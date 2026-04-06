Baskı ve aciliyet... Busquets, Barcelona'nın isteğinin tersine hareket ediyor

Inter Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, Barcelona forması giymeyi hayal ediyor ve Katalan kulübünün erken harekete geçmesinin transferi daha kolay ve daha ucuza getireceğine inanıyor.

26 yaşındaki Bastoni'nin Inter Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak İtalya'daki tahminlere göre önümüzdeki yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Bastoni, Barcelona'nın gelecek sezon savunma merkezini güçlendirmek için bir numaralı hedefi olarak görülüyor ve oyuncunun kendisi de Barça forması giymeyi çok istiyor.

Oyuncu, Barcelona'nın ilgisinin farkında ve henüz kişisel bir anlaşmaya varılmamış olsa da bu konuya açık.

