Canlı
FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

Baskı ve aciliyet... Busquets, Barcelona'nın isteğinin tersine hareket ediyor

Inter Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, Barcelona forması giymeyi hayal ediyor ve Katalan kulübünün erken harekete geçmesinin transferi daha kolay ve daha ucuza getireceğine inanıyor.

26 yaşındaki Bastoni'nin Inter Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak İtalya'daki tahminlere göre önümüzdeki yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Bastoni, Barcelona'nın gelecek sezon savunma merkezini güçlendirmek için bir numaralı hedefi olarak görülüyor ve oyuncunun kendisi de Barça forması giymeyi çok istiyor.

Oyuncu, Barcelona'nın ilgisinin farkında ve henüz kişisel bir anlaşmaya varılmamış olsa da bu konuya açık. 

    Bastoni, Barcelona'ya baskı yapıyor

    "Mundo Deportivo" gazetesi, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Bastoni'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle geleceğini belirleme konusunda bir miktar aciliyet hissettiğini ve bunun Inter'de günlük yaşamını etkilediğini bildirdi.


    "Bastoni, Barcelona ve Inter Milan arasında erken bir aşamada müzakerelerin başlamasının, anlaşmanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasına ve geleceğinin netleşmesine yardımcı olacağına inanıyor."

    Bastoni, gelecek sezondan itibaren Camp Nou'da oynama hayalini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

    Oyuncuya yakın kaynaklara göre, Bastoni ve çevresi, şu anın Barcelona'nın anlaşmayı tamamlamak için hızlı hareket etmesi için ideal bir zaman olduğunu düşünüyor.

    Barcelona transfer haberleri konusunda fazla konuşmaktan kaçınıyor

    Ancak sorun şu ki, Barcelona şu anda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelere odaklanmış durumda ve bu nedenle transferler hakkında konuşmayı en aza indirgemek istiyor; bu durum, anlaşmayı bir an önce sonuçlandırmak için acele eden Bastoni'nin isteğinin tam tersi.

    Buna rağmen, sportif direktör Deco, gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmak üzere sessizce çalışmaya devam ediyor. Öncelikler arasında bir forvet ve bir stoper transferi yer alıyor ve Bastoni bu hedeflerin başında geliyor.

    Barcelona, oyuncunun transfer değerinin 55 ila 60 milyon euro arasında olabileceğini tahmin ediyor.

