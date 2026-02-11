Getty
Başbakan, Manchester United'ın ortak sahibinin göçmenler hakkındaki 'saldırgan ve yanlış' sözlerini eleştirirken, Keir Starmer Sir Jim Ratcliffe'i eleştirdi.
Ratcliffe göçmenlik konusunda sert eleştirilerde bulunuyor
2024 yılında kulübün futbol operasyonlarının kontrolünü ele geçirmek için United'ın yüzde 27 hissesini satın alan petrokimya devi, Sky News ekonomi editörü Ed Conway ile yaptığı röportajda saldırıya geçti. Conway, "Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil" dedi. "Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok pahalıya mal oluyor.
"Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."
Ulusal İstatistik Ofisi, Birleşik Krallık'ın nüfusunun 2000 yılında 58 milyon olduğunu belirterek Ratcliffe'in iddialarıyla çelişiyor gibi görünüyor. Nüfus, 2020'de 67 milyondan 2024'te tahmini 70 milyona çıktı.
Starmer, Ratcliffe'den özür dilemesini istiyor
Ratcliffe röportajda Starmer'ı da eleştirerek, Başbakan'ın "çok nazik" olduğunu ve ülkenin "büyük sorunları çözmek için bir süre popüler olmama riskini göze alabilecek" bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. Yasadışı göçmenleri sınır dışı etme ve yasal göçü önemli ölçüde azaltma sözü veren Reform Partisi lideri Nigel Farage'ı överek, onu "iyi niyetli" ve "zeki bir adam" olarak nitelendirdi.
Ratcliffe, United'ın liderliği nedeniyle muhalefetle karşılaştığını itiraf etti. Bu muhalefet, 600'den fazla işçinin işten çıkarılmasına yol açan maliyet kesinti önlemlerini de içeriyordu. Ratcliffe, Erik ten Hag'ın teknik direktörlük sözleşmesinin 2024'e kadar uzatılması kararını da denetledi, ancak dört ay sonra onu kovdu. Ayrıca, göreve başladıktan beş ay sonra spor direktörü Dan Ashworth'u kovdu ve Ruben Amorim hakkındaki çekincelerini görmezden geldi. Amorim, atanmasından 14 ay sonra kovuldu.
"Manchester United'da çok sevilmeyen biriyim çünkü birçok değişiklik yaptık" dedi. "Ama bence bu değişiklikler daha iyiye doğru. Ve futbol kulübünde bunun meyvelerini almaya başladığımızı düşünüyorum. Ancak ülkede de aynı sorunlar var. Göçmenlik gibi önemli sorunları, çalışmak yerine sosyal yardım almayı tercih eden insanları gerçekten çözmek istiyorsanız, o zaman popüler olmayan bazı şeyler yapmanız ve cesaret göstermeniz gerekecek."
Starmer, Ratcliffe'in yorumlarına hemen yanıt vererek, yorumlarını "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirdi. "İngiltere gururlu, hoşgörülü ve çeşitlilik içeren bir ülkedir. Jim Ratcliffe özür dilemelidir" diye ekledi.
Farage, Starmer'ın yorumlarına şöyle yanıt verdi: "İngiltere, ülkemizin birçok bölgesinin karakterini değiştiren, eşi görülmemiş bir kitlesel göç dalgası yaşadı. İşçi Partisi bunu görmezden gelmeye çalışabilir, ancak Reform Partisi bunu yapmayacak."
United taraftar grupları da Ratcliffe'i kınıyor
Başbakan, Ratcliffe'i Sky röportajı nedeniyle eleştiren tek kişi değil. Ratcliffe'in bilet fiyatlarını artırması ve çoğunluk hissedarı Glazer ailesini hedef alması nedeniyle çok sayıda protesto düzenleyen United taraftar grubu The 1958, Ratcliffe'in sözlerini "uygunsuz" olarak nitelendirdi.
Grup yaptığı açıklamada, "Kamera önünde ya da röportajda bir kez daha tam bir utanç yaşattı" dedi. "Vergi ödemekten kaçınmak için Monako'da yaşarken ülkemizin sorunları hakkında yorum yapmak yeterince kötü. Ancak Manchester United hakkındaki yorumları özellikle endişe verici. Eğer onun iyileştirme ölçütü, ilk tercihlerini kovduktan sonra geçici bir menajer işe almaksa, çünkü Amorim'i işe almak başından beri kötü bir karardı, o zaman jüri henüz kararını vermedi.
"Michael Carrick'in formu şansa bağlı, ölçülü bir uzun vadeli gelişim stratejisine bağlı değil ve bu sahiplik hiçbir şekilde övgü almayı hak etmiyor. Bir sonraki menajerin sistemi tekrar değiştireceği açık. Neden popüler olmadığını göremiyorsa, tamamen yanılgı içindedir. Kulübümüzü bugünkü haline getiren çekirdek taraftar kitlesiyle tamamen kopuktur. Bu, birçok açıdan ve tüm maçlara giden taraftarlar için endişe verici bir açıklamadır."
Manchester United 'çeşitlilik üzerine kuruldu'
Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü, Ratcliffe'in sözlerinden "derin endişe duyduğunu" belirtti. Kulübün açıklaması şöyle: "Kolonileştirilmiş" terimi tarafsız değildir, göçmenleri işgalciler ve demografik tehditler olarak gösteren aşırı sağcı söylemlerde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Bu tür söylemlerin gerçek dünyada sonuçları vardır. İngiltere, son yıllarda İslamofobi, antisemitizm, ırkçı saldırılar ve göçmenlere ve beyaz olmayan insanlara yönelik düşmanlığın artması da dahil olmak üzere, nefret suçlarında sürekli bir artış yaşadı.
Manchester United, her türlü geçmişe, inanca ve etnik kökene sahip oyuncular, personel ve taraftarlardan oluşan çeşitlilik üzerine kurulmuş küresel bir kulüp. Kulübümüzün ve ülkemizin gücü bu çeşitlilikte yatıyor."
Futbolda ırkçılıkla mücadele eden yardım kuruluşu Kick It Out, "Sir Jim Ratcliffe'in yorumları, futbolun toplulukları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettiği bir dönemde utanç verici ve derin bölücüdür. Bahsedilen yanlış rakamların yanı sıra, Manchester United'ın çeşitli bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ve kültürel tarihi göçmenler tarafından zenginleştirilmiş bir şehirde oynadığını hatırlatmakta fayda var. Bu tür bir dil ve liderlik İngiliz futbolunda yeri yoktur ve çoğu taraftarın da aynı şekilde düşüneceğine inanıyoruz."
