"Başka birçok şeye ihtiyacın var" - Arne Slot, 17 yaşındaki Rio Ngumoha'nın Nottingham Forest galibiyetinde yedek kulübesinden çıkarak gösterdiği etkileyici performansın ardından, oyuncunun Liverpool'daki rolü hakkında acımasızca dürüst konuştu

Slot, Ngumoha'nın yakın geleceğinin ne olacağı konusunda sorgulandı ve genç oyuncu, oyununun zihinsel ve fiziksel yönleri üzerinde çalışması gerektiğinin farkına vardı. Liverpool'un baş antrenörü şöyle dedi: "İnanılmaz bir potansiyeli var, aksi takdirde 17 yaşında, Liverpool'da oynamak bir yana, Premier Lig'de onun kadar çok dakika oynayamazsınız. Premier Lig'de onun kadar çok dakika oynayan başka bir 17 yaşındaki oyuncu olduğunu sanmıyorum.

"Rio kadar çok dakika oynamış 18 ya da 19 yaşındaki bir oyuncu olduğunu sanmıyorum, ama bu son kısımdan emin değilim. Bu, onun ne kadar yetenekli olduğunu ve bizim de onu öyle gördüğümüzü gösteriyor. Giderek daha fazla ilerleme kaydediyor ve bu yüzden onu giderek daha fazla oynarken görüyorsunuz.

“Giderek daha da güçleniyor. Bire bir pozisyon dışında, bir veya iki pozisyonda da yerini korudu. Bu çok önemli, çünkü rakipleriniz çoğunlukla 25, 26, 27, 28 yaşındaki sporcular. Bizim takımımız yaş grubu açısından biraz istisna sayılır. Çoğu takımda farklı yaşlarda ve fiziksel özelliklere sahip oyuncular var.

“17 yaşında bunu göstermesi, yeteneği hakkında bir şeyler söylüyor. Ama hepimizin bildiği gibi, yetenek kariyerinin sadece başlangıcıdır, başka birçok şeye de ihtiyacınız vardır, bugün bunu gösterdik; Macca zihniyet açısından harika bir örnek ve bu seviyede bir kariyer yapmak için sahip olmanız gereken bir şey.”