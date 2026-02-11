Başbakan, Manchester United'ın ortak sahibinin göçmenler hakkındaki 'saldırgan ve yanlış' sözlerini eleştirirken, Keir Starmer Sir Jim Ratcliffe'i eleştirdi.

Ratcliffe röportajda Starmer'ı da eleştirerek, Başbakan'ın "çok nazik" olduğunu ve ülkenin "büyük sorunları çözmek için bir süre popüler olmama riskini göze alabilecek" bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. Yasadışı göçmenleri sınır dışı etme ve yasal göçü önemli ölçüde azaltma sözü veren Reform Partisi lideri Nigel Farage'ı överek, onu "iyi niyetli" ve "zeki bir adam" olarak nitelendirdi.

Ratcliffe, United'ın liderliği nedeniyle muhalefetle karşılaştığını itiraf etti. Bu muhalefet, 600'den fazla işçinin işten çıkarılmasına yol açan maliyet kesinti önlemlerini de içeriyordu. Ratcliffe, Erik ten Hag'ın teknik direktörlük sözleşmesinin 2024'e kadar uzatılması kararını da denetledi, ancak dört ay sonra onu kovdu. Ayrıca, göreve başladıktan beş ay sonra spor direktörü Dan Ashworth'u kovdu ve Ruben Amorim hakkındaki çekincelerini görmezden geldi. Amorim, atanmasından 14 ay sonra kovuldu.

"Manchester United'da çok sevilmeyen biriyim çünkü birçok değişiklik yaptık" dedi. "Ama bence bu değişiklikler daha iyiye doğru. Ve futbol kulübünde bunun meyvelerini almaya başladığımızı düşünüyorum. Ancak ülkede de aynı sorunlar var. Göçmenlik gibi önemli sorunları, çalışmak yerine sosyal yardım almayı tercih eden insanları gerçekten çözmek istiyorsanız, o zaman popüler olmayan bazı şeyler yapmanız ve cesaret göstermeniz gerekecek."

Starmer, Ratcliffe'in yorumlarına hemen yanıt vererek, yorumlarını "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirdi. "İngiltere gururlu, hoşgörülü ve çeşitlilik içeren bir ülkedir. Jim Ratcliffe özür dilemelidir" diye ekledi.

Farage, Starmer'ın yorumlarına şöyle yanıt verdi: "İngiltere, ülkemizin birçok bölgesinin karakterini değiştiren, eşi görülmemiş bir kitlesel göç dalgası yaşadı. İşçi Partisi bunu görmezden gelmeye çalışabilir, ancak Reform Partisi bunu yapmayacak."