"Baştan aşağı çürümüş": Bir zamanların sansasyonel şampiyonunun acı düşüşü

Daha da kötüsü: "Kulüp," diye yorumladı tabloid gazete Sun, "baştan aşağı çürümüş durumda." Ve böylece, Championship'in sondan üçüncü haftasında Hull City ile oynanan 2-2'lik maçın ardından taraftarlar "Sack the board" (Yönetimi kovun) diye haykırdı. 2018'de ölümcül bir kaza geçiren şampiyonluk mimarının oğlu olan Taylandlı multimilyarder Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha, bu çöküşün yüzü.

Onun liderliğinde 2021'de FA Cup ve İngiltere Süper Kupası'nda zaferler kazanıldı. "Top" kulübe yüz milyonlarca sterlin pompaladı. Ancak duty-free imparatorluğu pandemi sırasında çatlaklar verdi, Leicester'da sınırsız para israfının günleri sayılı, son olarak banka tahvilleri yardım etmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz yaz City, İtalya'ya transfer olan Jamie Vardy ile son ve en büyük şampiyonluk kahramanını kaybetti - ve böylece ruhunu da. Vardy, N'Golo Kanté veya Riyad Mahrez gibi oyuncuları keşfeden "elmas gözlü" Steve Walsh, çoktan ayrıldı.

Gelişim potansiyeli olan, hırslı futbolculara yatırım yapmak yerine, Leicester 2. Lig'deki en yüksek maaşları yerleşik yıldızlara ödedi - ve bu da kulübü iflasın eşiğine getirdi. Geçtiğimiz mali yılda 71,1 milyon sterlin zarar edildi, son üç yılda toplam 180 milyon sterlin. Bu nedenle Şubat ayında Leicester'ın 6 puanı düşürüldü.