorumladı tabloid gazete Sun, "baştan aşağı çürümüş durumda." Ve böylece, Championship'in sondan üçüncü haftasında Hull City ile oynanan 2-2'lik maçın ardından taraftarlar "Sack the board" (Yönetimi kovun) diye haykırdı. 2018'de ölümcül bir kaza geçiren şampiyonluk mimarının oğlu olan Taylandlı multimilyarder Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha, bu çöküşün yüzü.
Onun liderliğinde 2021'de FA Cup ve İngiltere Süper Kupası'nda zaferler kazanıldı. "Top" kulübe yüz milyonlarca sterlin pompaladı. Ancak duty-free imparatorluğu pandemi sırasında çatlaklar verdi, Leicester'da sınırsız para israfının günleri sayılı, son olarak banka tahvilleri yardım etmek zorunda kaldı.
Geçtiğimiz yaz City, İtalya'ya transfer olan Jamie Vardy ile son ve en büyük şampiyonluk kahramanını kaybetti - ve böylece ruhunu da. Vardy, N'Golo Kanté veya Riyad Mahrez gibi oyuncuları keşfeden "elmas gözlü" Steve Walsh, çoktan ayrıldı.
Gelişim potansiyeli olan, hırslı futbolculara yatırım yapmak yerine, Leicester 2. Lig'deki en yüksek maaşları yerleşik yıldızlara ödedi - ve bu da kulübü iflasın eşiğine getirdi. Geçtiğimiz mali yılda 71,1 milyon sterlin zarar edildi, son üç yılda toplam 180 milyon sterlin. Bu nedenle Şubat ayında Leicester'ın 6 puanı düşürüldü.
40 milyon avro görünüşe göre çoktan rehin verilmiş
Eski Alman milli futbolcu ve "Berlin Duvarı" lakaplı şampiyonluk kahramanı Robert Huth, Srivaddhanaprabha'yı savundu. BBC'ye verdiği demeçte, "Onu eleştirmek çok kolay" diyen Huth, "Top"un babasının ölümünden sonra "çok genç yaşta sorumluluk üstlendiğini" belirtti. Kendisi ve aynı şekilde zor durumda olan spor direktörü Jon Rudkin için şunu söyledi: "Leicester'ı seviyorlar ve sadece en iyisini istiyorlar, ancak yardıma ihtiyaçları var."
Premier Lig'den League One'a doğrudan düşme kesinleştiğinde, "Top" öfkeli taraftarların karşısına çıktı. Patron, stadyumun önünde görevine devam edeceğini açıkladı ve yaptığı açıklamada taraftarların "acısını" paylaştığını ekledi: "Mazeret yok." Şimdi "gerekli kararları" almak gerekiyor.
Üç yıl önce Brendan Rodgers'ın kovulmasından bu yana sekizinci teknik direktörün gelmesi bekleniyor, ancak gelecek karanlık görünüyor. Leicester, 2025'teki Premier Lig'den düşüşü nedeniyle 40 milyon sterlinlik "paraşüt" ödemesi alacak. Ancak paranın büyük bir kısmının zaten rehin verildiği söyleniyor.
Rakip West Bromwich'in puanlarının düşürülmesi yoluyla kurtarılacağına dair zayıf umutların gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Geriye kalan ise Hazard, Vardy ve 2016'daki kraliyet mavisi mucizeye dair anılar.