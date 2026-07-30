Barcelonalı yıldız: Real'den korkmuyoruz, Yamal'ı durdurabilirim

Barcelona'nın yıldızı Alejandro Balde, Katalan ekibinin yaz transferleri ve teknik direktör José Mourinho'nun dönüşünün ardından ezeli rakibi Real Madrid'den korkmadığını vurguladı.

Balde, Sport gazetesi'nin yayımladığı açıklamalarında şunları söyledi: "Real Madrid, Real Madrid'dir; dünyanın en iyi takımlarından biridir, ama biz kendimize odaklanmalıyız. İşleri doğru şekilde yaparsak, büyük başarılara imza atabiliriz."

Şöyle devam etti: "Real Madrid'den korkmuyoruz. Futbol 11'e karşı 11 oynanır. Sahaya çıktığımızda isimlerin bir önemi kalmaz."

Balde, "İspanya Ligi uzun bir lig ve onlarla sadece iki maçta karşılaşıyoruz. La Liga'nın kaderi bize bağlı." vurgusunu yaptı.

Gelecek sezona ilişkin kişisel hedefleri hakkında Balde şu yorumu yaptı: "Birincil hedefim, her yıl olduğu gibi, gelişmeye ve öğrenmeye devam etmek. Hâlâ genç bir oyuncuyum, sadece 22 yaşındayım ve gelişmek için önümde büyük bir alan var."

Takım düzeyinde ise şunları ifade etti: "Hansi Flick ile iki harika sezon geçirdik ve yerel düzeyde son iki yılda neredeyse her şeyi kazandık. Daha fazlasını istiyoruz ve aynı yolda ilerlemeye devam etmek arzusundayız. Hayal kurmaya ve tüm kupalar için mücadele etmeye devam etmeliyiz."