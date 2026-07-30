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Barcelonalı yıldız: Real'den korkmuyoruz, Yamal'ı durdurabilirim

La Liga
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
A. Balde
İspanya

Barcelona'nın yıldızı Alejandro Balde, Katalan ekibinin yaz transferleri ve teknik direktör José Mourinho'nun dönüşünün ardından ezeli rakibi Real Madrid'den korkmadığını vurguladı.

Balde, Sport gazetesi'nin yayımladığı açıklamalarında şunları söyledi: "Real Madrid, Real Madrid'dir; dünyanın en iyi takımlarından biridir, ama biz kendimize odaklanmalıyız. İşleri doğru şekilde yaparsak, büyük başarılara imza atabiliriz."

Şöyle devam etti: "Real Madrid'den korkmuyoruz. Futbol 11'e karşı 11 oynanır. Sahaya çıktığımızda isimlerin bir önemi kalmaz."

Balde, "İspanya Ligi uzun bir lig ve onlarla sadece iki maçta karşılaşıyoruz. La Liga'nın kaderi bize bağlı." vurgusunu yaptı.

Gelecek sezona ilişkin kişisel hedefleri hakkında Balde şu yorumu yaptı: "Birincil hedefim, her yıl olduğu gibi, gelişmeye ve öğrenmeye devam etmek. Hâlâ genç bir oyuncuyum, sadece 22 yaşındayım ve gelişmek için önümde büyük bir alan var."

Takım düzeyinde ise şunları ifade etti: "Hansi Flick ile iki harika sezon geçirdik ve yerel düzeyde son iki yılda neredeyse her şeyi kazandık. Daha fazlasını istiyoruz ve aynı yolda ilerlemeye devam etmek arzusundayız. Hayal kurmaya ve tüm kupalar için mücadele etmeye devam etmeliyiz."

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    Şampiyonlar Ligi kupasının en büyük hedef olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Açıkçası en önemli turnuva bu ve herkes onu kazanmak istiyor. Bizim hedefimiz de bu, ancak buna takıntılı hale gelmemeliyiz. Adım adım ilerlememiz gerekiyor, çalışmayla birlikte sonuçlar da gelecek."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Muazzam bir özgüvenle dönecek 8 dünya şampiyonumuz var, ayrıca geçtiğimiz yıllarda kanıtladığımız gibi harika bir kadromuz da mevcut. Bizi büyük şeylerin beklediğinden eminim."

    Geçen sezonun sonunda ilk on birdeki yerini kaybetmesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Özgüvenimi yeniden kazanmam gerekiyor. Fiziksel olarak en iyi halimde olursam ve özgüvene sahip olursam, kendi mevkiimdeki en iyi oyunculardan biri olabilirim."

    Şunları ekledi: "Barcelona'da oynadığımı ve rekabetin doğal bir şey olduğunu biliyorum. Bu, futbolun bir parçası ve eğer seni daha iyi yapacaksa, bu olumlu bir durumdur."

    Joao Cancelo ile olan rekabeti hakkında ise şöyle konuştu: "O harika bir oyuncu ve mükemmel hücum yeteneklerine sahip. Ayrıca benden daha yaşlı ve daha tecrübeli, bu da bana yardımcı oluyor çünkü onu örnek alınacak bir model olarak görüyorum."

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  • Lamine YamalGetty

    Yamal'ın yaptığı çılgınca bir şey

    Lamine Yamal hakkında ise şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndan sonra çok konuşmadık, çünkü 60 gün boyunca İspanya Milli Takımı kampındaydı ve ona biraz sükunet bıraktım. Sadece tebrik ettim, kendisi çok mutlu. 18 ya da 19 yaşında dünya şampiyonu olmak çılgınca bir şey."

    Onun yeteneğiyle ilgili olarak şunları ekledi: "19 yaşında yaptığı şey inanılmaz ve futbol dünyasında benzerine pek çok kez tanık olmadığımız bir şey. Eğer isterse ve bunu kendine hedef koyarsa, oyunun tarihindeki en iyi oyunculardan biri olabilir."

    Karakterine gelince, şöyle konuştu: "Soyunma odasındaki en iyi arkadaşlarımdan biri. Harika bir genç, çok mütevazı ve herkese yakın. Onun hakkında iyi şeylerden başka bir şey söyleyemem."

    Onu antrenmanlarda nasıl durdurabileceğine dair ise gülerek şunları söyledi: "Evet, durdurulabilir, zor olsa da. Uzun yıllar birlikte oynadık, o beni tanıyor, ben de onu tanıyorum."

    Balde, sözlerini 2028 yılına kadar uzanan sözleşmesi ışığında kulüpteki geleceğine değinerek şöyle noktaladı: "Barcelona benim evim, bu kulüpte 16 yıl geçirdim ve ayrılmayı düşünmüyorum."

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