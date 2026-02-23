Getty
"Başka birçok şeye ihtiyacın var" - Arne Slot, 17 yaşındaki Rio Ngumoha'nın Nottingham Forest galibiyetinde yedek kulübesinden çıkarak gösterdiği etkileyici performansın ardından, oyuncunun Liverpool'daki rolü hakkında acımasızca dürüst konuştu
Ngumoha, Forest'ta dramatik galibiyette yedek kulübesinden oyuna girerek yıldızlaştı.
Liverpool, Nottingham Forest karşısında uzun süre cansız bir performans sergilerken, bu durum bir kez daha yaşandı. Kırmızılar, Alexis Mac Allister'ın ikinci denemesinde City Ground'da dramatik bir galibiyet golü atmasıyla son anda kendilerini zor durumdan kurtardı.
Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, 89. dakikada skoru açtığını düşündü. Ngumoha, maçın bitimine 13 dakika kala oyuna girmiş ve Hugo Ekitike'nin karşıladığı ve sonunda Mac Allister'ın ağlara gönderdiği canlı bir çapraz pas atmıştı. Bu gol, VAR kontrolünün ardından elle oynama nedeniyle iptal edildi.
97. dakikada, ofsayt için bir kez daha inceleme yapıldıktan sonra, hala zaman vardı, ancak deplasman tribününde ve dünyanın dört bir yanındaki televizyon ekranlarında izleyenler üzerinde en büyük etkiyi Ngumoha yaptı.
Slot, Ngumoha'nın nasıl daha düzenli bir rol kazanabileceğini açıklıyor.
Slot, Ngumoha'nın yakın geleceğinin ne olacağı konusunda sorgulandı ve genç oyuncu, oyununun zihinsel ve fiziksel yönleri üzerinde çalışması gerektiğinin farkına vardı. Liverpool'un baş antrenörü şöyle dedi: "İnanılmaz bir potansiyeli var, aksi takdirde 17 yaşında, Liverpool'da oynamak bir yana, Premier Lig'de onun kadar çok dakika oynayamazsınız. Premier Lig'de onun kadar çok dakika oynayan başka bir 17 yaşındaki oyuncu olduğunu sanmıyorum.
"Rio kadar çok dakika oynamış 18 ya da 19 yaşındaki bir oyuncu olduğunu sanmıyorum, ama bu son kısımdan emin değilim. Bu, onun ne kadar yetenekli olduğunu ve bizim de onu öyle gördüğümüzü gösteriyor. Giderek daha fazla ilerleme kaydediyor ve bu yüzden onu giderek daha fazla oynarken görüyorsunuz.
“Giderek daha da güçleniyor. Bire bir pozisyon dışında, bir veya iki pozisyonda da yerini korudu. Bu çok önemli, çünkü rakipleriniz çoğunlukla 25, 26, 27, 28 yaşındaki sporcular. Bizim takımımız yaş grubu açısından biraz istisna sayılır. Çoğu takımda farklı yaşlarda ve fiziksel özelliklere sahip oyuncular var.
“17 yaşında bunu göstermesi, yeteneği hakkında bir şeyler söylüyor. Ama hepimizin bildiği gibi, yetenek kariyerinin sadece başlangıcıdır, başka birçok şeye de ihtiyacınız vardır, bugün bunu gösterdik; Macca zihniyet açısından harika bir örnek ve bu seviyede bir kariyer yapmak için sahip olmanız gereken bir şey.”
Carragher, genç oyuncunun Salah veya Gakpo'nun yerine ilk 11'de başlamasını istiyor.
Ngumoha, Ağustos 2024'te Chelsea'den Liverpool'a transfer oldu. Transfer tazminatı paketi 6,8 milyon sterlin değerinde olabilir. Kırmızılar, genç oyuncuya bu sezon 16 maçta forma şansı verdikten sonra bu bedeli memnuniyetle ödeyecek.
Kulübün efsane ismi Jamie Carragher, Ngumoha'nın daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor. Eski Liverpool savunmacısı Sky Sports'a şunları söyledi: "Ngumoha 15 dakikada Salah ve Gakpo'nun daha önce yaptıklarından fazlasını yaptı. Oyunu değiştirdi ve maçlara ilk 11'de başlaması gerekiyor.
"Bence bir noktada Rio Ngumoha takıma girmeli, yoksa başka bir orta saha oyuncusu ile oynamak zorunda kalabilir ya da Gakpo veya Salah'ı kaybedebilir. Bence Liverpool'un geniş alanlardaki penetrasyonu ve hızı gerçekten yetersiz."
Liverpool'un 2025-26 sezonu fikstürü: Sırada West Ham var
Bu tavsiye kulaklarında çınlarken ve Liverpool, ilk dörtte yer almak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yeniden mücadeleye girerken, Slot, cumartesi günü küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham ile oynanacak iç saha maçı için takımını hazırlayacak.
